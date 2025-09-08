ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سیلابی صورتحال کے پیش نظر کشمیر میں صحت ایڈوائزری جاری
محکمہ صحت سے عوام سے پانی پینے سے قبل اسے بیس منٹ تک ابالنے کا مشورہ دیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 8, 2025 at 1:35 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : وادی کشمیر سمیت جموں صوبے کے بعض علاقوں میں موسلادار بارشوں کے بعد خطے میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے پھیلنے کے خطرات لاحق ہونے کے بعد حکام نے لوگوں کو احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ مسلسل بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہونے کے بعد اب پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ لاحق ہو گیا ہے۔ جس پر حکام نے لوگوں سے تاکید کی ہے کہ وہ پانی کے سلسلے میں احتیاط برتیں اور اس بات کو یقین بنایا جایے کہ پانی ابال کر پینے کے لیے استعمال کیا جائے۔
حکام نے کہا ہے کہ وادی کشمیر اور جموں خطے کے کئی حصوں میں گزشتہ چند ہفتوں سے مسلسل بارشوں کی وجہ سے کئی علاقوں میں پانی جمع ہو چکا ہے اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جمع شدہ پانی سے کئی بیماریاں پھوٹ پڑنے کا خدشہ لاحق رہتا ہے۔
اس حوالے سے محکمہ صحت نے بتایا کہ جب بھی بارشیں یا سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ محکمہ صحت نے ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں وادی کشمیر کے تمام چیف میڈیکل افسران کو کہا گیا ہے کہ وہ ضلع میں سی ایچ او ایس، ہیلتھ ایجوکیٹرز کو تیار کریں تاکہ کمیونیٹی میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آگاہی فراہم کی جا سکے۔
انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پانی 20 منٹ تک ابالنے کے بعد ہی پینے کہ خاطر استعمال کریں اور پانی جمع رکھنے والی ٹینکی کو صاف کریں اور کھانا کھانے سے پہلے صابن سے ہاتھ اچھی طرح دھوئیں۔ جبکہ صحت میں کسی بھی بگاڑ یا خدشے کے پیش نظر فوری طور پر نزدیکی ہیلتھ مرکز پر جاکر ڈاکٹر سے تشخیص کروائیں۔
قابل ذکر ہیں کہ گزشتہ ہفتے کی مسلسل بارشوں کے نتیجے میں جنوبی کشمیر کے بعض نشیبی علاقوں کے علاوہ وسطی کشمیر کے سرینگر اور بڈگام اضلاع کے کئی نشیبی علاقے زیر آب آچکے ہیں۔ اگرچہ چند دنوں سے بیشتر اضلاع میں بارشیں رک رک ہو رہیں اور دریائے جہلم میں بھی پانی کی سطح میں کمی واقع ہوئی ہے تاہم سیلابی خطرہ کو مکمل طور پر فی الحال ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔
