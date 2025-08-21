سرینگر: جموں و کشمیر میں سڑے اور غیر معیاری گوشت کی بڑی مقدار میں ضبطی کے بعد حکام نے بغیر لیبل والی غذائی مصنوعات، خاص کر گوشت، ڈریسڈ چکین کی فروخت پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ حکومتی عہدیداروں نے اس نئے فیصلے کے تحت عوام کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزا کی وارننگ بھی دی ہے، جس میں چھ سال تک کی قید بھی شامل ہے۔
سمیتا سیٹھی، فوڈ اینڈ ڈرگس کمشنر، نے ایک حکم نامہ جاری کرتے ہوئے مینوفیکچررز، ڈسٹری بیوٹرز، اور ہوٹلیئرز سمیت تمام ’’فوڈ بزنس آپریٹرز‘‘ (FBOs) کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ، 2006 کی دفعات پر سختی سے عمل کریں۔ اس حکم کے تحت کسی بھی پیک شدہ خوراک کی مصنوعات کی فروخت بغیر مکمل اور واضح لیبل کے ممنوع قرار دی گئی ہے۔
کب شروع ہوا معاملہ
یاد رہے کہ 31 جولائی کو سرینگر کے مضافاتی علاقے، زکورہ، میں ایک کولڈ اسٹوریج سے 1,200 کلوگرام سڑا ہوا گوشت برآمد ہونے کے بعد وادی بھر میں کارروائیاں شروع ہوئیں، جس کے نتیجے میں 60 کوئنٹل سے زیادہ سڑا اور ناقابل استعمال گوشت ضبط کیا گیا۔ گوشت کی اس مقدار میں ضبطی اور کشمیر بھر میں سڑکوں، ندی نالوں کے کنارے سڑے گوشت اور چکن کی برآمدگی کے متعدد واقعات نے عوام میں خوف و ہراس اور منجمد گوشت سمیت ریستورانوں میں دستیاب غذائی اجناس کے تئیں عدم اعتماد پیدا کر دیا ہے۔
جموں کشمیر ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے صدر بابر چودھری کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کے بعد ہوٹل کی صنعت کو بھاری نقصان کا سامنا ہے اور ان کے کاروبار میں 80 فیصد کمی آئی ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس صورتحال سے 3.5 لاکھ سے زیادہ افراد کے روزگار پر بھی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
کیا ہو سکتی ہے سزا
نئے قوانین کے مطابق، بغیر لائسنس کے کاروبار کرنے پر 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ غیر معیاری یا غلط لیبل والی مصنوعات کی تجارت پر 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہوگا۔ غیر محفوظ غذا سے متعلق جرائم میں چھ سال تک کی قید اور 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔
