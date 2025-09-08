ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کولگام تصادم آرائی جاری، ایک عسکریت پسند ہلاک اور ایک فوجی افسر زخمی
ذرائع کے مطابق عسکریت پسندوں کے ساتھ تصادم کے دوران فوج کا ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر زخمی ہو گیا ہے۔
Published : September 8, 2025 at 10:46 AM IST|
Updated : September 8, 2025 at 11:07 AM IST
کولگام (فیاض لولو): جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع کے گدر جنگلاتی علاقے میں پیر کی علی الصبح عسکریت پسندوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان انکاؤنٹر شروع ہو گیا، جس میں ابھی تک ایک عسکریت پسند ہلاک اور ایک فوجی جوان زخمی ہوگیا۔
اس سے قبل جموں و کشمیر پولیس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' انکاؤنٹر کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ علاقے میں چند عسکریت پسندوں کی موجودگی سے متعلق مصدقہ اطلاع موصول ہوئی تھی جس کے بعد پولیس، فوج کی 9 آر آر اور سی آر پی ایف کی مشترکہ ٹیم نے علاقے میں تلاشی مہم شروع کی۔
تلاشی کاروائی کے دوران چھپے بیٹھے عسکریت پسندوں نے سکیورٹی فورسز کی سرچنگ پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ سکیورٹی فورسز نے بھی جوابی کارروائی کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں فوج کا ایک جے سی او زخمی ہوگیا ہے۔
Based on specific intelligence, #encounter has started in Guddar forest of #Kulgam. SOG of J&K Police, Army and CRPF on job. Further details to follow.@JmuKmrPolice— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) September 8, 2025
علاقے میں فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ جب کہ سکیورٹی فورسز کی مزید نفری کو علاقہ میں روانہ کیا گیا ہے۔ یہ انکاؤنٹر اس وقت شروع ہوا جب 'خاص خفیہ جانکاری' کی بنیاد پر جموں و کشمیر پولیس، فوج اور سی آر پی ایف کے ایس او جی نے کولگام کے گودر جنگلات کا محاصرہ کر کے مشترکہ طور پر انسداد دہشت گردی آپریشن چلا رہے تھے۔ فی الوقت پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا ہے اور چھپے چھپے پر سکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ اس علاقے میں حالیہ دنوں ایک طویل ملیٹنٹ مخالف آپریشن چلایا گیا جو تقریبا 15 روز تک جاری رہا۔ اس آپریشن میں ایک عسکریت پسند سمیت دو فوجی جوان ہلاک ہو گئے تھے۔