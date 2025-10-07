ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر، برف کے ساتھ ہی مہمان پرندوں کی آمد شروع

پروں والے مہمانوں کی کشمیر آمد شروع ہو گئی ہے۔ حکام نے اس سال بھی لاکھوں مہاجر پرندوں کی توقع ظاہر کی ہے۔

کشمیر، برف کے ساتھ ہی مہمان پرندوں کی آمد شروع (تصویر: ریان صوفی)
By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : October 7, 2025 at 8:42 PM IST

3 Min Read
سرینگر: وسطی ایشیا، چین اور یورپ کے برف پوش علاقوں سے سرد ہوائیں چلنے کے ساتھ ہی کشمیر کی جھیلوں سمیت دیگر آبی ذخائر کے اوپر آسمان ایک نئے منظر کی تیاری کرتا ہے؛ موسمی (مہاجر) پرندوں کی آمد کا۔

ہر سال اکتوبر کے آغاز سے ہی سائبریا، چین، مشرقی یورپ اور جاپان سے لاکھوں پرندے وادی کشمیر کا رُخ کرتے ہیں اور ہوکرسر، وُلر، ہائگام، شال بگ اور پانپور کے بیک واٹرز جیسے مقامات ان کے لیے عارضی مسکن بن جاتے ہیں۔

تصویر: ریان صوفی
ہزاروں میل کی پرواز کرکے یہ پرندے سائبریا وغیرہ سے کشمیر پہنچتے ہیں (تصویر: ریان صوفی)

یہ پرندے اپنے برفیلے علاقوں کی سخت سردی سے بچنے کے لئے ہزاروں میل کی پرواز طے کرکے یہاں پہنچتے ہیں۔ یہاں آنے والے مہمان پروندوں میں ٹفٹڈ ڈَک، برہمنی بطخ، مالارڈ، پِن ٹیل، گیڈوال اور یوریشین ٹیل جیسی انواع شامل ہیں۔

حکام پر امید
محکمہ وائلٹ لائف کے ڈپٹی کنزرویٹر الطاف حسین کے مطابق: ’’اکتوبر کے آخر تک یہ مہمان پرندے پہنچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سال بھی بڑی تعداد میں آمد کی توقع ہے، اور امید ہے کہ کچھ نئی انواع بھی دیکھنے کو ملیں گی۔‘‘

تصویر: ریان صوفی
گزشتہ برس تیرہ لاکھ سے زائد پرندوں کی آمد ریکارڈ کی گئی تھی (تصویر: ریان صوفی)

گزشتہ برس ہوکر سر جسے مہمان پرندوں کی پسندیدہ جگہ تصور کیا جاتا ہے، میں چار لاکھ سے زیادہ مہمان پرندے دیکھے گئے تھے۔ ایشیائی واٹر برڈ سینسس (AWC) 2025 کے مطابق، یوریشین ٹیل سب سے زیادہ تعداد میں موجود تھیں، جن کے بعد کوٹس، ویجنز، مالارڈز اور شولرز نمایاں رہے۔

تصویر: ریان صوفی
ماہرین کے مطابق ان مہمان پرندوں کو شکار سے سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے (تصویر: ریان صوفی)

سرینگر سے قریب 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہوکر سر جھیل کو 1945 میں محفوظ علاقہ قرار دیا گیا اور 2005 میں رَیمسَر سائٹ یعنی بین الاقوامی اہمیت کی جھیل کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ اسی سال کے سروے میں جموں و کشمیر کی 26 جھیلوں میں 13 لاکھ سے زیادہ پرندے ریکارڈ کیے گئے، جن نمیں 67 مختلف انواع شامل تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ یوریشین ٹیَل، مالارڈ، پِن ٹیل اور گیڈوال جیسی بطخوں کی زیادہ تعداد تھی۔

تصویر: ریان صوفی
درجنوں اقسام کے مہاجر پرندے یہاں کی آبی پناہ گاہوں کو رنگین بناتے ہیں (تصویر: ریان صوفی)

شکار پر قدغن
اس قدرتی حسن کو خطرات بھی لاحق ہیں۔ ماضی میں غیر قانونی شکار (poaching) ایک بڑا مسئلہ تھا، لیکن حکام کے مطابق اب اس پر سختی سے قابو پایا جا چکا ہے۔ الطاف حسین کا کہنا ہے: ’’ہم نے تمام بڑی جھیلوں میں ہائی ریزولوشن سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے ہیں اور اینٹی پوچنگ اسکواڈز تعینات کیے گئے ہیں۔ ان اقدامات سے غیر قانونی سرگرمیوں میں واضح کمی آئی ہے۔‘‘

تصویر: ریان صوفی
ہوکر سر جھیل کو ہر سال لاکھوں پرندے سردیوں میں اپنا عارضی مسکن بناتے ہیں (تصویر: ریان صوفی)

ماہر ماحولیات ڈاکٹر بلال احمد کے مطابق: ’’یہ پرندے صرف نظارے نہیں، بلکہ فطرت کے اشارے ہیں۔ ان کی واپسی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری جھیلیں اب بھی سانس لے رہی ہیں۔ اگر ان کی حفاظت نہ کی گئی تو یہ توازن بآسانی بگڑ سکتا ہے۔‘‘

اب جبکہ سردیوں کی دستک کے ساتھ ہی ان مہمانوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے، کشمیر ایک بار پھر رنگ، نغمے اور فطرت کے رقص سے بھرنے لگا ہے۔ فوٹوگرافر، سیاح اور مقامی لوگ سبھی اس جادوئی منظر کے منتظر ہیں ’’وہ لمحہ جب برف، پانی، آسمان اور پرندے ایک ساتھ زندہ تصویر بن جاتے ہیں۔‘‘

تصویر: ریان صوفی
مہاجر پرندوں کی آمد برڈ واچرز کے لیے ایک تاریخی اور یادگاری لمحہ ہوتا ہے (تصویر: ریان صوفی)

