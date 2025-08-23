بارہمولہ: وادی کشمیر میں ہارٹیکلچر سیکٹر کی بات کی جائے تو زیادہ تر لوگ سیب کی صنعت کے ساتھ دہائیوں سے وابستہ ہیں۔ دوسری طرف جب ہم اخروٹ کی بات کریں تو اس کے ساتھ بھی کسان کشمیر کے مختلف اضلاع سے وابستہ ہیں اور یہ ان کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔
دراصل شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور زرعی یونیورسٹی واڈورہ کیمپس میں دنیا کی سب سے بڑے آخروٹ کی کاشت ہوتی ہے اور اس نرسری میں آخروٹ کے چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں اس آخروٹ کی نرسری پر گزشتہ پندرہ بیس سالوں سے کام جاری ہے۔
اپ کو بتادیں کہ آخروٹ کی نرسری میں ڈاکٹر امتیاز احمد لون جو پیشے سے یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز احمد کے مطابق ان کو وال نٹ مین آف انڈیا کا خطاب بھی حاصل ہے۔ پروفیسر امتیاز احمد کے مطابق اس نرسری میں دنیا کا سب سے بڑا آخروٹ ہے۔ اس کا وزن سو گرام سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو یہاں پر گزشتہ 100 سالوں سے آخروٹ کے بڑے بڑے درخت کے ساتھ مقامی کسان وابستہ تھے لیکن اب ہم نے اس جرم پلازم کا درخت استعمال میں لایا جو کافی چھوٹا ہے اور اس کی کاشت ہم اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ ایک درخت سے کافی آخروٹ نکل سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جو ہمارا روایتی آخروٹ کا درخت ہوتا تھا، وہ ایک کنال میں صرف تین یا چار درخت ہوتے تھے، لیکن جو ہمارے پاس اقسام ہے وہ ایک کنال میں پندرہ سے بیس درخت آتے ہیں، اس سے کسانوں کو کافی منافع مل سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس آخروٹ کی ورائٹی کافی بہتر ہے اور آنے والے وقت میں سوکھے میوہ جات کا مستقبل کافی اچھا ہے۔
امتیاز احمد نے کہا کہ جو ہمارے پاس اقسام ہے اس کی گری پندرہ سو سے دو ہزار روپئے کلو تک فروخت ہوتی ہے جبکہ باقی آخروٹ تین سو روپے کلو مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ ان کے مطابق اس کا ذائقہ بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔
امتیاز احمد نے مزید کہا کہ جب ہم اس آخروٹ کی پیداوار کی بات کرتے ہیں تو اس پر خرچہ کافی کم آتا ہے کیونکہ اس میں کیڑے مار ادویات اور فرٹی لائزرز کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بازار میں اس کی کافت مانگ رہتی ہے۔
امتیاز احمد نے اس بات پر زور دیا کہ ہم کسانوں کے لیے بیداری پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرکار کی طرف سے کافی بہتر اسکیمز ہیں۔ جس سے خروٹ کے ساتھ وابستہ کسان کو کافی اچھا منافع مل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں اب کسانوں کو اس جرم پلازم کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ان کو کافی فائدہ ملنے والا ہے اور ان کی آمدنی دوگنی ہوگی۔
واضح رہے کہ ڈاکٹر امتیاز احمد لون زرعی یونیورسٹی میں گزشتہ پندرہ سالوں سے ڈیوجن آف ہارٹیکلچر فیکلٹی واڈورہ کیمپس سوپور میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور انہوں نے ریسرچ کے حوالے سے کافی کام کیا ہے۔