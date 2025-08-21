ETV Bharat / jammu-and-kashmir

فن خطاطی سے ریکارڈ بنانے والا کشمیری نوجوان - KASHMIRI CALLIGRAPHER

مصطفیٰ نے 1.3 کلومیٹر طویل اسلامی خطاطی کے منصوبے پر لِنکن بُک آف ورلڈ ریکارڈز میں جگہ بنائی ہے۔

خطاط مصطفیٰ ابن جمیل
خطاط مصطفیٰ ابن جمیل (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 21, 2025 at 8:03 PM IST

3 Min Read

بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) : شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے ایک دور افتادہ اور پسماندہ گاؤں کلیشے سے تعلق رکھنے والا نوجوان خطاط مصطفیٰ ابنِ جمیل نے اپنے جوہر کے ذریعے ایک خاص مقام حاصل کیا ہے۔ 28 سالہ مصطفیٰ نے حال ہی میں خطاطی میں اپنے غیر معمولی کام کے لیے لِنکن بُک آف ریکارڈز میں جگہ بنائی ہے اور اب وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔

خطاط مصطفیٰ ابن جمیل کے ساتھ گفتگو (ای ٹی وی بھارت)

قرآن کریم کی خطاطی میں نمایاں اور مخصوص مقام حاصل کرنے کے بعد مصطفیٰ اب عالم اسلام کی پہلی مدون اور مستند حدیث کی کتاب ’’الموطا‘‘، جو امام مالک مشہور کتاب ہے، کو 1.3 کلومیٹر طویل کاغذ پر تحریر کرکے اپنی فنی لگن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ وہ یہ عمل محض عالمی ریکارڈ کے لئے انجام نہیں دے رہے۔

’عالمی ریکارڈ مقصود نہیں‘
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران مصطفیٰ نے کہا: ’’یہ کام صرف ریکارڈز بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد ہماری شناخت کو نہ صرف محفوظ بنانا ہے لبکہ پوری دنیا کے سامنے لانا ہے۔‘‘ وہ مزید کہتے ہیں: ’’ہم ایک دور دراز گاؤں سے ہیں، لیکن اس سے ہماری اسلامی شناخت متاثر نہیں ہوتی، بلکہ 2.1 ارب پر مشتمل اُمتِ مسلمہ کا حصہ ہیں۔ ہماری ثقافت، اگرچہ وسائل کی کمی کے باعث کمزور ہوئی ہے، پھر بھی زندہ ہے اور یاد رکھے جانے کے لائق ہے۔‘‘

مشکلات سے پُر مصطفیٰ کا سفر
مصطفیٰ کی زندگی مشکلات سے بھرپور رہی ہے۔ بچپن میں ہی والد کے انتقال کے بعد انہوں نے خود تعلیمی محرومیوں کا سامنا کیا، تاہم اس اس سے ان کے جذبے کو مزید تقویت ملی۔ انہوں نے اپنے گھر کو مقامی بچوں کے لیے ایک غیر رسمی اسکول میں تبدیل کر دیا تاکہ آنے والی نسل کو وہ موقع مل سکے جس سے وہ خود لڑکپن میں محروم رہے تھے۔

ایک فنکار ہونے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ ایک سماجی کارکن بھی ہے۔ وہ اپنے فن کے ذریعے پناہ گزینوں اور بے گھر افراد کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ فن کو صرف آرٹ تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے خدمت خلق اور مظلوموں کی آواز بننا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں: ’’میں نے خود مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ میرا فن صرف آرٹ نہیں بلکہ خدمت، خاموش احتجاج اور ان اقدار کا تحفظ ہے جو ہم کھو رہے ہیں۔‘‘

نئی نسل کے لیے مشعل راہ
مصطفیٰ ابن جمیل کا تعلق ایک قبائلی معاشرے سے ہے، جو ان کے بقول ’’منتشر‘‘ ہو چکا ہے۔ تاہم اُن کا یہ سفر نہ صرف اسلامی خطاطی کو نئی جہت اور مقامی تحفظ فراہم کر رہا ہے، بلکہ نئی نسل کے فنکاروں اور کارکنوں کے لیے ایک روشن مثال بھی بن رہا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. سنگ تراشی کے ذریعہ ارد عربی فارسی خطاطی کو فروغ دینے کی کوشش
  2. فن خطاطی کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت

بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) : شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے ایک دور افتادہ اور پسماندہ گاؤں کلیشے سے تعلق رکھنے والا نوجوان خطاط مصطفیٰ ابنِ جمیل نے اپنے جوہر کے ذریعے ایک خاص مقام حاصل کیا ہے۔ 28 سالہ مصطفیٰ نے حال ہی میں خطاطی میں اپنے غیر معمولی کام کے لیے لِنکن بُک آف ریکارڈز میں جگہ بنائی ہے اور اب وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔

خطاط مصطفیٰ ابن جمیل کے ساتھ گفتگو (ای ٹی وی بھارت)

قرآن کریم کی خطاطی میں نمایاں اور مخصوص مقام حاصل کرنے کے بعد مصطفیٰ اب عالم اسلام کی پہلی مدون اور مستند حدیث کی کتاب ’’الموطا‘‘، جو امام مالک مشہور کتاب ہے، کو 1.3 کلومیٹر طویل کاغذ پر تحریر کرکے اپنی فنی لگن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ وہ یہ عمل محض عالمی ریکارڈ کے لئے انجام نہیں دے رہے۔

’عالمی ریکارڈ مقصود نہیں‘
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران مصطفیٰ نے کہا: ’’یہ کام صرف ریکارڈز بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد ہماری شناخت کو نہ صرف محفوظ بنانا ہے لبکہ پوری دنیا کے سامنے لانا ہے۔‘‘ وہ مزید کہتے ہیں: ’’ہم ایک دور دراز گاؤں سے ہیں، لیکن اس سے ہماری اسلامی شناخت متاثر نہیں ہوتی، بلکہ 2.1 ارب پر مشتمل اُمتِ مسلمہ کا حصہ ہیں۔ ہماری ثقافت، اگرچہ وسائل کی کمی کے باعث کمزور ہوئی ہے، پھر بھی زندہ ہے اور یاد رکھے جانے کے لائق ہے۔‘‘

مشکلات سے پُر مصطفیٰ کا سفر
مصطفیٰ کی زندگی مشکلات سے بھرپور رہی ہے۔ بچپن میں ہی والد کے انتقال کے بعد انہوں نے خود تعلیمی محرومیوں کا سامنا کیا، تاہم اس اس سے ان کے جذبے کو مزید تقویت ملی۔ انہوں نے اپنے گھر کو مقامی بچوں کے لیے ایک غیر رسمی اسکول میں تبدیل کر دیا تاکہ آنے والی نسل کو وہ موقع مل سکے جس سے وہ خود لڑکپن میں محروم رہے تھے۔

ایک فنکار ہونے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ ایک سماجی کارکن بھی ہے۔ وہ اپنے فن کے ذریعے پناہ گزینوں اور بے گھر افراد کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ فن کو صرف آرٹ تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے خدمت خلق اور مظلوموں کی آواز بننا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں: ’’میں نے خود مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ میرا فن صرف آرٹ نہیں بلکہ خدمت، خاموش احتجاج اور ان اقدار کا تحفظ ہے جو ہم کھو رہے ہیں۔‘‘

نئی نسل کے لیے مشعل راہ
مصطفیٰ ابن جمیل کا تعلق ایک قبائلی معاشرے سے ہے، جو ان کے بقول ’’منتشر‘‘ ہو چکا ہے۔ تاہم اُن کا یہ سفر نہ صرف اسلامی خطاطی کو نئی جہت اور مقامی تحفظ فراہم کر رہا ہے، بلکہ نئی نسل کے فنکاروں اور کارکنوں کے لیے ایک روشن مثال بھی بن رہا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. سنگ تراشی کے ذریعہ ارد عربی فارسی خطاطی کو فروغ دینے کی کوشش
  2. فن خطاطی کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت

For All Latest Updates

TAGGED:

CALLIGRAPHER MUSTAFA IBN JAMEEL1 KM LONG ISLAMIC CALLIGRAPHYKASHMIR ARTISTکشمیری خطاطKASHMIRI CALLIGRAPHER

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.