کشمیر: ضبط شدہ گوشت کے بعض نمونے غیر محفوظ، کینسر پیدا کرنے والے اجزا کی نشاندہی
وادی سے ضبط شدہ گوشت کے بعض نمونوں میں کارموزین، ٹارٹرازین اور اریتھروسین جیسے کینسر پیدا کرنے والے اجزاء پائے گئے۔
Published : September 18, 2025 at 8:35 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ نے انکشاف کیا ہے کہ وادی کشمیر میں غیر معیاری اور بغیر لیبل گوشت پر جاری کریک ڈاؤن کے دوران ضبط شدہ بعض نمونے انسانی استعمال کے لیے غیر محفوظ پائے گئے اور ان میں کینسر پیدا کرنے والے کلرنگ ایجنٹس بھی پائے گئے ہیں جن میں کارموزین، ٹارٹرازین اور اریتھروسین شامل ہیں۔
لیبارٹری رپورٹس کے مطابق فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (ایف ڈی اے) کی جانب سے وادی کشمیر کے مختلف علاقوں سے حال ہی میں ضبط کیے گئے گوشت کے بعض نمونے دو قومی سطح کی لیبارٹریز میں جانچ کے بعد غیر محفوظ قرار دئے گئے ہیں۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ان غیر محفوظ نمونوں میں کارموزین، ٹارٹرازین اور اریتھروسین جیسے مضر صحت مصنوعی رنگ شامل ہیں جو فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ ریگولیشنز 2011 کے تحت ممنوع ہیں اور انسانی صحت کے لیے کینسر جیسے سنگین خطرات پیدا کرتے ہیں۔
نمونے اور نتائج
پہلے مرحلے میں 11 اضلاع سے 57 نمونے جانچ کے لیے حاصل کیے گئے، جن میں سے 18 کی رپورٹس موصول ہوئی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت کی جانب سے حاصل کیے گئے رپورٹس میں ’’نیشنل فوڈ لیبارٹری غازی آباد اور ایف آئی سی سی آئی ریسرچ اینڈ اینالسس سینٹر (FRAC) نئی دہلی کی جانچ میں 18 میں سے 4 گوشت اور گوشت مصنوعات کے نمونے غیر محفوظ‘‘ قرار پائے ہیں۔
ای ٹی وی نے حاصل کیے گئے ڈیٹا کا مطالعہ کیا جس میں پایا گیا کہ’’حاصل کیے گئے زیادہ تر نمونے سرینگر شہر سے لیے گئے تھے۔ 14 نمونوں کی رپورٹ ابھی باقی ہے، جبکہ دو نمونے غیر محفوظ اور دو معیاری پائے گئے۔‘‘ وہیں سرینگر شہر سے منجمد اور کچے گوشت کا حاصل کردہ نمونہ ’’نیشنل میٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ حیدرآباد میں جانچ کے بعد کارابف (Carabeef) یعنی ایشیائی بھینس (Bubalus bubalis) کا گوشت‘‘ ثابت ہوا۔
یہ گوشت اور گوشت کی مصنوعات جیسے رستہ، کباب، گوشتابہ، چکن موموز، فرائیڈ چکن، کچی مچھلی اور پنیر (چیز) ضلع کپوارہ، شوپیاں، بانڈی پورہ، گاندربل، کولگام، سرینگر، پلوامہ، بارہمولہ، بڈگام، اننت ناگ اور جموں سے لیے گئے تھے۔
معائنے اور کارروائیاں
حکام نے 13 اضلاع میں 834 معائنوں کے دوران 1677 کلوگرام گوشت، مرغ، مچھلی، پنیر اور گوشت کی مصنوعات ضبط کیں۔ سرینگر میں سب سے زیادہ 1400 کلوگرام، کولگام میں 130 کلوگرام اور اننت ناگ میں 147 کلوگرام گوشت ضبط کیا گیا۔ جبکہ سرکاری ریکارڈز کے مطابق عوام تک پہنچنے سے قبل ہی 11,326 کلوگرام خراب اور ناقابل استعمال گوشت، مرغ اور موموز تلف کیے گئے۔
اب تک ایف ڈی اے نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز (ایڈجوڈیکیٹنگ آفیسرز) کی عدالتوں میں 27 کیسز درج کیے ہیں، جن میں سے 8 پر 3 لاکھ 40 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ اس کے علاوہ مختلف فوڈ بزنس آپریٹرز (FBOs) پر 84 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا جا چکا ہے۔ علاوہ ازیں ایف ڈی اے نے 57 دکانوں کو ’امپرومنٹ نوٹس‘ بھیجا جبکہ 151 دکانوں پر 2 لاکھ ایک ہزار پانچ سو روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔
لائسنس بھی معطل کیے گئے
نو فوڈ بزنس آؤٹ لیٹس کے لائسنسز بھی معطل کر دیے گئے، جن میں التقویٰ فوڈز (لسجن، سرینگر، الطاف احمد چاڈینو)۔ عارف انٹرپرائزز (بلبل باغ، ٹینگ پورہ، سرینگر)۔ سن شائن فوڈز (انڈسٹریل اسٹیٹ، ذکورہ، سرینگر)۔ انمول فوڈز (پارمپورہ گھاٹ، قمرواری، سرینگر)۔ جوبیلنٹ فوڈ ورکس لمیٹڈ (ڈومینوز پیزا، کے پی روڈ، اننت ناگ)۔ شاہن شاہی بریانی (کے پی روڈ، اننت ناگ)۔ شان فش فرائی (اچھہ بل اڈہ، اننت ناگ)۔ بسم اللہ سویٹس (انڈسٹریل اسٹیٹ، اننت ناگ)۔ کھانڈے پولٹری (کادی پورہ، اننت ناگ)۔
