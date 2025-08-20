ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ڈل جھیل میں 21اگست سے ’کھیلو انڈیا واٹر اسپورٹس‘ کا آغاز، تیاریاں مکمل - KHELO INDIA WATER SPORTS

درجنوں کھلاڑی 16 میڈلز حاصل کرنے کے لیے 21اگست سے 23اگست تک جاری رہنے والے واٹر اسپورٹس میں شرکت کریں گے۔

ڈل جھیل میں 21اگست سے ’کھیلو انڈیا واٹر اسپورٹس‘ کا آغاز، تیاریاں مکمل
ڈل جھیل میں 21اگست سے ’کھیلو انڈیا واٹر اسپورٹس‘ کا آغاز، تیاریاں مکمل (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 20, 2025 at 7:21 PM IST

سرینگر (پرویز الدین): سرینگر میں کل یعنی 21اگست سے تین روزہ کھیلو انڈیا آبی کھیل مقابلے شروع ہو رہے ہیں۔ ’کھیلو انڈیا واٹر اسپورٹس کا یہ اس نوعیت کا پہلا ایونٹ ہوگا جو کہ سرینگر کے شہرہ آفاق ڈل جھیل میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ قومی سطح کے ان آبی کھیل مقابلوں کے احسن انعقاد کے لیے، حکام کے مطابق، تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔

کھیلو انڈیا واٹر اسپورٹس میں جموں و کشمیر سمیت ملک کی دیگر ریاستوں/یونین ٹیریٹریز کے پانچ سو سے زائد کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں جو کہ اس وقت ڈل جھیل میں پریکٹس میں مشغول نظر آرہے ہیں۔ ان آبائی کھیل مقابلوں میں ’کیانگ‘، ’روینگ‘ اور ’کینوینگ‘ کے بے حد دلچسپ مقابلے ہوں گے۔ معروف اسکی ریزارٹ گلمرگ پہلے ہی ملک کے سرمائی کھیلوں کا مرکز بننے کے بعد اب سرینگر کا ڈل جھیل آبی کھیلوں کا مرکز بننے جا رہا ہے۔

ڈل جھیل میں 21اگست سے ’کھیلو انڈیا واٹر اسپورٹس‘ کا آغاز، تیاریاں مکمل (ای ٹی وی بھارت)

کھیلو انڈیا واٹر سپورٹس کی تیاریوں اور اس سے آبی کھیلوں پر پڑنے والے مثبت اثرات سے متعلق ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے ایونٹ منیجر، قومی سطح کی کھلاڑی اور کوچ بلقیس میر سے خاص بات چیت کی، جنہوں نے کہا کہ ’’اس طرح کے کھیل مقابلے یہاں منعقد ہونے سے نہ صرف آبی کھیلوں کو مزید فروغ ملے گا بلکہ ایک گیم چینجر بھی ثابت ہوگا۔‘‘ انہوں نے مرکزی وزارت کھیل اور اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کی ستائش کی جنہوں اس ایونٹ کو کشمیر میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔

’کھلاڑیوں کے لیے بہترین موقع‘
ایک سوال کے جواب میں بلقیس میر نے کہا کہ ’’کھیلو انڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کھلاڑیوں کو نہ صرف ملکی سطح پر اپنا نام روشن کرنے، بلکہ یہ کھلاڑیوں کو بین الاقوامی سطح پر اپنی جگہ بنانے کے لیے راہ ہموار کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ وہیں کھلاڑیوں کو اپنی بھر پور صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا بھی مواقع ملیں گے۔‘‘

انہوں نے امید ظاہر کی کہ بھارت کو اولمپیکس میں کیاکنگ اور کینوینگ عالمی سطح پر ایک نئی پہنچان دلوانے میں اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ کیونکہ آخری اولمپیکس میں بھارت کی رینک 71 ہے۔ میر کے مطابق ’’جموں وکشمیر کے تقریباً 17کھلاڑی ان مقابلوں میں شرکت کر رہے ہیں جن میں 4 خواتین کھلاڑی بھی شامل ہیں جبکہ منیر نامی کھلاڑی ان میں سب سے کم عمر کھلاڑی ہوگا۔‘‘

ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے بلقیس نے کہا کہ قومی سطح کے یہ مقابلے یہاں کے واٹر اسپورٹس کو ایک نئی جلا بخشیں گے جبکہ کھلاڑیوں کو اپنا مستقبل سنوارنے کے لئے معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ انہوں نے دعویٰ کہ اس مقابلے کے لے تمام تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ ان مقابلوں کا آئندہ کل یعنی صبح 8 بجے آغاز ہوگا اور 16 میڈلز کے لیے درجنوں کھلاڑی اپنے جوہر دکھائیں گے اور منتظمین کو دلچسپ مقابلوں کو امید ہے۔

شیڈول
واضح رہے کہ تین دن تک جاری رہنے والے ’’کھیلو انڈیا واٹر اسپورٹس‘‘ مقابلے 21 اگست کو شروع ہوکر 23 اگست کو اختتام ہوں گے۔ جموں و کشمیر اسپورٹس کونسل، نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی مرکزی وزارت اور اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کے باہمی اشتراک سے کھیلو انڈیا واٹر سپورٹس کا یہ قومی سطح کا مقابلہ منعقد ہو رہا ہے۔

