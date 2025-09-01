جموں (عامر تانترے) : جموں کے ایک ٹیچر، کلدیپ گپتا، اس سال یومِ اساتذہ (5 ستمبر) کے موقع پر صدرِ جمہوریہ دروپدی مرمو سے بہترین استاد ایوارڈ حاصل کرنے والے جموں و کشمیر کے واحد استاد ہوں گے۔
کلدیپ گپتا، جنہوں نے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز 1992 میں ایک سرکاری اسکول سے کیا تھا، پچھلے 32 برسوں میں ہزاروں طلبا میں سائنسی سوچ بیدار کرنے کا سہرا اپنے سر سجا چکے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ’’تدریس صرف روزگار نہیں بلکہ ایک مشن ہے‘‘ جس کے لیے ان کی فیملی نے بھی قربانیاں دی ہیں۔
سال 2009 میں وہ چلڈرن سائنس کانگریس (جموں ریجن) کے اکیڈمک کوآرڈی نیٹر بنے، اساتذہ کی اورینٹیشنز شروع کرائیں اور ایک ایکٹیویٹی بُک کی ادارت کی ذمہ داری سنبھالی۔ 2017 میں وہ ایس سی ای آر ٹی (SCERT) اور ڈائٹ (DIET) کے ریسورس پرسن بنے اور 1500 سے زائد اساتذہ کو تربیت دی۔ وہ این سی ای آر ٹی کتابوں کی پروف ریڈنگ بھی کر چکے ہیں، این ایس ایس کے کوآرڈی نیٹر رہے اور ہریانہ کے نیشنل انٹی گریشن کیمپ میں حصہ لیا۔
2010 میں ماسٹر گریڈ اور 2020 میں زوالوجی کے اِنچارج لیکچرر کے طور پر ترقی ملی۔ وہ اب تک 10 سرکاری اسکولوں (زیادہ تر دیہی) میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ موجودہ تعیناتی ایچ ایس ایس جندراہ میں ہے جو ان کے گھر گنگیال سے 70 کلومیٹر دور ہے؛ اسکول پہنچنے میں انہیں تقریباً دو گھنٹے لگتے ہیں اور وہ ساتھی اساتذہ کے ساتھ کار پولنگ کرتے ہیں۔
ان کی نمایاں کارکردگی ’’کم لاگت/بلا لاگت تدریس‘ ہے یعنی جسے مقامی زبان میں ’’کباڑ سے جگاڑ‘‘ بھی کہا جاتا ہے جس میں گھریلو/مقامی سامان سے سائنسی تجربات کرا کے بچوں کو پریکٹیکل علوم سے آراسہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایچ ایس ایس جندراہ میں ایک منی لیب قائم کر رکھی ہے۔ جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ ’’اس طریقۂ کار سے سائنس سے دوری اختیار کر کے دسویں کے بعد پڑھائی چھوڑنے والے کئی طلبہ واپس اسکول آئے، جب کہ گیارہویں-بارہویں کے طلبہ کی بنیادی غلط فہمیاں (جو دراصل ساتویں تا نویں کی سطح کی ہوتی ہیں) دور کی جاتی ہیں۔‘‘
کووڈ-19 کے دوران گپتا کو آن لائن ہوم کلاسز کے لیے مواد سازی کی ذمہ داری ملی؛ ان کا تیار کردہ مواد DSEJ نے استعمال کیا اور SCERT نے اسے اسٹیٹ کریکولم فریم ورک 2022 میں شامل کیا۔ وہ SCERT کی کور کمیٹی میں بھی رہے۔ انہوں نے قومی تعلیمی پالیسی (NEP) کے تحت نیشنل کریکولم فریم ورک (NCF) کے بیس کام میں حصہ لیا اور سائنس کے پوزیشن پیپرز بعد میں NCF میں شامل ہوئے۔ وہ نشہ مُکت ابھیان (تعلیم محکمۂ جموں و کشمیر) کے ریسورس پرسن رہے منشیات سے آگاہی کے لیے خصوصی مہم چلائی۔
ان خدمات کے اعتراف میں انہیں 2021 میں جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے بہترین استاد کا ایوارڈ ملا جسے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے عطا کیا۔ اب وہ 2 ستمبر کو نئی دہلی روانہ ہوں گے اور 3 ستمبر کو ایچ آر ڈی وزارت کی ایک میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ گپتا نے اس حوالہ سے کہا: ’’میں خوش ہوں کہ حکومت نے میری کاوشوں کو سراہا۔ میرا مقصد تعلیم کے نظام میں ایسا کام کرنا ہے جو دوسروں کو بھی بے لوث محنت کی تحریک دے۔‘‘
