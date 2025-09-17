ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر سے جموں راست وندے بھارت ٹرین اگلے ماہ چلنے کا امکان
سرینگر جموں قومی شاہراہ کی بندش کے بیچ جموں - کشمیر راست ٹرین سے عوام کو کئی دقتوں سے نجات ملنے کی امید ہے۔
Published : September 17, 2025 at 5:27 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے دونوں دارالحکومتوں کو براہ راست جوڑنے والی طویل انتظار شدہ وندے بھارت ٹرین اگلے ماہ کے بعد چلنے کی اُمید ہے۔ ریلوے کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ یہ قدم ایک ایسے وقت اٹھایا جا رہا ہے جب سرینگر جموں قومی شاہراہ پندرہ دن سے بھی زائد عرصے سے ٹریفک کے لیے بند ہے، جس کے باعث عوامی نقل و حرکت اور گاڑیوں کی آمدورفت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔
سیب کے سیزن کے دوران شاہراہ کی بندش نے باغبانی شعبے کو اب تک 700 کروڑ روپے کے بھاری نقصان سے دوچار کیا ہے اور وادی بھر میں احتجاج شروع ہو گئے ہیں۔ اس دوران، 272 کلومیٹر طویل براہ راست ریل رابطہ ایک متبادل، ہمہ موسمی سہولت فراہم کر سکتا ہے۔
ریلوے آفیسر کے مطابق براہ راست ٹرین کنیکٹیویٹی میں تاخیر کی وجہ جموں ریلوے اسٹیشن پر توسیعی کام ہے جو ستمبر تک مکمل ہونا تھا لیکن رفتار سست پڑنے سے یہ کام اب تین ہفتے مزید تاخیر کا شکار ہے۔ فی الحال کٹرہ اور سرینگر کے درمیان دو وندے بھارت ایکسپریس ٹرینیں آٹھ کوچز کے ساتھ چل رہی ہیں جن میں نو سو مسافروں کی گنجائش ہے۔ انہوں نے کہا: ’’براہِ راست جموں سرینگر ٹرین پائپ لائن میں ہے اور یہ اعلیٰ ترجیح پر ہے۔ یہ اکتوبر کے بعد ممکنہ طور پر شروع ہو سکتی ہے۔‘‘
ذرائع کے مطابق تاخیر کی بڑی وجوہات میں پچھلے مہینوں میں پہلگام حملہ، آپریشن سندور اور حالیہ سیلاب شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وندے بھارت ٹرین کے لیے مخصوص پلیٹ فارم، فوٹ اوور برج اور لفٹس، مرمت کی سہولت اور ٹائم ٹیبل میں ردوبدل بھی درکار ہے۔
ریلوے حکام نے کہا ہے کہ فی الحال اضافی ٹرینیں نہیں چلائی جا سکتیں کیونکہ اُدھم پور - سرینگر - بارہمولہ ریل لنک میں صرف دو ٹریک ہیں۔ تاہم، جموں ریلوے ڈویژن نے کوچز کی تعداد آٹھ سے بڑھا کر سولہ یا بیس کرنے کی تجویز دی ہے تاکہ مسافروں کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کیا جا سکے۔
یہ ٹرین پہاڑی علاقوں، سرسبز وادیوں اور دنیا کے بلند ترین ریلوے پُل ’’چناب برج‘‘ سے گزرے گی جو پیسرس کے ایفل ٹاور سے بھی اونچا ہے، اور کئی کلومیٹر طویل سرنگوں کے بیچ بنائے گئے اس رُوٹ کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیا گیا ہے تاکہ برف باری اور سخت سردی میں بھی یہ چل سکے۔
ریلوے کے ایک افسر نے کہا: ’’عوام کی بڑی مانگ ہے کہ مزید ٹرینیں چلائی جائیں۔ لیکن اس سے مقامی ٹرین سروس اور ٹریک مینٹیننس متاثر ہو سکتی ہے۔ اضافی ریک اس کا بہترین حل ہے۔‘‘
