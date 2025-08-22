سرینگر: بڈگام کے یوسمرگ علاقے سے تعلق رکھنے والے گھوڑے بان جاوید احمد کھاری نے جمعرات کو تقریباً پچاس کلومیٹر کا سفر طے کر کے گھوڑے سمیت راج بھون، سرینگر پہنچ کر حکومت سے فریاد کرنے کی کوشش کی کہ ’’سیاحتی مقامات کی مسلسل بندش نے روزی روٹی چھین لی ہے۔‘‘
تقریباً 1500 گھوڑے بانوں کی نمائندگی کرنے والے جاوید کھاری نے بتایا کہ وہ صبح دس بجے گھر سے نکلے اور شام ساڑھے چار بجے سخت سکیورٹی والے گپکار روڈ پر واقع راج بھون پہنچے۔ تاہم انہیں بتایا گیا کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا وہاں موجود نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا: ’’ہم انسانوں کی فریاد شاید حکومت نہ سنے، لیکن شاید ہمارے جانوروں کی حالت دیکھ کر ان کو رحم آجائے۔‘‘
یوسمرگ، دودھ پتھری اور توسہ میدان جیسے مقامات اپریل میں پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد سیاحتی سرگرمیوں کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ پہلگام حملے میں 25 سیاح اور ایک مقامی گھوڑے بان ہلاک ہوا تھا، جس کے بعد وادی میں سیاحوں کی آمد میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملی اور تقریباً 6000 گھوڑے بان بے روزگار ہو گئے۔
کھاری نے کہا: ’’ذرائع آمدن کچھ بھی نہیں، جمع پونچی ختم ہو گئی ہے، اگر سیاحتی مقامات کھولے نہیں گئے تو ہم اپنے اور اہل و عیال کے لیے نان شبینہ کا انتظام نہیں کر پائیں گے۔‘‘ گھوڑوں کی حالت زار کے حوالہ سے انہوں نے کہا: ’’گھوڑے فی الوقت کھلے میدانوں میں چر رہے ہیں لیکن سردیوں میں ان کے لیے چارہ خریدنے کے لیے کم از کم 35 ہزار روپے درکار ہوں گے۔‘‘ ان کے مطابق اگر حکومت نے سیاحتی مقامات نہیں کھولے تو سب گھوڑے والے گھوڑوں سمیت راج بھون کا رخ کریں گے۔
ان کے ساتھ سیاسی کارکن انجینئر نذیر یتو بھی تھے، جنہوں نے ایک بینر اٹھا رکھا تھا جس پر ’’ہمارے گھوڑے سیاحوں کو ڈھوتے ہیں، اب بھوک کو ساتھ لئے گھوم رہے ہیں۔‘‘
کشمیر میں سیاحت کی بندش کے باعث نہ صرف مقامی معیشت متاثر ہوئی بلکہ یونین ٹیریٹری میں پہلے سے بلند بیروزگاری کی شرح مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بیس لائن سروے رپورٹ 2024-25 کے مطابق جموں و کشمیر میں بیروزگاری کی شرح 6.7 فیصد ہے، جو قومی اوسط 3.5 فیصد سے تقریباً دوگنی ہے۔
