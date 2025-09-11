ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر، سیبوں کی پہلی کھیپ ریل کے ذریعے ہوگی 13ستمبر کو روانہ

سرینگر جموں شاہراہ ہفتوں تک بند رہنے سے لاکھوں روپے مالیت کا میوہ منڈیوں تک پہنچنے سے قبل ہی ٹرکوں میں سڑک گیا۔

مال بردار ٹرین اننت ناگ اسٹیشن پر
مال بردار ٹرین اننت ناگ اسٹیشن پر (فائل فوٹو: ای ٹی وی بھارت)
By Moazum Mohammad

Published : September 11, 2025 at 1:58 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 2:27 PM IST

سرینگر: سرینگر - جموں قومی شاہراہ کی کئی دنوں سے بندش اور میوہ تاجروں کو ہو رہے نقصان کے بیچ کشمیر سے پہلی مرتبہ پارسل ٹرینوں کے ذریعے سیبوں کی کھیپ ہفتے کو روانہ کی جائے گی۔ ایک سینئر عہدیدار نے اس اقدام کو جموں و کشمیر کے باغبانی (ہارٹیکلچر) شعبے کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔

حالیہ دنوں ہوئی شدید بارشوں، بادل پھٹنے کے واقعات اور مٹی کے تودے گر آنے کی وجہ سے سرینگر جموں قومی شاہراہ دو ہفتوں تک بند رہی، جس کے نتیجے میں پھلوں خاص کر سیب اور ناشپاتی سے لدے سینکڑوں ٹرک درماندہ ہو گئے نتیجتاً یہ نازک میوہ جات بیرون منڈیوں تک پہنچنے سے پہلے ہی سڑ گئے اور اس صورتحال میں کسانوں کو تقریباً 700 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔

ناردرن ریلوے کے چیف ایریا منیجر برائے کشمیر، ثاقب یوسف، نے بتایا کہ سیبوں سے بھری دو پارسل ٹرینیں 13 ستمبر کو بالترتیب دہلی اور جموں کے لیے روانہ ہوں گی۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’دو خالی ڈیڈیکیٹڈ پارسل ٹرینیں آج بڈگام اسٹیشن پہنچ جائیں گی۔ سیب کی لوڈنگ کا کام آج سے شروع ہو جائے گا۔‘‘ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ اس سروس سے ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں کمی آئے گی اور پھلوں کی ترسیل تیز ہو گی۔ ایک ٹرین میں 18 ٹن سیب لے جانے کی گنجائش ہے۔

بڈگام میں مال بردار ٹرین میں لوڈنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے
بڈگام میں مال بردار ٹرین میں لوڈنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے (ای ٹی وی بھارت)

یہ دوسرا بڑا پھلوں کا کنسائنمنٹ ہے جو ریل کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے۔ اس سے قبل جون میں کٹرا سے ممبئی کے لیے چیری سے بھری ایک پارسل ٹرین روانہ کی گئی تھی۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ یہ تاریخی قدم کشمیر کے لاجسٹکس میں ایک تبدیلی لائے گا، کیونکہ یہ وادی کے پھلوں خاص کر سیب کو قومی منڈیوں تک پہنچانے کے لیے ایک تیز اور قابل اعتماد راستہ فراہم کرے گا۔

تاجر تنظیم نے کیا خیر مقدم
کشمیر فروٹ گروورز اینڈ ڈیلرز (KFGD) نامی تنظیم نے اس اقدام کی سراہنا کی اور کہا ’’اس سے کسانوں کو فائدہ ہوگا‘‘۔ کے ایف جی ڈی کے چیئرمین بشیر احمد بشیر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’کسانوں کو آن لائن اور آف لائن کنسائنمنٹ بک کرنے کی سہولت دی گئی ہے۔ اس سے سڑک کے مقابلے میں مال برداری کے اخراجات کم ہوں گے اور پھلوں کی ترسیل تیز ہوگی۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران شاہراہ کی بندش کے سبب خراب ہوئے پھلوں سے 700 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔

بڈگام میں مال بردار ٹرین میں لوڈنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے
حکام کے مطابق 13ستمبر سے روزانہ مال بردار ٹرین چلے گی (ای ٹی وی بھارت)

مال بردار ٹرین کا شیڈول
سینئر کمرشل ڈویژنل منیجر، اچیت سنگھل، نے بتایا کہ جموں ڈویژن کے لیے جوائنٹ پارسل پروڈکٹ ریپڈ کارگو ٹرین سروس کو اگست میں ریلوے بورڈ نے منظوری دی تھی اور یہ آدرش نگر دہلی - بڈگام روٹ پر روزانہ کی بنیاد پر چلے گی۔ یہ ٹرین آدرش نگر سے بڈگام کے لیے 13 ستمبر کو دوپہر 12.10 بجے روانہ ہوگی، اور بڈگام سے دہلی کے لیے 15 ستمبر کو صبح 6.15 بجے روانہ ہوگی۔ یہ ٹرین اپنے منزل تک تقریباً 23 گھنٹوں میں پہنچ جائے گی، جو سڑک کے راستے سے 12 گھنٹے کم ہے۔

بڈگام ٹرین اسٹیشن پر ایک مزدور لوڈنگ عمل میں مشغول (ای ٹی وی بھارت)

Last Updated : September 11, 2025 at 2:27 PM IST

