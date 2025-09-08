ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر میں ہونے جا رہا ہے بین الاقوامی فلم فیسٹول
نومبور کی 13اور14تاریخ کو منعقد ہونے والے فلم فیسٹیول میں اب تک 20ممالک سے فلم اسکریننگ کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔
سرینگر (پرویز الدین) : جموں و کشمیر میں نومبر میں دو روزہ بین الاقوامی فلم فیسٹول کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے جو کہ 13 سے 14 نومبر تک منعقد ہوگا۔ ایسے میں اس فیسٹول کے لیے 20 ممالک سے 100 کے قریب فلمیں شارٹ لسٹ کے لئے آئی ہیں جن میں جموں وکشمیر کی 10 مقامی فلمیں بھی شامل ہیں۔ گرمائی دارالحکومت سرینگر کے ٹائیگور ہال میں دو روزہ ’’دی انٹرنیشنل فلم فیسٹول سرینگر‘‘ (TIFFS)کے چوتھے ایڈیشن میں کئی نامور فلموں کی نمائش کی جا رہی ہے۔
منعقد ہونے والے اس فلم فیسٹول سے متعلق ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے فیسٹول کے منتظم روہت بھٹ کے ساتھ خاص بات چیت کی جس میں انہوں نے کہا کہ اس فیسٹول میں نہ صرف ملک بلکہ بین الاقوامی سطح کی فلمیں نمائش کی جائیں گیں۔ اب تک اس فیسٹول میں 20 ممالک سے تقریباً 100 فلمیں اسکریننگ کے لیے آ چکی ہیں جن میں 10 فلمیں مقامی فلم سازوں کی ہیں۔
نمائش کی خاطر فلمیں جمع کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر مقرر کی گئی ہے اور منتظمین کو توقع ہے کہ فیسٹول کے لیے مزید فلمیں آئیں گیں۔ جبکہ آخر پر فلموں کو شارٹ لسٹ کر کے حتمی فہرست ترتیب دی جائے گی۔
ایک سوال کے جواب میں روہت بھٹ نے کہا کہ ’’ملکی و غیر ملکی فلموں کی نمائش ہوگی۔ جن میں دستاویزی فلموں کے علاوہ شارٹ فلمیں، ڈاکومنٹریز اور میوزک ویڈیوز بھی شامل ہوں گے۔ جبکہ ان فلموں کو ترجیح دی جائے گی جو کہ سماجی معمالات پر مبنی ہوں۔‘‘
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس فیسٹول سے نہ صرف یہاں کے ابھرتے فلم سازوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا ہوگا بلکہ انہیں ملکی یا غیر ملکی فلموں سے کافی کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ تکنیکی صلاحیت اور ہدات کاری کے رموز کو بہتر طور بھانپنے کا موقع فراہم ملے گا۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران کہا کہ فلم سازی میں دلچسپی رکھنے والے نوجوان اب اپنے طور پر مقامی زبانوں میں فلمیں بنا رہے ہیں جس سے یہ عیاں ہو جاتا ہے کہ دیگر شعبہ جات کے ساتھ ساتھ یہاں کے نوجوان فلم سازی کی طرف بھی متوجہ ہو رہے ہیں جوکہ ایک خوش آئند بات ہے۔
روہت بھٹ نے دعویٰ کیا کہ ’’اس طرح کے میلوں کا انعقاد کرنے کا ہمارا مقصد جموں کشمیر کے ان نوجوان کو پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے جو جموں کشمیر میں ہی فلمیں تیار کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ’’جموں و کشمیر میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی اگر ہے تو وہ ہے پلیٹ فارم کی اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کے فلمی میلے ہم آنے والے وقت میں بھی جاری رکھیں گے۔‘‘
بتا دیں کہ بالی ووڈ اور کشمیر کا آپس میں پرانا رشتہ ہے۔ اگرچہ گزشتہ چند دہائیوں سے نامساعد حالات کی وجہ سے بالی ووڈ اور کشمیر کا رشتہ جمود کا شکار رہا، لیکن اب آہستہ آہستہ کشمیر اور بالی ووڈ کا رشتہ دوبارہ سے جڑ رہا ہے۔
