کشمیر میں بہت جلد سیاحوں کی خاصی تعداد دیکھنے کو ملے گی: مشتاق چایا ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 13, 2025 at 4:35 PM IST 4 Min Read

سرینگر ( پرویز الدین ): ایک جانب جہاں سرینگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہوائی آمدورفت آج سے بحال ہو گیا اور پہلی پرواز مسافروں کو لےکر سرینگر پہنچی۔ وہیں دوسری جانب عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاحتی صنعت سے وابستہ افراد نے بھی راحت کی سانس لی ہے۔ انہوں نے بے حد خوش اور امید کا اظہار کیا کہ اب ہوائی رابطہ بحال ہونے سے سیاح بھی بنا کسی خوف و خطر کے کشمیر کی سیر پر آئے گے۔ کشمیر میں بہت جلد سیاحوں کی خاصی تعداد دیکھنے کو ملے گی: مشتاق چایا (Etv Bharat) جموں وکشمیر ہوٹلئیر کلب کے چیرمین مشتاق چایا نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے بعد ہوائی آمدورفت بحال ہونا کشمیر کی سیاحتی صنعت کے لیے ایک نیک شگون ہے، امید ہے کہ اس بار سیاحوں کو کشمیر کی سیر پر دوبارہ لوٹنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کے ساتھ ایک خاص بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ مجھے یقین سے کہ اگلے ہفتے سے سیاحوں کی خاصی تعداد کشمیر میں دوبارہ دیکھنے کو ملے گی۔

انہوں نے کہا کہ ملک کے کئی ٹور آپریٹر اس وقت میرے رابطے ہیں جو کہ بکینگس کررہے ہیں ۔اہم اپنے طور اور ٹور اینڈ ٹراول ایجنٹس اپنے طور سیاحوں کا ڈر و خوف سے باہر نکال کر کشمیر کی سیر پر آنے کے لیے آمادہ کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ کبھی کسی کے گھر میں خوشی اور کسی کے ہاں ماتم بھی ہوتا ہے۔تاہم وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ معمول پر آتا ہے۔ایسے میں امید ہے جلد ملکی سیاح کشمیر کا رخ کریں گے۔



مشتاق نے کہا کہ ملک بھر خاص کر وادی کشمیر میں اب جس طرح معمولی زندگی بحال ہورہی ہے اسی طرح اب آئندہ دنوں میں سیاح بھی کشمیر کی سیر پر آرہے ہیں۔جنگ بندی کے بعد ائیر پورٹس پر فلائٹ آپریشن شروع ہونے کا اب سیاح بے صبری سے انتظار کررہے تھے اور ہم ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار بھیٹے ہیں۔ ایسے میں ہم نے بھی اپنا دل بڑا کر کے کشمیر کی سیر پر آنے والے سیاحوں کے ہوٹلوں کرایہ میں رعایت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جس کا اعلان آئندہ دنوں میں کیا جائے گا۔



ہوٹلئیر کلب کی منعقدہ میٹنگ سے متعلق مشتاق چائے نے کہا کہ اجلاس میں سیاحتی صنعت سے وابستہ سبھی متعلقین نے شرکت کی اور اس بات پر متفقہ طور یک زبان ہوئے کہ نہ صرف ہوٹلئیر اور ہاوس بوٹ مالکان بلکہ ٹرانسپورٹ بھی آنے والے دنوں میں سیاحوں کو اپنے اپنے طور رعایت دے گے۔تاہم انہوں نے کہا اس کا اعلان جموں وکشمیر کے وزیر اعلی عمر عبدللہ آئندہ دنوں میں کرنے جارہے ہیں انہوں نے کہا بلواسطہ یا بلاواسطہ طور اس صنعت سے تقریباً 30 لاکھ لوگ وابستہ ہیں اور تین لاکھ صرف اس سیکٹر میں ملازم ہی ہیں۔



ادھر صنعت سے وابستہ دیگر افراد بھی اس امید کا اظہار کررہے ہیں کہ حکومتی اور نجی سطح پر جاری کوششوں سے کشمیر دوبارہ سے شعبہ سیاحت پٹری لوٹے گا۔ جنوبی کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام کے بائسرن علاقوں میں 22 اپریل کو ہوئے سیاحوں پر دہشت گردانہ حملے کے بعد جموں وکشمیر کی سیاحتی صنعت منفی اثرات اثرات مرتب ہوئے۔ ایسے میں نہ صرف کئی کشمیر کے ہوٹلوں اور ہاوس بوٹس میں پیش بکینگس منسوخ کی گئی ہیں وہیں سیر کی خاطر کشمیر آئے سیاح اپنے ٹور مختصر کر کے کشمیر سے واپس لوٹے۔

تاہم پہلگام حملے کے بعد بھارت پاک کشیدگی اور تناؤ کے بعد دونوں ممالک کے درمیان فوری جنگی بندی کا نفاذ عمل میں لایا گیا ہے۔جنگ بندی کے اس اقدام سے نہ صرف کشمیر کے عام لوگوں نے راحت کی سانس لی بلکہ سیاحتی صنعت سے وابستہ افراد بھی خوش ہے اور کشمیر میں سیاحت دوبارہ پٹری پر لوٹنے کی توقع رکھتے ہیں۔