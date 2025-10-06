ETV Bharat / jammu-and-kashmir

’اپنے دستکار کو جانیں‘ وراثت کا جشن سرینگر میں 11 اکتوبر سے ہوگا شروع

ان تقاریب میں کئی معروف فن پاروں کے نمونوں کی نمائش ہوگی جبکہ طلبہ، آرٹ محبین کے ساتھ خصوصی نشست بھی منعقد ہوگی۔

ای ٹی وی بھارت
’اپنے دستکار کو جانیں‘ وراثت کا جشن سرینگر میں 11 اکتوبر سے ہوگا شروع (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 6, 2025 at 4:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (پرویز الدین) : ’اپنے دستکار کو جانیں‘ مہم کے تحت محکمہ ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈ لوم کی جانب سے سرینگر میں 11 اکتوبر سے تقریبات کا انعقاد عمل میں لیا جا رہا ہے۔ یہ تقریبات بالترتیب 11 ،25 اور 30 اکتوبر کو سرینگر کے مشہور مقامات جہلم ریور فرنٹ، گھنٹہ گھر، لال چوک اور ہیریٹج برج، راجباغ پر منعقد ہوں گی۔

اس خاص موقع پر کشمیر کے قومی ایوارڈ یافتہ دستکار اور ہنر مند اپنے کام سے متعلق تجربات کو لوگوں، خاص کر کشمیری دستکاری اور آرٹ اور فن مصوری میں دلچسپی رکھنے والوں کے ساتھ ساجھا کریں گے۔ وہیں وہ اپنی ماہرانہ صلاحیتوں اور پیچیدہ تکنیک پر بھی بات چیت کریں گے۔

تقاریب میں کئی معروف فنکاروں کی شرکت متوقع ہے
تقاریب میں کئی معروف فنکاروں کی شرکت متوقع ہے (ای ٹی وی بھارت)

’’اپنے دستکار کو جانیں‘‘ تقریب میں جی آئی (GI) کے 15 رجشٹرڈ دستکاریوں کو بھی نمائش کے لئے رکھا جائے گا۔ جن میں قالین کے نمونے، پشمنہ اور کانی کے بہترین اور دلکش چیزیں، پیپر ماشی کے فن پارے، اخروٹ کی لکڑی پر نقش و نگار کے خوبصورت نمونے وغیرہ شامل ہیں۔ ایسے میں نمائش میں آنے والے لوگ کیو آر کوڈنگ کی بدولت نمائش میں رکھے گئے فن پاروں اور نمونوں کے تیار کرنے کی تاریخ اور مواد اور دستکار سے متعلق تمام جانکاری حاصل کر سکتا ہے۔

ای ٹی وی بھارت
اکتوبر 11 اور 25 اور 30 کو ہوگی سرینگر میں تقاریب منعقد (ای ٹی وی بھارت)

محکمہ ہینڈی کرافٹس کے مطابق یہ تقریبات سرینگر کی ایک نامزد عالمی کرافٹ سٹی اور یونیسکو کے تخلیقی شہروں کے نیٹ ورک کے ایک حصہ کے طور پر وقار کی حیثیت کو بھی ظاہر کریں گی، اتنا ہی نہیں بلکہ ماہر اور نامور کاریگروں کے ساتھ طلباء کا اہم سیشن منعقد بھی ہوگا جو کہ آنے والی نسلوں کو اپنے روایتی فنون کے تحفظ اور اختراعات کے لیے ترغیب دے گا۔ ایسے میں ’’اپنے دستکار کو جانیں‘‘ کے تحت منعقد ہونے جا رہی اس نمائش کے لیے انٹری بالکل مفت ہوگی اور اس کے لیے سب کو کھلی دعوت بھی دی جاتی ہے۔

ای ٹی وی بھارت
طلبہ اور آرٹ محبین کے ساتھ خصوصی نشست بھی ہوگی منعقد (ای ٹی وی بھارت)

واضح رہے کہ گزشتہ برس سرینگر آرٹس ایمپوریم سرینگر میں ’’نو یوور آرٹیزن‘‘ کے تحت ایسی ہی ایک خاص تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں ووڈ کارونگ کے ماہر کاریگر غلام نبی زرگر کے پُر کشش اور دلکش فن پارے نمائش کے لیے رکھے گئے تھے۔ ایگزیبشن میں اس ماہر دستکار کے وہ نمونے دیکھنے کو ملے جو کہ عام طور پر اخروٹ کی لکڑی پر شازو نادر ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔

ای ٹی وی بھارت
جی آئی ٹیگ میں شامل فنپاروں کے نمونوں کی بھی نمائش ہوگی (ای ٹی وی بھارت)

یہ بھی پڑھیں:

  1. زعفران کو جی آئی ٹیگ ملنے پر کشتواڑ کے کسان میں خوشی کی لہر
  2. چکری ووڈ کرافٹ اور مشکہ بُدجی چاول کو جی آئی ٹیگ ملا

For All Latest Updates

TAGGED:

KNOW YOUR CRAFTSMANKASHMIR HERITAGE CELEBRATIONKASHMIR ARTISANSکشمیر ثقافتKASHMIR HERITAGE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.