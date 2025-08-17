جموں: سرکاری ذرائع کے مطابق بادل پھٹنے کا یہ واقعہ کٹھوعہ کے تین مختلف مقامات پر پیش آیا جس کے بعد علاقے میں افرا تفری مچ گئی۔ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق ان واقعات میں چار افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔
پولیس، ایس ڈی آر ایف اور دیگر ریسکیو ایجنسیاں فوری طور پر موقعے پر پہنچیں اور راحت رسانی کا کام شروع کر دیا۔ رپورٹوں کے مطابق بادل پھٹنے سے کئی رہائشی مکانات، مقامی پولیس اسٹیشن، نیشنل ہائی وے کا ایک حصہ اور ریلوے ٹریک بھی متاثر ہوا ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوسکتا ہے کیونکہ اب تک جو سامنے آیا ہے وہ ابتدائی جانکاری ہے۔ اسی دوران لفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔
وزیر اعلیٰ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ ضلع کٹھوعہ کے متعدد علاقوں بشمول جوڈ کھڈ اور جتھانہ میں بارش اور لینڈ سلائیڈز کے باعث چار افراد کی موت اور کئی کے زخمی ہونے کی خبر انتہائی دلخراش ہے۔
انہوں نے جاں بحق افراد کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ ساتھ ہی انتظامیہ کو فوری ریلیف، ریسکیو اور انخلا کے اقدامات کی ہدایت دی۔
Chief Minister has expressed grief over the tragic loss of lives and damage caused by landslides in several parts of District Kathua, including Jodh Khad and Juthana, which claimed 4 lives and left many injured. He conveyed heartfelt condolences to the bereaved families, prayed…— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) August 17, 2025
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر لکھا کہ ’’کٹھوعہ میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈز سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر انتہائی رنجیدہ ہوں، یہ سانحہ ناقابل برداشت ہے‘‘۔
انہوں نے مزید بتایا کہ اس حوالے سے انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کو بھی ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی صورت حال سے آگاہ کیا ہے جس میں فوج، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، پولیس اور ضلع انتظامیہ مصروف عمل ہیں۔
Spoken to SSP Kathua Sh Shobhit Saxena after receiving information about a cloud burst in the Janglote area.— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) August 17, 2025
4 Casualties reported. In addition, damage has occurred to Railway track, National Highway while Police Station Kathua has been affected.
The civilian Administration,…
وہیں مرکزی وزیر مملکت جتیندر سنگھ نے بھی ایک ٹویٹ میں لکھا کہ بادل پھٹنے کی اطلاع ملنے کے بعد ایس ایس پی کٹھوعہ شوبھت سکسینہ سے بات کی۔ اب تک چار ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ اس کے علاوہ ریلوے ٹریک، نیشنل ہائی وے کو نقصان پہنچا ہے جب کہ پولیس اسٹیشن کٹھوعہ بھی متاثر ہوا ہے۔
