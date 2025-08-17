ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کٹھوعہ میں بادل پھٹنے سے چار لوگوں کی موت، چھ افراد زخمی - KATHUA CLOUD BURST

بادل پھٹنے کا یہ واقعہ جموں وکشمیر کے ضلع کٹھوعہ کے گھاٹی علاقے میں اتوار کی صبح پیش آیا۔

کٹھوعہ میں بادل پھٹنے کا واقعہ
کٹھوعہ میں بادل پھٹنے کا واقعہ (PTI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 17, 2025 at 11:01 AM IST

3 Min Read
کٹھوعہ میں بادل پھٹنے کا واقعہ (ANI)

جموں: سرکاری ذرائع کے مطابق بادل پھٹنے کا یہ واقعہ کٹھوعہ کے تین مختلف مقامات پر پیش آیا جس کے بعد علاقے میں افرا تفری مچ گئی۔ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق ان واقعات میں چار افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔

پولیس، ایس ڈی آر ایف اور دیگر ریسکیو ایجنسیاں فوری طور پر موقعے پر پہنچیں اور راحت رسانی کا کام شروع کر دیا۔ رپورٹوں کے مطابق بادل پھٹنے سے کئی رہائشی مکانات، مقامی پولیس اسٹیشن، نیشنل ہائی وے کا ایک حصہ اور ریلوے ٹریک بھی متاثر ہوا ہے۔

کٹھوعہ میں بادل پھٹنے کا واقعہ
کٹھوعہ میں بادل پھٹنے کا واقعہ (PTI)

حکام کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوسکتا ہے کیونکہ اب تک جو سامنے آیا ہے وہ ابتدائی جانکاری ہے۔ اسی دوران لفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔

وزیر اعلیٰ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ ضلع کٹھوعہ کے متعدد علاقوں بشمول جوڈ کھڈ اور جتھانہ میں بارش اور لینڈ سلائیڈز کے باعث چار افراد کی موت اور کئی کے زخمی ہونے کی خبر انتہائی دلخراش ہے۔

کٹھوعہ میں بادل پھٹنے کا واقعہ
کٹھوعہ میں بادل پھٹنے کا واقعہ (ANI)

مزید پڑھیں: کشتواڑ آفت: ہلاکتوں کی تعداد 60 سے تجاوز، وزیراعلیٰ کا متاثرہ گاؤں کا دورہ، بچائے گئے 38 افراد کی حالت تشویشناک

انہوں نے جاں بحق افراد کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ ساتھ ہی انتظامیہ کو فوری ریلیف، ریسکیو اور انخلا کے اقدامات کی ہدایت دی۔

لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر لکھا کہ ’’کٹھوعہ میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈز سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر انتہائی رنجیدہ ہوں، یہ سانحہ ناقابل برداشت ہے‘‘۔

انہوں نے مزید بتایا کہ اس حوالے سے انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کو بھی ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی صورت حال سے آگاہ کیا ہے جس میں فوج، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، پولیس اور ضلع انتظامیہ مصروف عمل ہیں۔

وہیں مرکزی وزیر مملکت جتیندر سنگھ نے بھی ایک ٹویٹ میں لکھا کہ بادل پھٹنے کی اطلاع ملنے کے بعد ایس ایس پی کٹھوعہ شوبھت سکسینہ سے بات کی۔ اب تک چار ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ اس کے علاوہ ریلوے ٹریک، نیشنل ہائی وے کو نقصان پہنچا ہے جب کہ پولیس اسٹیشن کٹھوعہ بھی متاثر ہوا ہے۔

یہ بھی پڑھیں: جموں و کشمیر میں موسم کا قہر: 12 برسوں میں دو ہزار سے زیادہ آفات، 500 سے زیادہ اموات

'جیسے سمندر ہمیں بہا لے جا رہا ہے': عینی شاہدین نے کشتواڑ میں خوفناک بادل پھٹنے پر مزید کیا بیان کیا؟

