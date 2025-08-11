کولگام انکاؤنٹر 11ویں روز میں داخل

کولگام (فیاض لولو) : جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے اکہال جنگلات میں جاری اینٹی ٹیرر آپریشن آج گیارہویں روز میں داخل ہوا۔ پیر کو سیکورٹی فورسز اور ملی ٹنٹس کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ رات بھر جاری رہا۔ یاد رہے کہ اس آپریشن میں اب تک دو فوجی اہلکار ہلاک 6 زخمی اور ایک ملی ٹنٹ ہلاک ہو چکا ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق رات بھر علاقے میں خاموشی تھی تاہم پیر کی صبح علاقے میں گولیوں گن گرج پھر سے سنائی دی۔ وہیں سیکورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ آپریشن آخری مرحلے میں ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ کولگام میں جاری یہ آپریشن کشمیر کا اب تک کا طویل آپریشن بن چکا ہے جو مسلسل گیارہویں روز بھی جاری ہے۔ قبل ازیں، آپریشن کے پہلی ہی شب ایک ملی ٹنٹ مارا گیا تھا اور چار فوجی زخمی ہوئے تھے۔ چونکہ یہ گھنا اور وسیع جنگلاتی علاقہ ہے، اس لیے آپریشن کو مکمل کرنے میں مزید وقت لگ سکتا ہے۔
صوبہ جموں کے کشتواڑ ضلع، جو اکہال جنگلات کے اُس پار ہے، میں بھی انکاؤنٹر شروع ہو گیا۔ اس طرح پیر پنچال کے ان جنگلات میں اس وقت دو اینٹی ٹیرر آپریشن جاری ہیں۔ اکہال کے جنگلات میں گیارہویں روز جبکہ کشتواڑ میں آج دوسرے روز بھی آپریشن جاری ہے۔
