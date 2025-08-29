ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سال 2014 کا سبق فراموش! کیا کشمیر میں سیلابی خطرے نے حکومتی ناکامی کو بے نقاب کر دیا؟ - JAMMU KASHMIR FLOODS

سال 2014میں آئے تباہ کن سیلاب کے بعد مرکزی حکومت نے ہزاروں کروٹ روپے کی امداد کو منظوری دی تھی۔

ایس ڈی آر ایف کے اہلکار جہلم میں گشت کرتے ہوئے
ایس ڈی آر ایف کے اہلکار جہلم میں گشت کرتے ہوئے (اے این آئی)
By Mir Farhat Maqbool

Published : August 29, 2025 at 12:01 PM IST

سرینگر: کشمیر میں محض دو دن تک جاری رہنے والی مسلسل اور شدید بارشوں کے بعد دریائے جہلم کی سطح خطرے کے نشان سے تجاوز کر گئی، جس کے باعث بدھ کی رات شالینہ گاؤں کے ہزاروں رہائشیوں نے دریا کے نازک پشتے کو ریت کے تھیلوں سے مضبوط کرنے کے لیے جاگ کر گزاری۔

مکینوں نے بتایا کہ ایک نوجوان کی بروقت نشاندہی نے بڑے سانحے کو ٹال دیا۔ اس نے پشتے میں شگاف سے پانی کے رسنے کی اطلاع رہائشیوں کو دی جنہوں نے ’’اپنی مدد آپ‘‘ کے تحت ریت کی بوریوں سے شگاف کو بند کر دیا۔

شالینہ علاقے کا یہی پشتہ 2014 کے تباہ کن سیلاب کے بعد وزیراعظم کے ترقیاتی پیکیج کے تحت منظور شدہ ’’جامع سیلاب مینجمنٹ پلان‘‘ (CFMP) کا حصہ تھا۔ لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سیلابی خطرے کو کم کرنے کے دعووں کے باوجود جہلم کے درجنوں پشتے اب بھی کمزور ہیں اور سیلاب کا خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے۔

جہلم میں پانی کی سطح بڑھتے ہی لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں
جہلم میں پانی کی سطح بڑھتے ہی لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں (ای ٹی وی بھارت)

سال 2014کا تباہ کن سیلاب
2014 میں وادی میں آئے تباہ کن سیلاب نے 300 سے زائد جانیں لیں، ہزاروں گھر، بازار اور کھیت برباد کیے اور سڑکیں اور پل بھی ڈہہ گئے۔ اس کے بعد وزیراعظم نے 80 ہزار کروڑ روپے کے ترقیاتی پیکیج اعلان کیا تھا۔ اس منصوبے کے تحت دریائے جہلم اور اس کی معاون ندیوں کی ڈریجنگ اور پشتوں کی مضبوطی کا کام ہونا تھا۔ مگر ایک آر ٹی آئی کے مطابق ایک دہائی کے بعد بھی 31 میں سے صرف 16 منصوبے مکمل ہو پائے ہیں۔

شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع اشم علاقے کے رفیق احمد نے بتایا کہ ’’ہم ہر بارش کے بعد خوف کے سائے میں جیتے ہیں۔ پشتے کمزور ہیں اور سیلاب کا خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے۔‘‘

ماہرین کی رائے
ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف ڈریجنگ (کھدائی) سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ماحولیاتی صحافی اطہر پرویز کے مطابق ’’سیلاب روکنے کے لیے مٹی کے کٹاؤ پر قابو، جنگلات کی کٹائی کی روک تھام، اور دریا کے کناروں پر غیر قانونی تعمیرات پر قدغن ضروری ہے۔‘‘

ماہرین کا کہنا ہے کہ جہلم کے کناروں پر تجاوزات ہٹانا ناگزیر ہے (ای ٹی وی بھارت)

سماجی کارکن نوید بختیار نے بھی خبردار کیا کہ بے لاگام اور غیر سائنسی طریقوں پر تعمیرات اور پانی کے ذخائر میں معدنیات کی کان کنی نے وادی کو ’’قدرتی اور انسانی ساختہ دونوں طرح کی آفات‘‘ کے لیے خطرناک بنا دیا ہے۔

عمر عبداللہ کا بیان
ادھر، وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ’’سیلاب کا خطرہ ٹل چکا ہے کیونکہ موسم میں بہتری آئی ہے، تاہم اگر بارش چند روز جاری رہتی تو 2014 سے بدتر صورتحال سامنے آسکتی تھی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سیلابی بچاؤ کے اقدامات پر رقم کہاں اور کیسے خرچ ہوئی۔‘‘ انہوں نے ایک پوسٹ میں سوال کیا کہ ’’2014 کے سیلاب سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ پچھلے 11 برسوں میں کتنے اقدامات کیے گئے؟‘‘

