ماں کی گمشدہ گھڑی کی تلاش کے دوران بڑی بہن نے نابالغ بہن کا قتل کیا: پولیس - GANDERBAL MINOR MURDER CASE

دو روز قبل چودہ سالہ لڑکی کی لاش کھیتوں میں پائے جانے کے بعد گاندربل میں سنسنی پھیل گئی تھی۔

گاندربل پولیس پریس کانفرنس کے دوران
گاندربل پولیس پریس کانفرنس کے دوران (ای ٹی وی بھارت)
Published : August 19, 2025 at 1:39 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 2:33 PM IST

گاندربل : وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں جموں کشمیر پولیس نے ایک نابالغ لڑکی کے دل دہلا دینے والے قتل کا معمہ محض دو دن کے اندر حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے مقتولہ کی بڑی بہن کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق، بڑی بہن نے اپنی نابالغ بہن کو ایک معمولی جھگڑے کے بعد قتل کیا گیا جس کا اس نے اعتراف بھی کیا۔

گاندربل پولیس پریس کانفرنس کے دوران (ای ٹی وی بھارت)

سینئر سپرانٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) گاندربل، خلیل پوسوال نے گاندربل میں پریس کانفرنس کے دوران قتل کی اس واردات کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ 14سالہ لڑکی (مقتولہ) کی بڑی بہن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس ضمن میں مزید کارروائی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں پولیس اسٹیشن کھیر بھوانی میں تعزیرات ہند کی دفعہ 103 کے تحت قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔

ایس ایس پی نے بتایا کہ نابالغہ کی لاش اتوار کو اس کے گھر سے چند سو میٹر کے فاصلے پر کھیتوں میں پڑی ہوئی ملی تھی۔ واقعے کے فوراً بعد پولیس نے ایف آئی آر نمبر 29/2025 درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تکنیکی شواہد اور تفتیش کی بنیاد پر پولیس کو مقتولہ کی بڑی بہن پر شبہ ہوا، جس نے ابتدائی طور پر پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن بعد میں دوران پوچھ تاچھ اپنا جرم قبول کر لیا۔

پوسوال کے مطابق 17اگست، اتوار کو دونوں بہنیں اپنی والدہ کی گمشدہ گھڑی تلاش کرنے کے لیے کھیت میں گئی تھیں جہاں کسی بات پر ان دونوں میں لفظی تکرار ہوئی اور یہ جھگڑا اس وقت شدت اختیار کر گیا جب ملزمہ نے چھوٹی بہن پر چھڑی سے دو بار وار کیے، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔

