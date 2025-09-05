ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سیلابی صورتحال کے پیش نظر بدھ اور جمعرات کو تعلیمی ادارے بند کردئے گئے تھے جبکہ امتحانات کو بھی ملتوی کر دیا گیا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 5, 2025 at 11:38 AM IST
سرینگر (پرویز الدین) : ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن، کشمیر، نے سیلابی صورتحال کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کے طور وادی کے سبھی سرکاری اور نجی تعلیمی اسکول اتوار تک بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ جاری کیے گئے حکمنامے کے مطابق پیر یعنی 8 ستمبر سے تعلیمی اداروں میں دوبارہ تعلیمی اور تدریسی سرگامیاں شروع ہوں گی۔
اس سے قبل وادی کشمیر میں حالیہ تیر بارشوں اور سیلابی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بدھ اور جمعرات کو سبھی تعلیمی ادرے بند رہے جبکہ طے شدہ سبھی امتحانات کو بھی ملتوی کیا گیا۔
ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جاری کردہ حکم کے مطابق: ’’حالیہ خراب موسمی حالات اور اس کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کے پس منظر میں اور تیز ہواؤں کے بیچ جس طرح کئی اسکولی عمارتیں زیر آب آ گئیں اور بعض ڈھانچوں کو بھی نقصان پہنچا، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسکولوں میں دوبارہ سے تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے سے قبل اسکولوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ضروری ہو گیا ہے۔‘‘
حکمنامے کے مطابق ’’اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کشمیر صوبے کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں تعلیمی اور تدریسی سرگامیاں 8 ستمبر سے دوبارہ شروع کی جائیں گیں۔ اور سبھی اداروں کے سربراہان اور عملے پر لازم ہوگا کہ وہ کلاس رومز اور اسکولی عمارت کے احاطے میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں تاکہ اسکولوں کا کام کاج محفوظ اور صاف ستھرے ماحول میں دوبارہ سے شروع کیا جا سکے۔‘‘
قابل ذکر ہے کہ وادی کشمیر میں سیلابی صورتحال مسلسل بنی ہوئی ہے۔ دریائے جہلم میں پانی کی سطح گرچہ خطرے کے نشان سے نیچے بہہ رہی ہے، تاہم جنوبی و وسطی کشمیر کے کئی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ وہیں بدھ کی سہ پہر سے ہی کشمیر کے اکثر علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ رک گیا ہے جبکہ جمعرات سے آسمان صاف نظر آ رہا ہے۔ اس صورتحال سے اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ جہلم اور دوسرے ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ کم ہوگا اور کشمیر صوبے میں سیلابی خطرہ ٹل جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے بھی آئندہ ہفتے تک وادی کشمیر سمیت خطہ چناب اور پیر پنجال میں موسم مجموعی طور پر خشک اور آسمان صاف رہنے کی پیشگوئی ظاہر کی ہے۔
