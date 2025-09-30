ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کویندر گپتا لداخ میں مکمل طور پر ناکام ہوگیے ہیں، من پریت سنگھ مانی
آل انڈیا یوتھ کانگریس کے رہنما من پریت سنگھ مانی نے جموں وکشمیرکے ضلع پلوامہ کے ترال کا دورہ کیا۔
Published : September 30, 2025 at 5:12 PM IST
ترال (شبیر بھٹ): من پریت سنگھ مانی کا کہنا ہیکہ جہاں ایک طرف مرکز میں بھاجپاکی سرکار ناکام ہو چکی ہے بالکل اسی طرح لداخ میں ایل جی سرکار مکمل طور فیل ہوچکی ہے۔ اس لیے لداخ کے لوگوں سے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جانا چاہیے تاکہ اس خطے میں امن بحال ہو سکے۔ ان خیالات کا اظہار آل انڈیا یوتھ کانگریس کے رہنما من پریت سنگھ مانی نے ترال کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا۔
انہوں نے کہا کہ لداخ کے لوگ جمہوری طریقے سے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے تھے، تاہم جس دواران ایل جی نے صورتحال کو دبانے کی کوشش کی اور لوگوں پر فائرنگ کی گئی اس سے یہ ثابت ہوگیا ہے کہ لداخ کی صورتحال کو قابو کرنے میں ایل جی کویندر گپتا یکسر ناکام ہوچکے ہیں، اور اب بی جے پی کی پالیسی کے عین مطابق اصلی حقائق سے منہ موڑا جا رہا ہے۔
مزید پڑھیں:وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گاندربل میں 36.5 کروڑ روپے کے کھیلوں اور ترقیاتی منصوبوں کا رکھا سنگ بنیاد
لوگوں پر فائرنگ کی اس سے یہ ثابت ہوگیا ہے کہ اب لداخ ہلاکتوں کے بعد نیپال اور دوڈہ سے تار جوڑے جا رہے ہیں، جو کہ بدقسمتی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ من پریت سنگھ نے بتایا کہ کل ملا کر دیکھ لیں تو لداخ میں یہ حالات بی جے پی کے دور میں ہی پیدا ہوئے ہیں اور اس کے لیے بھاجپا کو معافی مانگنی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے لڑنے والے لداخیوں کو وعدے کے مطابق ان کے مطالبات پورے کیے جانے چاہئے۔