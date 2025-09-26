ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیری لڑکیوں میں مارشل آرٹ میں دلچسپی، اننت ناگ میں کھیلو انڈیا وُشو اسمتا وومنز لیگ میں467 لڑکیوں کی شرکت
جموں وکشمیر کے ضلع اننت ناگ میں خواتین خود کو سیلف ڈفینس بنانے کیلئے مارشل آرٹ میں حصہ لے رہی ہیں۔
Published : September 26, 2025 at 7:29 PM IST
(اننت ناگ)میر اشفاق: دور حاضر میں خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایسے میں خواتین کے سیلف ڈفینس کے لئے مارشل آرٹ ایک اہم ذریعہ ہے۔ تعلیم اور کھیل کود کی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں میں کک باکسنگ اور مارشل آرٹ کے تئیں رجحان بڑھتا نظر آرہا ہے۔ لڑکیاں اکیڈمیز میں تربیت حاصل کرکے مختلف سطح کے مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر رہی ہیں، جس سے انہیں نہ صرف پذیرائی حاصل ہو رہی ہے بلکہ اپنے جسم و ذہن کو تروتازہ رکھنے کا موقعہ بھی ملتا ہے۔
مارشل آرٹ اور کک باکسنگ میں حصہ لینا نہ صرف اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے کا ایک اہم جز ہے بلکہ یہ جسمانی تندرستی کو تقویت دینے، سیلف ڈفینس اور خواتین کو با اختیار بنانے کا ایک مفید ذریعہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وادی کشمیر میں اب آہستہ آہستہ لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان امتیاز ختم ہو رہا ہے اور لڑکیاں ہر میدان میں لڑکوں کے شانہ بہ شانہ نظر آرہی ہیں۔ اسی طرح مارشل آرٹ اور کک باکسنگ میں بھی لڑکیاں آگے آرہی ہیں۔
ضلع اننت ناگ میں مختلف اکیڈمیاں سالانہ سینکڑوں لڑکے اور لڑکیوں کو کک باکسنگ اور مارشل آرٹ کی تربیت دے رہے ہیں۔ جو نئی نسل کو منشیات کی لت اور سماجی برائیوں سے دور رکھنے اور انہیں بہتر پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لئے ایک کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔جنوبی کی بدولت لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے کا بھر پور موقع ملتا ہے۔
اسی سلسلہ کی ایک کڑی کے تحت کھیلو انڈیا وُشو اسمتا وومنز لیگ 2025 چیمپئن شپ کا آخری (فائنل) مقابلہ ضلع اننت ناگ کے بجبہاڑہ انڈور اسٹیڈیم میں کھیلا گیا جس میں ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی 467 لڑکیوں نے حصہ لیا۔ چمپئن شپ کا انعقاد ڈسٹرکٹ اننت ناگ وُشُو ایسوسی ایشن کے اشتراک سے کیا گیا تھا،اس موقعہ پر فاتح کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کئے گئے۔
شرکاء کا کہنا ہے کہ مارشل آرٹ سے انہیں نہ صرف اپنے ہنر کو ابھارنے کا موقع ملتا ہے بلکہ خود کی حفاظت کے لئے حوصلہ بھی ملتا ہے۔ وہیں مارشل آرٹ اکیڈمی سے وابستہ ذمہ داران کا کہنا ہے کہ وہ لڑکے اور لڑکیوں کو مارشل آرٹ سکھانے کا بھرپور موقع فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لئے پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں تاکہ وہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں۔
اس موقعہ پر فزیکل ٹریننگ اساتذہ وُشُو ایسوسی ایشن کے ٹرینرس سمیت مختلف اسکولوں سے وابستہ طالبات کی خاصی تعداد موجود رہی۔
اکیڈمک کوآرڈنیٹر فراح خان نے کہا کہ لڑکیاں اب گھریلو کام کاج تک محدود نہیں رہی ہیں ، کیونکہ سماج میں شعور بیدار ہوا ہے ،لڑکیاں ہر میدان میں لڑکوں کے شانہ بہ شانہ مد مقابل ہوتی ہیں ،انہوں نے کہا کہ دور حاضر میں ہر لڑکی کو مارشل آرٹ کا ہنر سیکھنا چاہئے اور والدین کو اپنے بچوں کو بھر پور تعاون دینا چاہئے۔
وُشُو ایسوسی ایشن اننت ناگ کے جنرل سیکریٹری عاقب مجید نے کہا کہ چمپئن شپ کے انعقاد کا اصل مقصد لڑکیوں کو سیلف ڈیفنس کے قابل بنانا ہے اور ان میں حوصلہ پیدا کرنا ہے تاکہ وہ خود کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہنر مند بن جائیں۔
عاقب نے کہا کہ اس چمپئن شپ کے ذریعہ ہنر مند کھلاڑیوں کو پلیٹ فارم مہیا ہوگا تاکہ انہیں قومی اور بین الاقوامی سطح پر مظاہرہ کرنے کا موقعہ ملے ۔انہوں نے کہا کہ ان کی اکیڈمی میں 3500 سے زائد لڑکیوں نے تربیت پائی ہے اُن میں 1200 سے زائد لڑکیوں نے ابھی تک قومی سطح کی چمپئن شپس میں اپنا لوہا منوایا ہے
چمپئن شپ میں حصہ لینے والی کھلاڑیوں نے ڈسٹرک وشو ایسوسی ایشن اننت ناگ اور ٹرینر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بدولت انہیں اپنے ہنر کو ابھارنے کا موقعہ ملے گا ،انہوں نے کہا کہ اس سے نہ صرف ان کے حوصلے بلند ہونگے بلکہ خود کی حفاظت کو ممکن بنانے کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لئے ایک بہتر پلیٹ فارم بھی مہیا ہوگا ۔۔