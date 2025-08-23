ETV Bharat / jammu-and-kashmir

شوپیان: ایس آئی اے کی بڑی کامیابی، حزب المجاہدین کا معاون گرفتار - SIA KASHMIR

ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کشمیر نے دہشت گرد تنظیم حزب المجاہدین کے ایک سلیپر سیل کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔

شوپیان: ایس آئی اے کی بڑی کامیابی، حزب المجاہدین کا معاون گرفتار
شوپیان: ایس آئی اے کی بڑی کامیابی، حزب المجاہدین کا معاون گرفتار ((ANI))
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 23, 2025 at 4:50 PM IST

2 Min Read

شوپیان (شاہد ٹاک): جموں وکشمیر کے شوپیاں میں ایس آئی اے کشمیر نے ایک بڑی کارروائی کے دوران حزب المجاہدین کے معاون الطاف حسین وگے ولد غلام محی الدین وگے ساکن ریبن گنڈ، شوپیان کو گرفتار کر لیا، جو ایک "سلیپر سیل" کے طور پر سرگرم تھا۔

یہ گرفتاری ایف آئی آر نمبر 01/2025 کے تحت ہوئی جس میں دفعات 13، 18، 18-B، 38 اور 39 شامل ہیں۔ دورانِ تحقیقات ایس آئی اے نے ٹھوس شواہد حاصل کیے جن سے یہ بات سامنے آئی کہ گرفتار معاون کا تعلق حزب المجاہدین کے ایک ہینڈلر سے ہے جو پاکستان سے سرگرم عمل ہے اور جس کے ایماء پر الطاف حسین دہشت گردانہ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔

تحقیقات کے مطابق ملزم بھارت کی خودمختاری اور سالمیت کو چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ دہشت گردانہ سازشوں، انتشار، عوامی بدامنی اور فرقہ وارانہ نفرت پھیلانے میں بھی سرگرم تھا۔

ایس آئی اے نے کہا کہ او جی ڈبلیو الطاف حسین وگے کی گرفتاری ایک بڑی کامیابی ہے جو اُن سلیپر سیلز کو بے نقاب کرنے میں مددگار ثابت ہوگی جو انتہا پسندانہ سوچ رکھتے ہیں اور پاکستان کے دہشت گرد ہینڈلرز اور خفیہ ایجنسیوں سے روابط رکھتے ہیں۔

مزید پڑھیں: جموں و کشمیر میں سکیورٹی فورسز نے ڈیڑھ ماہ میں چار غیر ملکی دہشت گردوں کو مار گرایا: سرکاری اہلکار


اس سے قبل جمعہ کو جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آئین کے آرٹیکل 311 (2) (c) کا استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی سے تعلق کے الزام میں دو سرکاری ملازمین کو برطرف کر دیا تھا۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ کپواڑہ کے کرناہ میں ایک استاد اور کیرن، کپواڑہ میں ایک اسسٹنٹ اسٹاک مین دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کے لیے کام کر رہے تھے۔ انٹیلی جنس ایجنسیوں نے ان کے خلاف مجرمانہ مواد کے شواہد اکٹھے کیے تھے۔

شوپیان (شاہد ٹاک): جموں وکشمیر کے شوپیاں میں ایس آئی اے کشمیر نے ایک بڑی کارروائی کے دوران حزب المجاہدین کے معاون الطاف حسین وگے ولد غلام محی الدین وگے ساکن ریبن گنڈ، شوپیان کو گرفتار کر لیا، جو ایک "سلیپر سیل" کے طور پر سرگرم تھا۔

یہ گرفتاری ایف آئی آر نمبر 01/2025 کے تحت ہوئی جس میں دفعات 13، 18، 18-B، 38 اور 39 شامل ہیں۔ دورانِ تحقیقات ایس آئی اے نے ٹھوس شواہد حاصل کیے جن سے یہ بات سامنے آئی کہ گرفتار معاون کا تعلق حزب المجاہدین کے ایک ہینڈلر سے ہے جو پاکستان سے سرگرم عمل ہے اور جس کے ایماء پر الطاف حسین دہشت گردانہ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔

تحقیقات کے مطابق ملزم بھارت کی خودمختاری اور سالمیت کو چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ دہشت گردانہ سازشوں، انتشار، عوامی بدامنی اور فرقہ وارانہ نفرت پھیلانے میں بھی سرگرم تھا۔

ایس آئی اے نے کہا کہ او جی ڈبلیو الطاف حسین وگے کی گرفتاری ایک بڑی کامیابی ہے جو اُن سلیپر سیلز کو بے نقاب کرنے میں مددگار ثابت ہوگی جو انتہا پسندانہ سوچ رکھتے ہیں اور پاکستان کے دہشت گرد ہینڈلرز اور خفیہ ایجنسیوں سے روابط رکھتے ہیں۔

مزید پڑھیں: جموں و کشمیر میں سکیورٹی فورسز نے ڈیڑھ ماہ میں چار غیر ملکی دہشت گردوں کو مار گرایا: سرکاری اہلکار


اس سے قبل جمعہ کو جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آئین کے آرٹیکل 311 (2) (c) کا استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی سے تعلق کے الزام میں دو سرکاری ملازمین کو برطرف کر دیا تھا۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ کپواڑہ کے کرناہ میں ایک استاد اور کیرن، کپواڑہ میں ایک اسسٹنٹ اسٹاک مین دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کے لیے کام کر رہے تھے۔ انٹیلی جنس ایجنسیوں نے ان کے خلاف مجرمانہ مواد کے شواہد اکٹھے کیے تھے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

HIZB UL MUJAHIDEEN SLEEPER CELLSLEEPER CELL ARRESTحزب المجاہدین کا معاون گرفتارحزب المجاہدین سلیپر سیلSIA KASHMIR

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.