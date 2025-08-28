ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر کے کشتی بان 2014 کے سیلاب کے خوف میں سہمے ہوئے موسم میں بہتری کی امید میں ہیں۔

کشمیر کے کشتی بان خوف اور بے بسی کے سائے میں
کشمیر کے کشتی بان خوف اور بے بسی کے سائے میں (ای ٹی وی بھارت)
By Moazum Mohammad

Published : August 28, 2025 at 1:47 PM IST

سرینگر : دریائے جہلم میں بڑھتی طغیانی کے بیچ وادی کشمیر کے کشتی بان اور ہاؤس بوٹ مالکان خوف کے سائے میں شب و روز گزار رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہوئی مسلسل بارشوں اور بادل پھٹنے کے واقعات کے بعد جہلم سمیت معاون ندی لانوں میں پانی کی سطح بلند ہونے سے وادی کے ہزاروں کشتی بان2014 کے تباہ کن سیلاب کی یادیں تازہ ہونے سے سہم گئے۔

دریائے جہلم، جس کا منبع جنوبی کشمیر ہے، وادی خاص کر شہر سرینگر کے کئی علاقوں سے گزرتا ہے اور اس کے کنارے سینکڑوں کشتیاں اور ہاؤس بوٹس لگے ہوئے ہیں۔ یہ کشتیاں اور ہاؤس بوٹس نہ صرف رہائشی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں بلکہ سرینگر کے مشہور ’بنڈ‘ پر کئی ہاؤس بوٹس میں ریستوراں، سیلون اور دیگر تجارتی ادارے چل رہے ہیں۔ لیکن اب کشتی بانوں کو اندیشہ ہے کہ ذرا سی دراڑ یا رساؤ ان تیرتے مکانات کو ڈبو سکتا ہے۔

ای ٹی وی بھارت
بڈشاہ پل پر لوگ پانی کی سطح کا معائنہ کرتے ہوئے (ای ٹی وی بھارت)

کشتی بان خوف کے سائے میں
سرینگر کے رہنے والے جاوید احمد صبح سویرے ہی گھٹنوں تک پانی میں اتر کر اپنی کشتی کو لوہے اور نائیلون کی رسّیوں سے باندھتے رہے۔ ان کے بقول: ’’ہم نے دو کشتیاں کنارے پر کھینچ لی ہیں، تاہم اگر پانی کی سطح بڑھی تو مزید خطرہ ہے۔‘‘ موبائل فون اور انٹرنیٹ کئی علاقوں میں بند ہیں، جس کے باعث دیگر علاقوں کے ساتھی کشتی بانوں سے رابطہ ممکن نہیں رہا۔

کشمیر میں 940 رجسٹرڈ کمرشل ہاؤس بوٹس اور تقریباً اتنی ہی رہائشی کشتیاں موجود ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد گھٹ رہی ہے کیونکہ حکومت نے آلودگی کے خدشات کے سبب ماہی گیر برادری کو ڈل جھیل اور دیگر آبی ذخائر سے ہٹانے کی پالیسی اپنائی تھی۔

ای ٹی وی بھارت
کشمیر میں ایک ہزار کے قریب ہاؤس بوٹس اور اتنی ہی کشتیاں رجسٹرڈ ہیں (ای ٹی وی بھارت)

کشمیری ہاؤس بوٹس صدیوں پرانی روایت ہیں جن میں سربراہانِ حکومت اور غیر ملکی معززین بھی قیام کر چکے ہیں۔ لیکن مرمت اور تعمیر پر 1996 سے جاری پابندی نے کشتی بانوں کو مزید غیر یقینی میں مبتلا کر دیا ہے۔

کشتی بانوں کی بے بسی
کشتی بان علی محمد کا کہنا ہے کہ وہ 24 گھنٹوں سے بیدار ہیں تاکہ ہر گھنٹے رسّیاں پانی کے دباؤ کے مطابق کس سکیں۔ ان کے الفاظ میں: ’’یہ آسان کام نہیں۔ پانی کا بہاؤ بڑھتے ہی ہمیں ہر وقت چوکس رہنا پڑتا ہے۔‘‘ جہلم کی سطح پر تیرتی پلاسٹک کے کچرے کی تہہ نے کشتی بان جاوید کو مزید برہم کر دیا۔ ان کا کہنا تھا: ’’بچپن میں سیلاب لکڑیاں بہا لاتا تھا، آج صرف پلاسٹک آ رہا ہے۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔‘‘

ادھر، بارشوں اور طغیانی نے جموں و کشمیر بھر میں تباہی مچائی ہے۔ 40 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، کئی درجن زخمی ہوئے جبکہ تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ہلاک ہوئے افراد کے لواحقین کو چھ لاکھ روپے ایکس گریشیا امداد اور زخمیوں کے لیے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ وہیں ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو فوری راحتی اقدامات کے لیے 10 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔

ای ٹی وی بھارت
موسم میں بہتری کے ساتھ ہی پانی کی سطح میں کمی آئی ہے (ای ٹی وی بھارت)

