کولگام انکاؤنٹر دوسرے روز میں داخل

گدر، کولگام میں دہشت گرد مخالف آپریشن منگل کو دوسرے روز بھی جاری ہے اب تک دو ملی ٹنٹس، دو فوجی اہلکار ہلاک۔

کولگام انکاؤنٹر دوسرے روز میں داخل (ای ٹی وی بھارت)
Published : September 9, 2025 at 1:28 PM IST

کولگام (فیاض لولو) : جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے گدر علاقے میں فوج، جموں و کشمیر پولیس، اور سی آر پی ایف (سی آر پی ایف) کی مشترکہ انسداد دہشت گردی کارروائی آج منگل کو مسلسل دوسرے روز بھی جاری ہے۔ سیکورٹی فورسز کے مطابق آپریشن کے دوران ابھی تک دو ملی ٹنٹس کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔

کولگام انکاؤنٹر دوسرے روز میں داخل (ای ٹی وی بھارت)

سیکورٹی فورسز کے مطابق آپریشن کے دوران ابتدائی مرحلے میں تین فوجی اہلکار زخمی ہوئے تھے جن میں سے دو جوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ ادھر، گدر علاقے میں رات بھر رک رک کر فائرنگ ہو رہی تھی اور صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی زور دار فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، اور آپریشن کے مزید چند دن جاری رہنے کا امکان ہے۔

سیکیورٹی فورسز علاقے میں ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز کا استعمال کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ فورسز نے علاقے کا محاصرہ مزید سخت کر دیا ہے تاکہ باقی ماندہ دہشت گردوں کے فرار ہونے کی کوششوں کو ناکام بنایا جا سکے۔

سیکورٹی اہلکاروں نے علاقے کو محاصرے میں لے لیا ہے (ای ٹی وی بھارت)

اس دوران، فوج اور پولیس کے کئی اعلیٰ افسران نے گدر، کولگام علاقے کا دورہ کیا اور علاقے میں انسداد دہشت گردی گرڈ کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سیکیورٹی صورتحال، آپریشنل تیاریوں اور جاری کارروائیوں پر بریفنگ لی اور فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کی بھی تعریف کی۔

انکاؤنٹر سائٹ کی جانب سے کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے (ای ٹی وی بھارت)

