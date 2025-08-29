سرینگر: کشمیر میں محض دو دن تک جاری رہنے والی مسلسل اور شدید بارشوں کے بعد دریائے جہلم کی سطح خطرے کے نشان سے تجاوز کر گئی، جس کے باعث بدھ کی رات شالینہ گاؤں کے ہزاروں رہائشیوں نے دریا کے نازک پشتے کو ریت کے تھیلوں سے مضبوط کرنے کے لیے جاگ کر گزاری۔
مکینوں نے بتایا کہ ایک نوجوان کی بروقت نشاندہی نے بڑے سانحے کو ٹال دیا۔ اس نے پشتے میں شگاف سے پانی کے رسنے کی اطلاع رہائشیوں کو دی جنہوں نے ’’اپنی مدد آپ‘‘ کے تحت ریت کی بوریوں سے شگاف کو بند کر دیا۔
شالینہ علاقے کا یہی پشتہ 2014 کے تباہ کن سیلاب کے بعد وزیراعظم کے ترقیاتی پیکیج کے تحت منظور شدہ ’’جامع سیلاب مینجمنٹ پلان‘‘ (CFMP) کا حصہ تھا۔ لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سیلابی خطرے کو کم کرنے کے دعووں کے باوجود جہلم کے درجنوں پشتے اب بھی کمزور ہیں اور سیلاب کا خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے۔
سال 2014کا تباہ کن سیلاب
2014 میں وادی میں آئے تباہ کن سیلاب نے 300 سے زائد جانیں لیں، ہزاروں گھر، بازار اور کھیت برباد کیے اور سڑکیں اور پل بھی ڈہہ گئے۔ اس کے بعد وزیراعظم نے 80 ہزار کروڑ روپے کے ترقیاتی پیکیج اعلان کیا تھا۔ اس منصوبے کے تحت دریائے جہلم اور اس کی معاون ندیوں کی ڈریجنگ اور پشتوں کی مضبوطی کا کام ہونا تھا۔ مگر ایک آر ٹی آئی کے مطابق ایک دہائی کے بعد بھی 31 میں سے صرف 16 منصوبے مکمل ہو پائے ہیں۔
شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع اشم علاقے کے رفیق احمد نے بتایا کہ ’’ہم ہر بارش کے بعد خوف کے سائے میں جیتے ہیں۔ پشتے کمزور ہیں اور سیلاب کا خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے۔‘‘
ماہرین کی رائے
ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف ڈریجنگ (کھدائی) سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ماحولیاتی صحافی اطہر پرویز کے مطابق ’’سیلاب روکنے کے لیے مٹی کے کٹاؤ پر قابو، جنگلات کی کٹائی کی روک تھام، اور دریا کے کناروں پر غیر قانونی تعمیرات پر قدغن ضروری ہے۔‘‘
سماجی کارکن نوید بختیار نے بھی خبردار کیا کہ بے لاگام اور غیر سائنسی طریقوں پر تعمیرات اور پانی کے ذخائر میں معدنیات کی کان کنی نے وادی کو ’’قدرتی اور انسانی ساختہ دونوں طرح کی آفات‘‘ کے لیے خطرناک بنا دیا ہے۔
عمر عبداللہ کا بیان
ادھر، وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ’’سیلاب کا خطرہ ٹل چکا ہے کیونکہ موسم میں بہتری آئی ہے، تاہم اگر بارش چند روز جاری رہتی تو 2014 سے بدتر صورتحال سامنے آسکتی تھی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سیلابی بچاؤ کے اقدامات پر رقم کہاں اور کیسے خرچ ہوئی۔‘‘ انہوں نے ایک پوسٹ میں سوال کیا کہ ’’2014 کے سیلاب سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ پچھلے 11 برسوں میں کتنے اقدامات کیے گئے؟‘‘
