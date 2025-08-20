سرینگر : صوبہ جموں کے ضلع کشتواڑ میں 14 اگست کو بادل پھٹنے کے ہولناک واقعے نے نہ صرف 64 یاتریوں کی جان لی بلکہ خطے میں موسمیاتی تبدیلی اور انتظامیہ کی تیاری پر کئی سوال بھی کھڑے کر دیے ہیں۔ ضلع کے چشوتی علاقے میں بادل پھٹنے کے سانحہ کے بعد سے لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔
محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) کے مطابق 2010 سے 2022 تک جموں و کشمیر میں 2863 شدید موسمی واقعات ریکارڈ ہوئے جن میں 552 افراد ہلاک ہوئے اور بڑے پیمانے پر املاک کو نقصان پہنچا۔ تاہم پہاڑی ضلع کشتواڑ کا یہ سانحہ اس وقت پیش آیا جب خطہ چناب کے لیے پہلے ہی بارش اور فلیش فلڈز کا الرٹ جاری کیا گیا تھا، تاہم اس کے باوجود یاترا جاری رکھی گئی۔
سرینگر میں قائم محکمہ موسمیات کے انچارج، مختار احمد، کے مطابق ’’ہمارے خطے میں عوام اور انتظامیہ کی جانب سے موسمی وارننگز پر عمل آوری انتہائی کم یا نہ ہونے کے برابر ہے‘‘۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث فلیش فلڈز اور بادل پھٹنے کے واقعات میں اضافہ ہوگا، اور اگر جدید ریڈار اور مربوط ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم اپنایا نہیں گیا تو جانی و مالی نقصانات مزید بڑھیں گے۔
ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے حکام کا دعویٰ ہے کہ ’’ایک مؤثر کمانڈ چین تو قائم ہے، مگر خود سرکاری عہدیدار اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اچانک پیش آنے والے بادل پھٹنے جیسے واقعات کے لیے ردعمل اکثر ناکافی ثابت ہوتا ہے۔‘‘
کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر فاروق احمد کھانڈے کے مطابق ’’جدید ٹیکنالوجی سے نقصانات کم تو ہو سکتے ہیں، مگر ان کا مکمل طور پر روکنا ممکن نہیں، البتہ درست وقت پر وارننگ اور موثر انتظامیہ جانی نقصان کو کم کر سکتی ہے۔‘‘
یہی نہیں، بھارتی پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی حال ہی میں حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ موجودہ وارننگ سسٹم کو عالمی معیار کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے تاکہ بڑھتے ہوئے موسمی خطرات کے باعث ہونے والے سماجی و معاشی نقصانات کو کم کیا جا سکے۔ کشتواڑ جیسے سانحات کے بعد ماہرین اور عوامی حلقوں کا ماننا ہے کہ وارننگز پر ’من و عن‘ عمل کرنا اور مؤثر حکومتی ردعمل ہی انسانی جانوں کو بچانے کا واحد راستہ ہے۔
