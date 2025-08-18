ترال (جموں کشمیر) : وادی کشمیر میں جنگلی سوروں کی موجودگی نے عوام اور خاص طور پر کسانوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ کشمیر میں ان جانوروں کی یہاں آمد سے متعلق سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ’’یہ یہاں کیسے پہنچتے ہیں‘‘ کیونکہ ماضی میں یہ یہاں نہیں پائے جاتے تھے۔ تاہم اب نہ صرف بیشتر اضلاع میں جنگلی سوروں کے جھنڈ نہ صرف دکھائی دیتے ہیں بلکہ کسان ان کی وجہ سے شدید پریشانیوں میں ہیں، کیونکہ دھان کے کھیت اور سبزیوں کی فصلوں کو جنگلی سوروں نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔
جنوبی کشمیر کے سیموہ، ترال اور مضافاتی علاقوں کے کسانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلی بار جنگلی سوروں کو جھنڈوں کی شکل میں دیکھا ہے، جو ان کی سال بھر کی کمائی کو پل بھر میں تباہ کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق، ‘‘اب جب کہ فصلیں تیار ہو رہی ہیں، یہ جانور ان کی محنت پر پانی پھیر رہے ہیں۔‘‘ کسانوں نے دعویٰ کیا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے محکمہ وائلڈ لائف سے رابطہ کیا، لیکن انہیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔
حکام کا ردعمل
اس حوالے سے ای ٹی وی بھارت نے محکمہ وائلڈ لائف، ترال کے مقامی آفیسر فیروز نذیر سے فون پر بات کی، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں بھی کئی علاقوں میں یہ جانور دیکھے گئے ہیں، لیکن گزشتہ دو تین برسوں سے ان کا دوبارہ نمودار ہونا حیران کن ہے۔‘‘
محکمہ وائلڈ لائف بے بس؟
انہوں نے مزید بتایا کہ محکمہ کے پاس ان جانوروں کو قابو کرنے یا انہیں دوسری جگہ منتقل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ جھنڈ کی شکل میں رہتے ہیں، اور پورے جھنڈ کو ٹرینکولائز کرنا ممکن نہیں۔فیروز نزیر نے مزید کہا کہ ’’اگر ہمیں اختیارات دیے جاتے ہیں تو ہم اس بارے میں مناسب اقدامات کریں گے۔‘‘
