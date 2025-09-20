ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر کی دیشا پنڈت نے کیا بھارت کا پرچم کوریا میں بلند، عالمی مارشل آرٹس مقابلے میں چوتھی پوزیشن

یہ عالمی مقابلہ جنوبی کوریا کے چونگجو شہر میں 11سے 14ستمبر تک منعقد ہوا جس میں 20ممالک کے کھلاڑیوں نے اپنے جوہر دکھائے۔

کشمیر کی دیشا پنڈت نے عالمی مارشل آرٹس مقابلے میں چوتھی پوزیشن حاصل کی
کشمیر کی دیشا پنڈت نے عالمی مارشل آرٹس مقابلے میں چوتھی پوزیشن حاصل کی (Special Arrangement)
author img

By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : September 20, 2025 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر: جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع سے تعلق رکھنے والی دیشا پنڈت نے ایک بار پھر کھیلوں کی دنیا میں کشمیر کا نام روشن کر دیا۔ جنوبی کوریا کے شہر چونگجو میں منعقدہ انٹرنیشنل مارشل آرٹس کانٹیسٹ (IMAC) میں 21 سالہ دیشا نے بھارتی ٹیم کی قیادت کی اور ملک کو دنیا کے سب سے بڑے مارشل آرٹس مقابلوں میں چوتھی پوزیشن دلائی۔

مقابلہ 11 سے 14 ستمبر تک جاری رہا جس میں 20 ممالک کے کھلاڑی شریک ہوئے۔ بھارت نے چوتھی پوزیشن حاصل کر کے اپنی بڑھتی ہوئی پہچان کو عالمی سطح پر ثابت کیا۔ دیشا پنڈت نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو میں کہا: ’’اس لمحے پر مجھے بے پناہ فخر اور شکرگزاری محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کامیابی میرے والدین، کوچ اور ساتھیوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔‘‘

ا
بھارتی کھلاڑیوں نے مقابلے میں نمایاں کارکردگی انجام دی (Special Arrangement)

بھارت کی کاجل بسواس (کولکتہ) نے خواتین کے بیئر ہینڈز (Bare Hands Female category) مقابلے میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا، جبکہ سانیہ سُبیش (پورٹ بلیئر) نے ویپن کیٹیگری (Weapon Female category) میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ اس کے علاوہ بھارتی اسکواڈ کو ثقافتی ہم آہنگی اور ڈسپلن کی بنیاد پر ’’ہارمونی ایوارڈ‘‘ سے بھی نوازا گیا۔

Special Arrangement
دیشا پنڈت پلوامہ ضلع سے تعلق رکھتی ہے (Special Arrangement)

کوریا، ویتنام اور بلغاریہ پہلی تین پوزیشنز حاصل کرنے میں کامیاب رہے تاہم بھارت کی کارکردگی کو نمایاں قرار دیا گیا۔

پلوامہ ضلع کے کوئل گاؤں سے تعلق رکھنے والی دیشا نے اس سے قبل ماسکو میں ہوئے انٹرنیشنل اسکائے کپ میں گولڈ اور سلور میڈلز جیت کر بھارت کو دوسری پوزیشن دلائی تھی۔ اب وہ کشمیر میں لڑکیوں کو مارشل آرٹس کی تربیت دینے کی خواہاں ہیں۔ دیشا کے مطابق: ’’مارشل آرٹس صرف مقابلے جیتنے کا نام نہیں، بلکہ یہ خوداعتمادی، ڈسپلن اور خود کا دفاع سکھاتا ہے۔‘‘ انٹرنیشنل مارشل آرٹس کانٹیسٹ کا یہ مقابلہ یونیسکو اور ورلڈ مارشل آرٹس یونین کے زیر اہتمام منعقد ہوا۔

Special Arrangement
کشمیر کی دیشا پنڈت نے کیا بھارت کا پرچم کوریا میں بلند، عالمی مارشل آرٹس مقابلے میں چوتھی پوزیشن (Special Arrangement)

یہ بھی پڑھیں:

  1. مارشل آرٹس 'ووشو' مقابلے میں شریک طلبأ کا شاندار استقبال
  2. بارہمولہ میں طلبا کو مارشل آرٹ کی مفت ٹریننگ

For All Latest Updates

TAGGED:

KOREA MARTIAL ARTS CONTESTINTERNATIONAL MARTIAL ARTS CONTESTKASHMIRI ATHELETE DISHA PANDITHDISHA PANDITH MARTIAL ARTINDIA 4TH KOREA MARTIAL ART CONTEST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.