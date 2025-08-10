وزیر اعظم مودی نے کٹرہ تا امرتسر وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کا افتتاح کیا

جموں: بھارت کے دو مذہبی شہروں کو جوڑنے کے لیے ریلوے نے آج امرتسر سے شری ماتا ویشنو دیوی کٹرہ کے لیے وندے بھارت ایکسپریس کا آغاز کیا، جس سے خطے میں سفری سہولیات اور سیاحت کو فروغ ملے گا۔ یہ نیم تیز رفتار ٹرین شمالی ریلوے کے تحت چلائی جائے گی اور اس کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگلورو کے کے ایس آر ریلوے اسٹیشن سے ورچوئل طور پر کیا۔
کٹرہ ریلوے اسٹیشن پر افتتاحی تقریب میں رکن پارلیمنٹ جگل کشور شرما، صوبائی کمشنر جموں اور دیگر اعلیٰ افسران شریک ہوئے۔ تقریب کے موقعے پر اسکول کے بچوں کو ٹرین میں بیٹھنے اور اس کے جدید ڈیزائن، آرام دہ نشستوں اور اعلیٰ سہولیات کا تجربہ کرنے کا موقع ملا۔
مسافروں نے کٹرہ اور امرتسر کو جوڑنے والی اس سروس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب گولڈن ٹیمپل اور شری ماتا ویشنو دیوی کے درشن ایک ہی سفر میں آسانی سے ممکن ہوں گے۔
ایک مسافر نے کہا کہ یہ عقیدت مندوں کے لیے ایک نعمت ہے، سفر آرام دہ محسوس ہوتا ہے اور کم وقت میں دونوں مقدس مقامات کی زیارت کی جا سکتی ہے۔
یہ ٹرین 26406 نمبر سے کٹرہ سے امرتسر اور 26405 نمبر سے امرتسر سے کٹرہ کے درمیان چلے گی۔ یہ جموں و کشمیر کے لیے پانچویں وندے بھارت ٹرین ہے جو اس سے پہلے نئی دہلی کٹرہ، کٹرہ نئی دہلی، کٹرہ سرینگر اور سری نگر کٹرہ روٹ پر چل رہی ہیں۔
وزیر اعظم نے آج کی افتتاحی تقریب میں کے ایس آر بنگلورو بیلگاوی اور پونے اجنی وندے بھارت ایکسپریس کا بھی افتتاح کیا، جس کے بعد ملک بھر میں وندے بھارت ٹرین سروسز کی تعداد 147 ہو گئی ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق امرتسر کٹرہ کا یہ نیا رابطہ مذہبی سیاحت کو مضبوط کرے گا، ریاستوں کے درمیان سفر کو فروغ دے گا اور مسافروں کے لیے آرام دہ سفر کا نیا معیار قائم کرے گا۔