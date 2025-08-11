ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کولگام انکاؤنٹر 11ویں روز میں داخل - KULGAM ENCOUNTER

جنوبی کشمیر کے اکہال جنگلات میں جاری آپریشن وادی کے طویل ترین انکاؤنٹرز کی فہرست میں داخل ہو چکا ہے۔

کولگام انکاؤنٹر 11ویں روز میں داخل
کولگام انکاؤنٹر 11ویں روز میں داخل (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 11, 2025 at 2:44 PM IST

کولگام انکاؤنٹر 11ویں روز میں داخل (ای ٹی وی بھارت)

کولگام (فیاض لولو) : جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے اکہال جنگلات میں جاری اینٹی ٹیرر آپریشن آج گیارہویں روز میں داخل ہوا۔ پیر کو سیکورٹی فورسز اور ملی ٹنٹس کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ رات بھر جاری رہا۔ یاد رہے کہ اس آپریشن میں اب تک دو فوجی اہلکار ہلاک 6 زخمی اور ایک ملی ٹنٹ ہلاک ہو چکا ہے۔

مقامی لوگوں کے مطابق رات بھر علاقے میں خاموشی تھی تاہم پیر کی صبح علاقے میں گولیوں گن گرج پھر سے سنائی دی۔ وہیں سیکورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ آپریشن آخری مرحلے میں ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ کولگام میں جاری یہ آپریشن کشمیر کا اب تک کا طویل آپریشن بن چکا ہے جو مسلسل گیارہویں روز بھی جاری ہے۔ قبل ازیں، آپریشن کے پہلی ہی شب ایک ملی ٹنٹ مارا گیا تھا اور چار فوجی زخمی ہوئے تھے۔ چونکہ یہ گھنا اور وسیع جنگلاتی علاقہ ہے، اس لیے آپریشن کو مکمل کرنے میں مزید وقت لگ سکتا ہے۔

صوبہ جموں کے کشتواڑ ضلع، جو اکہال جنگلات کے اُس پار ہے، میں بھی انکاؤنٹر شروع ہو گیا۔ اس طرح پیر پنچال کے ان جنگلات میں اس وقت دو اینٹی ٹیرر آپریشن جاری ہیں۔ اکہال کے جنگلات میں گیارہویں روز جبکہ کشتواڑ میں آج دوسرے روز بھی آپریشن جاری ہے۔

اکہال جنگلات کے اُس پار یعنی کشتواڑ میں بھی انکاؤنٹر جاری ہے
اکہال جنگلات کے اُس پار یعنی کشتواڑ میں بھی انکاؤنٹر جاری ہے (ای ٹی وی بھارت)

کولگام انکاؤنٹر 11ویں روز میں داخل (ای ٹی وی بھارت)

اکہال جنگلات کے اُس پار یعنی کشتواڑ میں بھی انکاؤنٹر جاری ہے
اکہال جنگلات کے اُس پار یعنی کشتواڑ میں بھی انکاؤنٹر جاری ہے (ای ٹی وی بھارت)

