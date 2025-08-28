ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سیلاب کا خطرہ ٹل گیا، محکمے الرٹ پر: صوبائی کمشنر کشمیر - NO FLOOD THREAT IN KASHMIR

صوبائی کمشنر کشمیر، انشول گرگ کا کہنا ہے کہ موسم میں بہتری کے ساتھ ہی سیلاب کا خطرہ فی الحال ٹل گیا ہے۔

انشول گرگ، ڈویژنل کمشنر کشمیر
انشول گرگ، ڈویژنل کمشنر کشمیر (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 28, 2025 at 3:07 PM IST

2 Min Read

سرینگر: ڈویژنل کمشنر کشمیر، انشول گرگ نے دعویٰ کیا کہ کشمیر بھر میں سبھی محکمے الرٹ پر ہیں اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مربوط انداز میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان باتوں کا اظہار سرینگر میں طلب کی گئی ہنگامی پریس کانفرنس کے دوران کیا جس میں انہوں نے عوام سے افواہوں پر کان نہ دھرنے کی اپیل کی ہے۔

صوبائی کمشنر، کشمیر، انشول گرگ سرینگر میں پریس کانفرنس کے دوران (ای ٹی وی بھارت)

انشول گرگ عوام خاص کر جنوبی کشمیر کے لوگوں کی ستائش کرتے ہوئے کہا: ’’گزشتہ چند دنوں کے دوران لوگوں نے قابل ستائش صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔‘‘ ان کے مطابق: ’’فوج، پولیس، ایس ڈی آر ایف اور سول انتظامیہ کی ٹیمیں زمینی سطح پر سرگرم ہیں۔ اور فلڈ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ دریائے جہلم اور اس کی معاون ندیوں کی نگرانی رکھے ہوئے ہیں۔‘‘

جہلم میں پانی کی سطح میں کمی آنے کی تصدیق کرتے ہوئے گرگ نے کہا: ’’سنگم اور رام منشی باغ میں پانی کی سطح میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔‘‘ انہوں نے مزید بتایا کہ غیر قانونی طور پر جہلم اور دیگر آبی ذخائر سے ریت نکالنے (سینڈ مائننگ) پر بھی قابو پایا جا رہا ہے تاکہ دریاؤں کے کنارے اور دیگر باندھ مستقبل میں محفوظ رہیں۔

ڈویژنل کمشنر نے مزید کہا کہ آئندہ دو ہفتے انتہائی اہم ہیں کیونکہ بارشوں کا دورانیہ وسط ستمبر تک جاری رہتا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ’’موسمی پیش گوئیاں باقاعدگی سے عوام کے ساتھ شیئر کی جائیں گیں، اور لوگوں کو ان ہی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ انتظامیہ چوبیس گھنٹے کام کرے گی اور ایمرجنسی نمبرز پہلے ہی فعال کر دیے گئے ہیں۔‘‘

انہوں نے عوام سے افواہوں پر کان نہ دھرنے اور صرف حکومتی سطح پر شیئر کی جا رہی معلومات پر ہی بھروسہ کریں۔ گرگ نے کہا: ’’مجموعی طور پر پانی کی سطح کم ہو رہی ہے اور عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتظامیہ ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔‘‘

یہ بھی پڑھیں:

  1. کشمیر کے کشتی بان خوف اور بے بسی کے سائے میں
  2. وادی کشمیر میں سیلابی صورت حال سے قدرے راحت، موسم میں بھی بہتری

سرینگر: ڈویژنل کمشنر کشمیر، انشول گرگ نے دعویٰ کیا کہ کشمیر بھر میں سبھی محکمے الرٹ پر ہیں اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مربوط انداز میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان باتوں کا اظہار سرینگر میں طلب کی گئی ہنگامی پریس کانفرنس کے دوران کیا جس میں انہوں نے عوام سے افواہوں پر کان نہ دھرنے کی اپیل کی ہے۔

صوبائی کمشنر، کشمیر، انشول گرگ سرینگر میں پریس کانفرنس کے دوران (ای ٹی وی بھارت)

انشول گرگ عوام خاص کر جنوبی کشمیر کے لوگوں کی ستائش کرتے ہوئے کہا: ’’گزشتہ چند دنوں کے دوران لوگوں نے قابل ستائش صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔‘‘ ان کے مطابق: ’’فوج، پولیس، ایس ڈی آر ایف اور سول انتظامیہ کی ٹیمیں زمینی سطح پر سرگرم ہیں۔ اور فلڈ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ دریائے جہلم اور اس کی معاون ندیوں کی نگرانی رکھے ہوئے ہیں۔‘‘

جہلم میں پانی کی سطح میں کمی آنے کی تصدیق کرتے ہوئے گرگ نے کہا: ’’سنگم اور رام منشی باغ میں پانی کی سطح میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔‘‘ انہوں نے مزید بتایا کہ غیر قانونی طور پر جہلم اور دیگر آبی ذخائر سے ریت نکالنے (سینڈ مائننگ) پر بھی قابو پایا جا رہا ہے تاکہ دریاؤں کے کنارے اور دیگر باندھ مستقبل میں محفوظ رہیں۔

ڈویژنل کمشنر نے مزید کہا کہ آئندہ دو ہفتے انتہائی اہم ہیں کیونکہ بارشوں کا دورانیہ وسط ستمبر تک جاری رہتا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ’’موسمی پیش گوئیاں باقاعدگی سے عوام کے ساتھ شیئر کی جائیں گیں، اور لوگوں کو ان ہی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ انتظامیہ چوبیس گھنٹے کام کرے گی اور ایمرجنسی نمبرز پہلے ہی فعال کر دیے گئے ہیں۔‘‘

انہوں نے عوام سے افواہوں پر کان نہ دھرنے اور صرف حکومتی سطح پر شیئر کی جا رہی معلومات پر ہی بھروسہ کریں۔ گرگ نے کہا: ’’مجموعی طور پر پانی کی سطح کم ہو رہی ہے اور عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتظامیہ ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔‘‘

یہ بھی پڑھیں:

  1. کشمیر کے کشتی بان خوف اور بے بسی کے سائے میں
  2. وادی کشمیر میں سیلابی صورت حال سے قدرے راحت، موسم میں بھی بہتری

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR FLOOD ALERTDIV COMM KASHMIR ANSHUL GARGKASHMIR WEATHERکشمیر سیلابNO FLOOD THREAT IN KASHMIR

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.