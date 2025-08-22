جموں: جموں و کشمیر کے کشتواڑ ضلع کے مچل ماتا مندر کے راستے پر چلنے والے آخری گاؤں چسوتی میں بادل پھٹنے سے مچی تباہی میں مہلوکین کی تعداد 65 تک پہنچ گئی ہے۔ حکام نے جمعرات کو گاؤں میں تلاشی آپریشن کے دوران برآمد ہونے والے جسم کے اعضاء کی ڈی این اے پروفائلنگ شروع کر دی ہے۔ انہوں نے تین لاشوں کی شناخت کے لیے نوٹس بھی جاری کیے ہیں۔
حکام نے بتایا کہ اب بھی 33 افراد لاپتہ ہیں، ان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن تیز کر دیا گیا ہے۔
14 اگست کو چسوتی میں بادل پھٹنے کے سانحے نے ماچیل ماتا مندر کی طرف جانے والے گاؤں میں تباہی مچادی۔ جس میں متعدد افراد ہلاک جبکہ کئی زخمی اور لاپتہ ہو گئے۔
آپریشن کی نگرانی کرنے والے ایک سینئر افسر نے مرنے والوں کی تعداد 65 بتائی اور کہا کہ اب تک 62 لاشوں کی شناخت کر کے ان کے لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تین لاشیں ابھی تک نامعلوم ہیں۔
انہوں نے کہا کہ برآمد ہونے والے پانچ اعضاء کو محفوظ کر لیا گیا ہے، اور ڈی این اے کی پروفائلنگ شروع کر دی گئی ہے۔ افسر نے کہا کہ جن لوگوں کے رشتہ دار لاپتہ ہیں ان سے ڈی این اے پروفائلنگ کے لیے آگے آنے کو کہا گیا ہے۔
حکام نے بتایا کہ جموں اور کشتواڑ کے جی ایم سی اسپتال میں رکھے گئے تین لاشوں کے لیے تلاشی نوٹس جاری کیے گئے ہیں جن میں ایک سر کے بغیر اور دو خواتین کی ہیں۔
سینئر افسر نے بتایا کہ 136 لاپتہ افراد میں سے 66 کو زندہ بچا لیا گیا، اور 37 مردہ پائے گئے۔
کشتواڑ کے ڈپٹی کمشنر پنکج شرما، جو تلاش، بچاؤ اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کر رہے ہیں، نے کہا کہ 33 لاپتہ افراد کو ڈھونڈنے کی کوششیں جاری ہیں۔
شرما، جو بادل پھٹنے کے چند گھنٹوں کے اندر موقع پر پہنچ کر آپریشنل ٹیموں کو متحرک کرنے والے پہلے شخص تھے، نے کہا کہ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، فوج، سی آر پی ایف، سی آئی ایس ایف، پولیس، جی آر ای ایف، اور سول انتظامیہ کا تلاشی آپریشن گزشتہ آٹھ دنوں سے جاری ہے۔
(PTI ان پٹ کے ساتھ)
