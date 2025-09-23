ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیری فائٹر نے فلپائنی حریف کو کیا 3منٹ میں چِت، چیمپئن شپ کی اپنے نام
کشمیری فائٹر اویس یعقوب نے چین میں منعقدہ ایم ایم اے چیمپئن شپ جیت کر تاریخ رقم کی۔
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے مرن گاؤں سے تعلق رکھنے والے نوجوان فائٹر اویس یعقوب نے چین میں منعقدہ انٹرنیشنل مکسڈ مارشل آرٹس (ایم ایم اے) چیمپئن شپ جیت کر عالمی سطح پر اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔
26 سالہ اویس نے بحرین بیسڈ بریو کومبیٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام گوانگ ژو میں فلپائن کے فائٹر ایان پال ’’چوکو‘‘ لورا کو شکست دی۔ میچ کے آغاز کے صرف 3 منٹ اور 6 سیکنڈ بعد اویس نے اپنے حریف کو ٹیک ڈاؤن کرتے ہوئے تابڑ توڑ پنچ مارے، جس پر لورا نے ’’ٹیپ آؤٹ‘‘ کر کے ہار تسلیم کی۔
اویس کا مارشک آرٹ سفر
اویس نے 2013 میں تائیکوانڈو سے مارشل آرٹس کا سفر شروع کیا۔ ایک دہائی میں انہوں نے 11 نیشنل گولڈ، 6 سلور اور 17 ریاستی سطح کے ٹائٹلز اپنے نام کیے ہیں۔ 2018 میں انہیں ’’چیمپئن آف چیمپئنز‘‘ اور ’’بیسٹ فائٹر بوائے‘‘ کا اعزاز بھی ملا۔ 2022 میں فلپائن میں منعقدہ وی کے اے ایف ورلڈ چیمپئن شپ میں اویس نے ’’ایسکریما‘‘ (فلپائنی اسٹک فائٹنگ) میں کانسی کا تمغہ جیت کر بھارت کی نمائندگی کی تھی۔
ان کا ایم ایم اے کی طرف رجحان 2018 میں اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے یو ایف سی لیجنڈ خبیب نرماگومیدوف کا میچ دیکھا۔ پروفیشنل کیریئر سے قبل اویس تین نیشنل ایمیچور ایم ایم اے ٹائٹلز جیت چکے تھے۔ 2023 میں پروفیشنل ڈیبیو کے بعد انہوں نے مارچ 2024 میں محمد عظیم موخلس کو اور اپریل 2024 میں شیٹی پرتیک سدھاشیو کو شکست دی۔ تازہ کامیابی کے بعد ان کا پروفیشنل ریکارڈ 3-1 ہو گیا ہے۔
ایک وقت ایسا بھی تھا جب اویس پتھراؤ جیسی سرگرمیوں میں شامل ہو گئے تھے، مگر ’’بروقت رہنمائی‘‘ نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ آج وہ اس بات کی زندہ مثال ہیں کہ محنت اور عزم انسان کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں۔
آبائی علاقے میں جشن
ادھر، چیمپئن شپ جیتنے کے بعد مرن گاؤں میں جشن کا سماں ہے۔ مقامی کھلاڑی وسیم احمد کے مطابق: ’’اویس کی کامیابی ثابت کرتی ہے کہ کشمیری فائٹرز عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل کر سکتے ہیں۔‘‘ اویس کے بھائی رؤف نے کہا: ’’یہ جیت اویس کے حوصلے کو مزید بڑھائے گی اور وہ بڑے چیلنجز کے لیے تیار ہوں گے۔‘‘
اویس کی شاندار فتح نے پلوامہ ہی نہیں بلکہ پورے کشمیر کے نوجوانوں کو حوصلہ فراہم کیا ہے اور کئی نوجوان اب ایم ایم اے کو بطور پروفیشنل کیریئر اپنانے میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔
