کشمیر کی دیشا پنڈت نے کیا بھارت کا پرچم کوریا میں بلند، عالمی مارشل آرٹس مقابلے میں چوتھی پوزیشن

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کی دیشا پنڈت نے کیا بھارت کا پرچم کوریا میں بلند، عالمی مارشل آرٹس مقابلے میں چوتھی پوزیشن
یہ عالمی مقابلہ جنوبی کوریا کے چونگجو شہر میں 11سے 14ستمبر تک منعقد ہوا جس میں 20ممالک کے کھلاڑیوں نے اپنے جوہر دکھائے۔
Published : September 20, 2025 at 8:50 PM IST
سرینگر: جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع سے تعلق رکھنے والی دیشا پنڈت نے ایک بار پھر کھیلوں کی دنیا میں کشمیر کا نام روشن کر دیا۔ جنوبی کوریا کے شہر چونگجو میں منعقدہ انٹرنیشنل مارشل آرٹس کانٹیسٹ (IMAC) میں 21 سالہ دیشا نے بھارتی ٹیم کی قیادت کی اور ملک کو دنیا کے سب سے بڑے مارشل آرٹس مقابلوں میں چوتھی پوزیشن دلائی۔
مقابلہ 11 سے 14 ستمبر تک جاری رہا جس میں 20 ممالک کے کھلاڑی شریک ہوئے۔ بھارت نے چوتھی پوزیشن حاصل کر کے اپنی بڑھتی ہوئی پہچان کو عالمی سطح پر ثابت کیا۔ دیشا پنڈت نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو میں کہا: ’’اس لمحے پر مجھے بے پناہ فخر اور شکرگزاری محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کامیابی میرے والدین، کوچ اور ساتھیوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔‘‘
بھارت کی کاجل بسواس (کولکتہ) نے خواتین کے بیئر ہینڈز (Bare Hands Female category) مقابلے میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا، جبکہ سانیہ سُبیش (پورٹ بلیئر) نے ویپن کیٹیگری (Weapon Female category) میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ اس کے علاوہ بھارتی اسکواڈ کو ثقافتی ہم آہنگی اور ڈسپلن کی بنیاد پر ’’ہارمونی ایوارڈ‘‘ سے بھی نوازا گیا۔
کوریا، ویتنام اور بلغاریہ پہلی تین پوزیشنز حاصل کرنے میں کامیاب رہے تاہم بھارت کی کارکردگی کو نمایاں قرار دیا گیا۔
پلوامہ ضلع کے کوئل گاؤں سے تعلق رکھنے والی دیشا نے اس سے قبل ماسکو میں ہوئے انٹرنیشنل اسکائے کپ میں گولڈ اور سلور میڈلز جیت کر بھارت کو دوسری پوزیشن دلائی تھی۔ اب وہ کشمیر میں لڑکیوں کو مارشل آرٹس کی تربیت دینے کی خواہاں ہیں۔ دیشا کے مطابق: ’’مارشل آرٹس صرف مقابلے جیتنے کا نام نہیں، بلکہ یہ خوداعتمادی، ڈسپلن اور خود کا دفاع سکھاتا ہے۔‘‘ انٹرنیشنل مارشل آرٹس کانٹیسٹ کا یہ مقابلہ یونیسکو اور ورلڈ مارشل آرٹس یونین کے زیر اہتمام منعقد ہوا۔
یہ بھی پڑھیں: