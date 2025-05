ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر گرے لنگور، بقا کی جنگ اور اب شناخت پر سوالات - KASHMIR GRAY LANGUR

کیا کشمیر کا انوکھا لنگور ختم ہونے کے قریب؟ ( تصویر: عرفان جیلانی )

By Muhammad Zulqarnain Zulfi Published : May 5, 2025 at 6:01 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 6:16 PM IST 3 Min Read

سرینگر: کشمیر کے گھنے جنگلات میں قدآور درختوں کی اونچی شاخوں پر بسنے والا ’کشمیر گرے لنگور‘ اس وقت دوہرے بحران - شناخت اور بقا - سے جوجھ رہا ہے۔ شمال مغربی ہمالیہ کا مقامی لنگور (سائنسدانوں کے مطابق: Semnopithecus ajax) طویل عرصے سے حیاتیاتی درجہ بندی کے ایک پیچیدہ تنازعے کا حصہ رہا ہے۔ اس کا ظاہری حلیہ اپنے قریبی رشتہ دار ہمالیائی لنگور (Semnopithecus schistaceus) سے بہت ملتا جلتا ہے، لیکن بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کے جسمانی، حیاتیاتی اور ماحولیاتی خواص مختلف ہیں۔ یونیورسٹی آف کشمیر کے سینٹر آف ریسرچ فار ڈیولپمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر توقیر بشیر کے مطابق: ’’صرف مائٹوکونڈریل ڈی این اے کی بنیاد پر اسے (کشمیری گرے لنگور کو) ہمالیائی لنگور قرار دینا کافی نہیں۔ مکمل تشخیص کے لیے جسمانی اور ماحولیاتی فرق کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔‘‘ توقیر اور ان کے ساتھیوں کی 2024 کی رپورٹس میں کشمیر گرے لنگور (سرمئی لنگور) کی آبادی کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ڈبل آبزرور سروے طریقے سے کی گئی اور تحقیق میں تقریباً 1,496 لنگورز کی موجودگی شمال مغربی ہمالیائی جنگلات کے 411 مربع کلومیٹر علاقے میں ریکارڈ کی گئی، جس میں 31 جنگلاتی بلاکس شامل تھے۔ کشمیر گرے لنگور (تصویر: عامر بن رفیع)

کشمیر گرے لنگور (تصویر: عرفان جیلانی) یہ سروے ہماچل پردیش کے چمبہ ضلع کو شامل نہیں کرتا، جہاں اس نسل کی موجودگی کا امکان ہے۔ توقیر کے مطابق: ’’یہ محض اعداد و شمار نہیں، بلکہ تحفظ کی منصوبہ بندی کے لیے بنیاد ہیں۔ جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، لنگور کا مسکن متاثر ہو رہا ہے۔‘‘ کشمیر گرے لنگور کا قدرتی مسکن، معتدل جنگلات، موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث سکڑ رہا ہے۔ ان جنگلات کا کردار صرف جانوروں کی پناہ گاہ کا نہیں بلکہ کاربن جذب کرنے کا قدرتی نظام کا بھی ہے۔ علاوہ ازیں، یہ لنگور شہروں یا انسانی آبادیوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو پاتے، جیسا کہ عام بندر شہروں میں ایجڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ ماحولیاتی دباؤ، کھیتی کی توسیع، جنگلات کی کٹائی، اور درندوں کے حملے ان کے لیے اضافی خطرات ہیں۔ جب یہ لنگور بکھرے ہوئے جنگلات سے نکل کر انسانی علاقوں سے گزرتے ہیں تو ان کے بچنے کے امکانات مزید کم ہو جاتے ہیں۔ کشمیر گرے لنگور (تصویر: مہناز نذیر) کشمیر گرے لنگور (تصویر: رؤف راتھر) کشمیر گرے لنگور (تصویر: سجاد رفیق) عالمی ادارۂ تحفظ فطرت (IUCN) کے مطابق یہ نسل ’خطرے سے دوچار‘ ہے، مگر حیاتیاتی درجہ بندی کی ابہام کے باعث اس پر مخصوص پالیسی سازی نہیں ہو رہی۔ توقیر بشیر نے زور دے کر کہا: ’’یہ کوئی نظریاتی بحث نہیں بلکہ تحفظ کی ترجیحات کا سوال ہے۔ اگر ہم نے وقت پر اس نسل کو پہچانا نہیں، تو شاید بچا بھی نہ سکیں۔‘‘ کشمیر گرے لنگور (تصویر: وحید الرشید) یہ بھی پڑھیں: ’کشمیر، ہانگل کی آبادی میں اضافہ خوش آئند‘ کشمیر کا نایاب ہانگل: آبادی میں اضافہ یا خطرہ برقرار؟ مردم شماری 17 مارچ سے

