کشمیر میں سیلابی صورتحال کے بیچ بڈگام میں 9,000 افراد کا کیا گیا انخلا

سرینگر: وادی کشمیر میں دریائے جہلم کے پشتے میں شگاف کے بعد بڈگام کے کئی علاقے زیر آب آگئے اور متاثرہ علاقوں سے تقریباً 9,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگ کے مطابق یہ اقدام احتیاطی طور پر انجام دیے گئے تاکہ کسی جانی نقصان سے بچا جا سکے۔
اس حوالے سے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انشول گرگ نے کہا کہ ’’گزشتہ شب ہی ہم نے انخلا شروع کیا۔ تقریباً 9,000 افراد کو کامیابی سے نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا۔‘‘ انہوں نے مزید بتایا کہ بارش میں کمی کے بعد جنوبی کشمیر کے سنگم علاقے میں اور سرینگر کے رام منشی باغ علاقے پر پانی کی سطح بتدریج کم ہو رہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف اور دیگر ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں اور جہلم کے باندھ کو مضبوط کرنے کا عمل بھی جاری ہے۔ وہیں سرینگر کے نشیبی علاقوں؛ خصوصاً لسجن، میں بھی احتیاطی انخلا کیا جا رہا ہے۔
انشول گرگ نے اس بات پر زور دیا کہ وادی میں خوراک، بجلی اور دیگر بنیادی سہولیات کی کوئی قلت نہیں اور عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے شہریوں سے کہا کہ وہ انتظامیہ کے جاری کردہ مشوروں پر عمل کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں متعلقہ حکام سے فوری رابطہ کریں۔
یہ بھی پڑھیں: