شوپیان: ایس آئی اے کی بڑی کامیابی، حزب المجاہدین کا معاون گرفتار

شوپیان (شاہد ٹاک): جموں وکشمیر کے شوپیاں میں ایس آئی اے کشمیر نے ایک بڑی کارروائی کے دوران حزب المجاہدین کے معاون الطاف حسین وگے ولد غلام محی الدین وگے ساکن ریبن گنڈ، شوپیان کو گرفتار کر لیا، جو ایک "سلیپر سیل" کے طور پر سرگرم تھا۔
یہ گرفتاری ایف آئی آر نمبر 01/2025 کے تحت ہوئی جس میں دفعات 13، 18، 18-B، 38 اور 39 شامل ہیں۔ دورانِ تحقیقات ایس آئی اے نے ٹھوس شواہد حاصل کیے جن سے یہ بات سامنے آئی کہ گرفتار معاون کا تعلق حزب المجاہدین کے ایک ہینڈلر سے ہے جو پاکستان سے سرگرم عمل ہے اور جس کے ایماء پر الطاف حسین دہشت گردانہ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔
تحقیقات کے مطابق ملزم بھارت کی خودمختاری اور سالمیت کو چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ دہشت گردانہ سازشوں، انتشار، عوامی بدامنی اور فرقہ وارانہ نفرت پھیلانے میں بھی سرگرم تھا۔
ایس آئی اے نے کہا کہ او جی ڈبلیو الطاف حسین وگے کی گرفتاری ایک بڑی کامیابی ہے جو اُن سلیپر سیلز کو بے نقاب کرنے میں مددگار ثابت ہوگی جو انتہا پسندانہ سوچ رکھتے ہیں اور پاکستان کے دہشت گرد ہینڈلرز اور خفیہ ایجنسیوں سے روابط رکھتے ہیں۔
اس سے قبل جمعہ کو جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آئین کے آرٹیکل 311 (2) (c) کا استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی سے تعلق کے الزام میں دو سرکاری ملازمین کو برطرف کر دیا تھا۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ کپواڑہ کے کرناہ میں ایک استاد اور کیرن، کپواڑہ میں ایک اسسٹنٹ اسٹاک مین دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کے لیے کام کر رہے تھے۔ انٹیلی جنس ایجنسیوں نے ان کے خلاف مجرمانہ مواد کے شواہد اکٹھے کیے تھے۔