بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) : شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے ایک دور افتادہ اور پسماندہ گاؤں کلیشے سے تعلق رکھنے والا نوجوان خطاط مصطفیٰ ابنِ جمیل نے اپنے جوہر کے ذریعے ایک خاص مقام حاصل کیا ہے۔ 28 سالہ مصطفیٰ نے حال ہی میں خطاطی میں اپنے غیر معمولی کام کے لیے لِنکن بُک آف ریکارڈز میں جگہ بنائی ہے اور اب وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔
قرآن کریم کی خطاطی میں نمایاں اور مخصوص مقام حاصل کرنے کے بعد مصطفیٰ اب عالم اسلام کی پہلی مدون اور مستند حدیث کی کتاب ’’الموطا‘‘، جو امام مالک مشہور کتاب ہے، کو 1.3 کلومیٹر طویل کاغذ پر تحریر کرکے اپنی فنی لگن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ وہ یہ عمل محض عالمی ریکارڈ کے لئے انجام نہیں دے رہے۔
’عالمی ریکارڈ مقصود نہیں‘
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران مصطفیٰ نے کہا: ’’یہ کام صرف ریکارڈز بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد ہماری شناخت کو نہ صرف محفوظ بنانا ہے لبکہ پوری دنیا کے سامنے لانا ہے۔‘‘ وہ مزید کہتے ہیں: ’’ہم ایک دور دراز گاؤں سے ہیں، لیکن اس سے ہماری اسلامی شناخت متاثر نہیں ہوتی، بلکہ 2.1 ارب پر مشتمل اُمتِ مسلمہ کا حصہ ہیں۔ ہماری ثقافت، اگرچہ وسائل کی کمی کے باعث کمزور ہوئی ہے، پھر بھی زندہ ہے اور یاد رکھے جانے کے لائق ہے۔‘‘
مشکلات سے پُر مصطفیٰ کا سفر
مصطفیٰ کی زندگی مشکلات سے بھرپور رہی ہے۔ بچپن میں ہی والد کے انتقال کے بعد انہوں نے خود تعلیمی محرومیوں کا سامنا کیا، تاہم اس اس سے ان کے جذبے کو مزید تقویت ملی۔ انہوں نے اپنے گھر کو مقامی بچوں کے لیے ایک غیر رسمی اسکول میں تبدیل کر دیا تاکہ آنے والی نسل کو وہ موقع مل سکے جس سے وہ خود لڑکپن میں محروم رہے تھے۔
ایک فنکار ہونے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ ایک سماجی کارکن بھی ہے۔ وہ اپنے فن کے ذریعے پناہ گزینوں اور بے گھر افراد کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ فن کو صرف آرٹ تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے خدمت خلق اور مظلوموں کی آواز بننا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں: ’’میں نے خود مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ میرا فن صرف آرٹ نہیں بلکہ خدمت، خاموش احتجاج اور ان اقدار کا تحفظ ہے جو ہم کھو رہے ہیں۔‘‘
نئی نسل کے لیے مشعل راہ
مصطفیٰ ابن جمیل کا تعلق ایک قبائلی معاشرے سے ہے، جو ان کے بقول ’’منتشر‘‘ ہو چکا ہے۔ تاہم اُن کا یہ سفر نہ صرف اسلامی خطاطی کو نئی جہت اور مقامی تحفظ فراہم کر رہا ہے، بلکہ نئی نسل کے فنکاروں اور کارکنوں کے لیے ایک روشن مثال بھی بن رہا ہے۔