بادل پھٹنا کیا ہوتا ہے؟ بادل کب پھٹتے ہیں اور اس سے خود کو کیسے بچایا جائے، جانیے سب کچھ

کٹھوعہ میں بادل پھٹنے کا واقعہ (ANI)

جموں: سرکاری ذرائع کے مطابق بادل پھٹنے کا یہ واقعہ کٹھوعہ کے تین مختلف مقامات پر پیش آیا جس کے بعد علاقے میں افرا تفری مچ گئی۔ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق ان واقعات میں چار افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔

پولیس، ایس ڈی آر ایف اور دیگر ریسکیو ایجنسیاں فوری طور پر موقعے پر پہنچیں اور راحت رسانی کا کام شروع کر دیا۔ رپورٹوں کے مطابق بادل پھٹنے سے کئی رہائشی مکانات، مقامی پولیس اسٹیشن، نیشنل ہائی وے کا ایک حصہ اور ریلوے ٹریک بھی متاثر ہوا ہے۔

کٹھوعہ میں بادل پھٹنے کا واقعہ
کٹھوعہ میں بادل پھٹنے کا واقعہ (PTI)

حکام کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوسکتا ہے کیونکہ اب تک جو سامنے آیا ہے وہ ابتدائی جانکاری ہے۔ اسی دوران لفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔

وزیر اعلیٰ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ ضلع کٹھوعہ کے متعدد علاقوں بشمول جوڈ کھڈ اور جتھانہ میں بارش اور لینڈ سلائیڈز کے باعث چار افراد کی موت اور کئی کے زخمی ہونے کی خبر انتہائی دلخراش ہے۔

کٹھوعہ میں بادل پھٹنے کا واقعہ
کٹھوعہ میں بادل پھٹنے کا واقعہ (ANI)

مزید پڑھیں: کشتواڑ آفت: ہلاکتوں کی تعداد 60 سے تجاوز، وزیراعلیٰ کا متاثرہ گاؤں کا دورہ، بچائے گئے 38 افراد کی حالت تشویشناک

انہوں نے جاں بحق افراد کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ ساتھ ہی انتظامیہ کو فوری ریلیف، ریسکیو اور انخلا کے اقدامات کی ہدایت دی۔

لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر لکھا کہ ’’کٹھوعہ میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈز سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر انتہائی رنجیدہ ہوں، یہ سانحہ ناقابل برداشت ہے‘‘۔

انہوں نے مزید بتایا کہ اس حوالے سے انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کو بھی ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی صورت حال سے آگاہ کیا ہے جس میں فوج، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، پولیس اور ضلع انتظامیہ مصروف عمل ہیں۔

وہیں مرکزی وزیر مملکت جتیندر سنگھ نے بھی ایک ٹویٹ میں لکھا کہ بادل پھٹنے کی اطلاع ملنے کے بعد ایس ایس پی کٹھوعہ شوبھت سکسینہ سے بات کی۔ اب تک چار ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ اس کے علاوہ ریلوے ٹریک، نیشنل ہائی وے کو نقصان پہنچا ہے جب کہ پولیس اسٹیشن کٹھوعہ بھی متاثر ہوا ہے۔

یہ بھی پڑھیں: جموں و کشمیر میں موسم کا قہر: 12 برسوں میں دو ہزار سے زیادہ آفات، 500 سے زیادہ اموات

'جیسے سمندر ہمیں بہا لے جا رہا ہے': عینی شاہدین نے کشتواڑ میں خوفناک بادل پھٹنے پر مزید کیا بیان کیا؟

بادل پھٹنا کیا ہوتا ہے؟ بادل کب پھٹتے ہیں اور اس سے خود کو کیسے بچایا جائے، جانیے سب کچھ

For All Latest Updates

TAGGED:

CLOUDBURST IN KATHUAJAMMU KASHMIR CLOUD BURSTREMOTE VILLAGE CUTS OFF IN KATHUAMANY DEAD IN KATHUAKATHUA CLOUD BURST

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.