کشمیر کی جھیلوں پر سناٹا: سیاحت کے بغیر ڈوبتے خواب اور اجڑی ہاؤس بوٹس

پہلگام حملے کے بعد سیاحت کا شعبہ متاثر ہوا ہے۔مالکان کو اپنی ہاؤس بوٹس بچا کر رکھنے کے لیے بھی جدوجہد کرنا پڑ رہا ہے۔

کشمیر کی پرتعیش ہاؤس بوٹس اب خاموش ہو گئی ہیں
کشمیر کی پرتعیش ہاؤس بوٹس اب خاموش ہو گئی ہیں (ETV Bharat)
By Moazum Mohammad

Published : September 20, 2025 at 1:35 PM IST

سرینگر: کشمیر کی معروف نگین جھیل کبھی ہنستے کھیلتے سیاحوں کی آوازوں سے گونجتی تھی، تاہم اب یہاں صرف ہاؤس بوٹس کے ساتھ ٹکراتی ہلکی لہروں یا ہوا کی سسکیوں کی آوازیں ہی سنائی دیتی ہیں۔ نگین جیسی جھیلوں میں یہ خاموش گونج گویا گزرے وقتوں کا نوحہ پڑھ رہی ہے۔

نگین جیسی ڈل جھیل کا یہ خاموش منظرنامہ محمد یعقوب دونو جیسے معروف ہاؤس بوٹ مالک کے لیے اذیت ناک بن چکا ہے۔ وہ ان آٹھ سو مالکان میں شامل ہیں جنہیں 22 اپریل کے پہلگام حملے کے بعد کاروبار تقریباً بند کرنا پڑا ہے۔ پہلگام حملے میں 25سیاحوں سمیت ایک گھوڑے بان کی موت واقع ہوئی جو بھارت پاکستان کے مابین چار روزہ جنگ کا باعث بنا۔ اس صورتحال کے بعد سیاحوں نے کشمیر کا رخ کرنا تقریباً بند کر دیا ہے۔

ڈل اور نِگین جھیل میں موجود دیودار لکڑی سے تراشی گئی یہ ہاؤس بوٹس کشمیری فن اور ثقافتی ورثہ کی ایک جھلک ہے۔ مگر گزشتہ پانچ ماہ سے سیاحتی سرگمیاں تقریباً ختم ہو گئی ہیں جس سے یہ ہاؤس بوٹ مستثنیٰ نہیں۔

سیاحوں کے انتظار میں ہاؤس بوٹس
سیاحوں کے انتظار میں ہاؤس بوٹس (ETV Bharat)

دونو کی 109 سالہ پرانی ہاؤس بوٹس، جو ملکی و غیر ملکی سیاحوں کی یادوں کا ایک خزینہ ہے، مہمانوں کی چہچہاٹ سے خالی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اپریل کے بعد صرف ایک بکنگ ہوئی۔ ’’پونے اور بنگلور سے آئے سات سیاحوں نے ایک رات کے لیے قیام کیا، جس کے بدلے محض بارہ ہزار روپے وصول ہوئے، حالانکہ معمول کا کرایہ کہیں زیادہ ہوتا ہے۔‘‘

ہاؤس بوٹس مالکان کہتے ہیں کہ سیاحت بند کرنے اور 46 مقامات کو غیر محفوظ قرار دینے کا حکومتی فیصلہ نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی اس پالیسی کو ناکام اور متضاد قرار دیا ہے۔

یعقوب دونو، جو تین بچوں کے والد اور علیل والدین کے کفیل بھی، کہتے ہیں: ’’ایسی بے روزگاری پہلے کبھی نہیں دیکھی، حتیٰ کہ نوے کی دہائی میں جب غیر ملکی سیاح اغوا ہوئے تھے تب بھی انتی خراب صورتحال نہیں تھی۔‘‘

ایک اور ہاؤس بوٹ مالک نے بتایا کہ سالانہ مرمت کے لیے کم از کم ڈیڑھ لاکھ روپے درکار ہوتے ہیں، مگر اب وہ مرمت تو درکنار بچوں کی اسکول فیس تک ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ ’’پرنسپل نے ایک مہینے کی فیس معاف کی، لیکن ہر کوئی ایسا نہیں کرتا۔‘‘

کشمیری ہاؤس بوٹ اوونرز ایسوسی ایشن کے سربراہ منظور احمد پختون کے مطابق: ’’تین ہزار کمروں میں سے صرف چالیس استعمال ہو رہے ہیں اور عملہ فارغ کر دیا گیا ہے۔‘‘

ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن کے صدر فاروق احمد کٹھو کے مطابق پہلگام حملے نے ’’لامثال بحران‘‘ کو جنم دیا ہے۔ ’’گزشتہ تین برسوں میں بڑے ہوٹلوں میں بھاری سرمایہ کاری ہوئی، مگر آج لوگ قسطیں بھی ادا نہیں کر پا رہے۔‘‘

کشمیر کی سیاحت پر چھایا یہ سناٹا نہ صرف معیشت بلکہ ورثے اور شناخت کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے۔

