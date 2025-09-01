ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کشمیر، اختراعی سائنس کی تدریس کے اعتراف میں کلدیپ گپتا کو ملے گا قومی اساتذہ کا ایوارڈ - KULDEEP GUPTA NATIONAL AWARD

کلدیپ گپتا یومِ اساتذہ کے موقع پر صدر مرمو سے بہترین استاد ایوارڈ لیں گے جس کیلئے وہ آئندہ کل 2ستمبر کو روانہ ہوں گے۔

Kuldeep Gupta
کلدیپ گپتا
جموں (عامر تانترے) : جموں کے ایک ٹیچر، کلدیپ گپتا، اس سال یومِ اساتذہ (5 ستمبر) کے موقع پر صدرِ جمہوریہ دروپدی مرمو سے بہترین استاد ایوارڈ حاصل کرنے والے جموں و کشمیر کے واحد استاد ہوں گے۔

کلدیپ گپتا، جنہوں نے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز 1992 میں ایک سرکاری اسکول سے کیا تھا، پچھلے 32 برسوں میں ہزاروں طلبا میں سائنسی سوچ بیدار کرنے کا سہرا اپنے سر سجا چکے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ’’تدریس صرف روزگار نہیں بلکہ ایک مشن ہے‘‘ جس کے لیے ان کی فیملی نے بھی قربانیاں دی ہیں۔

کلدیپ گپتا گزشتہ تین دہائیوں سے سائنس پڑھا رہے ہیں

سال 2009 میں وہ چلڈرن سائنس کانگریس (جموں ریجن) کے اکیڈمک کوآرڈی نیٹر بنے، اساتذہ کی اورینٹیشنز شروع کرائیں اور ایک ایکٹیویٹی بُک کی ادارت کی ذمہ داری سنبھالی۔ 2017 میں وہ ایس سی ای آر ٹی (SCERT) اور ڈائٹ (DIET) کے ریسورس پرسن بنے اور 1500 سے زائد اساتذہ کو تربیت دی۔ وہ این سی ای آر ٹی کتابوں کی پروف ریڈنگ بھی کر چکے ہیں، این ایس ایس کے کوآرڈی نیٹر رہے اور ہریانہ کے نیشنل انٹی گریشن کیمپ میں حصہ لیا۔

کلدیپ گپتا کو ایل جی انتظامیہ کی جانب سے ایوارڈ ملا ہے

2010 میں ماسٹر گریڈ اور 2020 میں زوالوجی کے اِنچارج لیکچرر کے طور پر ترقی ملی۔ وہ اب تک 10 سرکاری اسکولوں (زیادہ تر دیہی) میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ موجودہ تعیناتی ایچ ایس ایس جندراہ میں ہے جو ان کے گھر گنگیال سے 70 کلومیٹر دور ہے؛ اسکول پہنچنے میں انہیں تقریباً دو گھنٹے لگتے ہیں اور وہ ساتھی اساتذہ کے ساتھ کار پولنگ کرتے ہیں۔

کلدیپ گپتا کی تدریس کا قومی سطح پر اعتراف کیا گیا ہے

ان کی نمایاں کارکردگی ’’کم لاگت/بلا لاگت تدریس‘ ہے یعنی جسے مقامی زبان میں ’’کباڑ سے جگاڑ‘‘ بھی کہا جاتا ہے جس میں گھریلو/مقامی سامان سے سائنسی تجربات کرا کے بچوں کو پریکٹیکل علوم سے آراسہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایچ ایس ایس جندراہ میں ایک منی لیب قائم کر رکھی ہے۔ جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ ’’اس طریقۂ کار سے سائنس سے دوری اختیار کر کے دسویں کے بعد پڑھائی چھوڑنے والے کئی طلبہ واپس اسکول آئے، جب کہ گیارہویں-بارہویں کے طلبہ کی بنیادی غلط فہمیاں (جو دراصل ساتویں تا نویں کی سطح کی ہوتی ہیں) دور کی جاتی ہیں۔‘‘

کلدیپ گپتا کا 'کباڑ سے جگاڑ' کے ذریعے سائنس پڑھانے کا طریقہ کافی مشہور ہے

کووڈ-19 کے دوران گپتا کو آن لائن ہوم کلاسز کے لیے مواد سازی کی ذمہ داری ملی؛ ان کا تیار کردہ مواد DSEJ نے استعمال کیا اور SCERT نے اسے اسٹیٹ کریکولم فریم ورک 2022 میں شامل کیا۔ وہ SCERT کی کور کمیٹی میں بھی رہے۔ انہوں نے قومی تعلیمی پالیسی (NEP) کے تحت نیشنل کریکولم فریم ورک (NCF) کے بیس کام میں حصہ لیا اور سائنس کے پوزیشن پیپرز بعد میں NCF میں شامل ہوئے۔ وہ نشہ مُکت ابھیان (تعلیم محکمۂ جموں و کشمیر) کے ریسورس پرسن رہے منشیات سے آگاہی کے لیے خصوصی مہم چلائی۔

کباڑ سے جگاڑ پر ان کی کافی پذیرائی ہوئی ہے

ان خدمات کے اعتراف میں انہیں 2021 میں جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے بہترین استاد کا ایوارڈ ملا جسے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے عطا کیا۔ اب وہ 2 ستمبر کو نئی دہلی روانہ ہوں گے اور 3 ستمبر کو ایچ آر ڈی وزارت کی ایک میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ گپتا نے اس حوالہ سے کہا: ’’میں خوش ہوں کہ حکومت نے میری کاوشوں کو سراہا۔ میرا مقصد تعلیم کے نظام میں ایسا کام کرنا ہے جو دوسروں کو بھی بے لوث محنت کی تحریک دے۔‘‘

کلدیپ نے کئی اسکولوں میں تدریسی کام انجام دیا ہے

