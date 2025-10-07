کشمیر، برف کے ساتھ ہی مہمان پرندوں کی آمد شروع

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر، برف کے ساتھ ہی مہمان پرندوں کی آمد شروع
پروں والے مہمانوں کی کشمیر آمد شروع ہو گئی ہے۔ حکام نے اس سال بھی لاکھوں مہاجر پرندوں کی توقع ظاہر کی ہے۔
Published : October 7, 2025 at 8:42 PM IST
سرینگر: وسطی ایشیا، چین اور یورپ کے برف پوش علاقوں سے سرد ہوائیں چلنے کے ساتھ ہی کشمیر کی جھیلوں سمیت دیگر آبی ذخائر کے اوپر آسمان ایک نئے منظر کی تیاری کرتا ہے؛ موسمی (مہاجر) پرندوں کی آمد کا۔
ہر سال اکتوبر کے آغاز سے ہی سائبریا، چین، مشرقی یورپ اور جاپان سے لاکھوں پرندے وادی کشمیر کا رُخ کرتے ہیں اور ہوکرسر، وُلر، ہائگام، شال بگ اور پانپور کے بیک واٹرز جیسے مقامات ان کے لیے عارضی مسکن بن جاتے ہیں۔
یہ پرندے اپنے برفیلے علاقوں کی سخت سردی سے بچنے کے لئے ہزاروں میل کی پرواز طے کرکے یہاں پہنچتے ہیں۔ یہاں آنے والے مہمان پروندوں میں ٹفٹڈ ڈَک، برہمنی بطخ، مالارڈ، پِن ٹیل، گیڈوال اور یوریشین ٹیل جیسی انواع شامل ہیں۔
حکام پر امید
محکمہ وائلٹ لائف کے ڈپٹی کنزرویٹر الطاف حسین کے مطابق: ’’اکتوبر کے آخر تک یہ مہمان پرندے پہنچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سال بھی بڑی تعداد میں آمد کی توقع ہے، اور امید ہے کہ کچھ نئی انواع بھی دیکھنے کو ملیں گی۔‘‘
گزشتہ برس ہوکر سر جسے مہمان پرندوں کی پسندیدہ جگہ تصور کیا جاتا ہے، میں چار لاکھ سے زیادہ مہمان پرندے دیکھے گئے تھے۔ ایشیائی واٹر برڈ سینسس (AWC) 2025 کے مطابق، یوریشین ٹیل سب سے زیادہ تعداد میں موجود تھیں، جن کے بعد کوٹس، ویجنز، مالارڈز اور شولرز نمایاں رہے۔
سرینگر سے قریب 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہوکر سر جھیل کو 1945 میں محفوظ علاقہ قرار دیا گیا اور 2005 میں رَیمسَر سائٹ یعنی بین الاقوامی اہمیت کی جھیل کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ اسی سال کے سروے میں جموں و کشمیر کی 26 جھیلوں میں 13 لاکھ سے زیادہ پرندے ریکارڈ کیے گئے، جن نمیں 67 مختلف انواع شامل تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ یوریشین ٹیَل، مالارڈ، پِن ٹیل اور گیڈوال جیسی بطخوں کی زیادہ تعداد تھی۔
شکار پر قدغن
اس قدرتی حسن کو خطرات بھی لاحق ہیں۔ ماضی میں غیر قانونی شکار (poaching) ایک بڑا مسئلہ تھا، لیکن حکام کے مطابق اب اس پر سختی سے قابو پایا جا چکا ہے۔ الطاف حسین کا کہنا ہے: ’’ہم نے تمام بڑی جھیلوں میں ہائی ریزولوشن سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے ہیں اور اینٹی پوچنگ اسکواڈز تعینات کیے گئے ہیں۔ ان اقدامات سے غیر قانونی سرگرمیوں میں واضح کمی آئی ہے۔‘‘
ماہر ماحولیات ڈاکٹر بلال احمد کے مطابق: ’’یہ پرندے صرف نظارے نہیں، بلکہ فطرت کے اشارے ہیں۔ ان کی واپسی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری جھیلیں اب بھی سانس لے رہی ہیں۔ اگر ان کی حفاظت نہ کی گئی تو یہ توازن بآسانی بگڑ سکتا ہے۔‘‘
اب جبکہ سردیوں کی دستک کے ساتھ ہی ان مہمانوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے، کشمیر ایک بار پھر رنگ، نغمے اور فطرت کے رقص سے بھرنے لگا ہے۔ فوٹوگرافر، سیاح اور مقامی لوگ سبھی اس جادوئی منظر کے منتظر ہیں ’’وہ لمحہ جب برف، پانی، آسمان اور پرندے ایک ساتھ زندہ تصویر بن جاتے ہیں۔‘‘
یہ بھی پڑھیں: