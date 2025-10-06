ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’اپنے دستکار کو جانیں‘ وراثت کا جشن سرینگر میں 11 اکتوبر سے ہوگا شروع
ان تقاریب میں کئی معروف فن پاروں کے نمونوں کی نمائش ہوگی جبکہ طلبہ، آرٹ محبین کے ساتھ خصوصی نشست بھی منعقد ہوگی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 6, 2025 at 4:44 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : ’اپنے دستکار کو جانیں‘ مہم کے تحت محکمہ ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈ لوم کی جانب سے سرینگر میں 11 اکتوبر سے تقریبات کا انعقاد عمل میں لیا جا رہا ہے۔ یہ تقریبات بالترتیب 11 ،25 اور 30 اکتوبر کو سرینگر کے مشہور مقامات جہلم ریور فرنٹ، گھنٹہ گھر، لال چوک اور ہیریٹج برج، راجباغ پر منعقد ہوں گی۔
اس خاص موقع پر کشمیر کے قومی ایوارڈ یافتہ دستکار اور ہنر مند اپنے کام سے متعلق تجربات کو لوگوں، خاص کر کشمیری دستکاری اور آرٹ اور فن مصوری میں دلچسپی رکھنے والوں کے ساتھ ساجھا کریں گے۔ وہیں وہ اپنی ماہرانہ صلاحیتوں اور پیچیدہ تکنیک پر بھی بات چیت کریں گے۔
’’اپنے دستکار کو جانیں‘‘ تقریب میں جی آئی (GI) کے 15 رجشٹرڈ دستکاریوں کو بھی نمائش کے لئے رکھا جائے گا۔ جن میں قالین کے نمونے، پشمنہ اور کانی کے بہترین اور دلکش چیزیں، پیپر ماشی کے فن پارے، اخروٹ کی لکڑی پر نقش و نگار کے خوبصورت نمونے وغیرہ شامل ہیں۔ ایسے میں نمائش میں آنے والے لوگ کیو آر کوڈنگ کی بدولت نمائش میں رکھے گئے فن پاروں اور نمونوں کے تیار کرنے کی تاریخ اور مواد اور دستکار سے متعلق تمام جانکاری حاصل کر سکتا ہے۔
محکمہ ہینڈی کرافٹس کے مطابق یہ تقریبات سرینگر کی ایک نامزد عالمی کرافٹ سٹی اور یونیسکو کے تخلیقی شہروں کے نیٹ ورک کے ایک حصہ کے طور پر وقار کی حیثیت کو بھی ظاہر کریں گی، اتنا ہی نہیں بلکہ ماہر اور نامور کاریگروں کے ساتھ طلباء کا اہم سیشن منعقد بھی ہوگا جو کہ آنے والی نسلوں کو اپنے روایتی فنون کے تحفظ اور اختراعات کے لیے ترغیب دے گا۔ ایسے میں ’’اپنے دستکار کو جانیں‘‘ کے تحت منعقد ہونے جا رہی اس نمائش کے لیے انٹری بالکل مفت ہوگی اور اس کے لیے سب کو کھلی دعوت بھی دی جاتی ہے۔
واضح رہے کہ گزشتہ برس سرینگر آرٹس ایمپوریم سرینگر میں ’’نو یوور آرٹیزن‘‘ کے تحت ایسی ہی ایک خاص تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں ووڈ کارونگ کے ماہر کاریگر غلام نبی زرگر کے پُر کشش اور دلکش فن پارے نمائش کے لیے رکھے گئے تھے۔ ایگزیبشن میں اس ماہر دستکار کے وہ نمونے دیکھنے کو ملے جو کہ عام طور پر اخروٹ کی لکڑی پر شازو نادر ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: