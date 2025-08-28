سرینگر: ڈویژنل کمشنر کشمیر، انشول گرگ نے دعویٰ کیا کہ کشمیر بھر میں سبھی محکمے الرٹ پر ہیں اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مربوط انداز میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان باتوں کا اظہار سرینگر میں طلب کی گئی ہنگامی پریس کانفرنس کے دوران کیا جس میں انہوں نے عوام سے افواہوں پر کان نہ دھرنے کی اپیل کی ہے۔
انشول گرگ عوام خاص کر جنوبی کشمیر کے لوگوں کی ستائش کرتے ہوئے کہا: ’’گزشتہ چند دنوں کے دوران لوگوں نے قابل ستائش صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔‘‘ ان کے مطابق: ’’فوج، پولیس، ایس ڈی آر ایف اور سول انتظامیہ کی ٹیمیں زمینی سطح پر سرگرم ہیں۔ اور فلڈ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ دریائے جہلم اور اس کی معاون ندیوں کی نگرانی رکھے ہوئے ہیں۔‘‘
جہلم میں پانی کی سطح میں کمی آنے کی تصدیق کرتے ہوئے گرگ نے کہا: ’’سنگم اور رام منشی باغ میں پانی کی سطح میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔‘‘ انہوں نے مزید بتایا کہ غیر قانونی طور پر جہلم اور دیگر آبی ذخائر سے ریت نکالنے (سینڈ مائننگ) پر بھی قابو پایا جا رہا ہے تاکہ دریاؤں کے کنارے اور دیگر باندھ مستقبل میں محفوظ رہیں۔
ڈویژنل کمشنر نے مزید کہا کہ آئندہ دو ہفتے انتہائی اہم ہیں کیونکہ بارشوں کا دورانیہ وسط ستمبر تک جاری رہتا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ’’موسمی پیش گوئیاں باقاعدگی سے عوام کے ساتھ شیئر کی جائیں گیں، اور لوگوں کو ان ہی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ انتظامیہ چوبیس گھنٹے کام کرے گی اور ایمرجنسی نمبرز پہلے ہی فعال کر دیے گئے ہیں۔‘‘
انہوں نے عوام سے افواہوں پر کان نہ دھرنے اور صرف حکومتی سطح پر شیئر کی جا رہی معلومات پر ہی بھروسہ کریں۔ گرگ نے کہا: ’’مجموعی طور پر پانی کی سطح کم ہو رہی ہے اور عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتظامیہ ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔‘‘
