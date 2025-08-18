ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر میں جنگلی سوروں کی دہشت؛ کسان پریشان، حکام بے بس! - WILD BOARS DESTROY PADDY CROP

کسانوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے محکمہ وائلڈ لائف سے رجوع کیا تاہم محکمہ کے افسران بے بس نظر آئے۔

جنگلی سوروں کے حملے، دھان کے کھیتوں کو شدید نقصان
کشمیر: جنگلی سوروں کے حملے، دھان کے کھیتوں کو شدید نقصان (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 18, 2025 at 4:20 PM IST

2 Min Read
کشمیر کے کسان جنگلی سوروں سے پریشان (ای ٹی وی بھارت)

ترال (جموں کشمیر) : وادی کشمیر میں جنگلی سوروں کی موجودگی نے عوام اور خاص طور پر کسانوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ کشمیر میں ان جانوروں کی یہاں آمد سے متعلق سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ’’یہ یہاں کیسے پہنچتے ہیں‘‘ کیونکہ ماضی میں یہ یہاں نہیں پائے جاتے تھے۔ تاہم اب نہ صرف بیشتر اضلاع میں جنگلی سوروں کے جھنڈ نہ صرف دکھائی دیتے ہیں بلکہ کسان ان کی وجہ سے شدید پریشانیوں میں ہیں، کیونکہ دھان کے کھیت اور سبزیوں کی فصلوں کو جنگلی سوروں نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔

جنوبی کشمیر کے سیموہ، ترال اور مضافاتی علاقوں کے کسانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلی بار جنگلی سوروں کو جھنڈوں کی شکل میں دیکھا ہے، جو ان کی سال بھر کی کمائی کو پل بھر میں تباہ کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق، ‘‘اب جب کہ فصلیں تیار ہو رہی ہیں، یہ جانور ان کی محنت پر پانی پھیر رہے ہیں۔‘‘ کسانوں نے دعویٰ کیا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے محکمہ وائلڈ لائف سے رابطہ کیا، لیکن انہیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔

حکام کا ردعمل
اس حوالے سے ای ٹی وی بھارت نے محکمہ وائلڈ لائف، ترال کے مقامی آفیسر فیروز نذیر سے فون پر بات کی، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں بھی کئی علاقوں میں یہ جانور دیکھے گئے ہیں، لیکن گزشتہ دو تین برسوں سے ان کا دوبارہ نمودار ہونا حیران کن ہے۔‘‘

محکمہ وائلڈ لائف بے بس؟
انہوں نے مزید بتایا کہ محکمہ کے پاس ان جانوروں کو قابو کرنے یا انہیں دوسری جگہ منتقل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ جھنڈ کی شکل میں رہتے ہیں، اور پورے جھنڈ کو ٹرینکولائز کرنا ممکن نہیں۔فیروز نزیر نے مزید کہا کہ ’’اگر ہمیں اختیارات دیے جاتے ہیں تو ہم اس بارے میں مناسب اقدامات کریں گے۔‘‘

یہ بھی پڑھیں:

  1. کولگام میں جنگلی سور کے حملے میں 6 افراد زخمی

کشمیر کے کسان جنگلی سوروں سے پریشان (ای ٹی وی بھارت)

ترال (جموں کشمیر) : وادی کشمیر میں جنگلی سوروں کی موجودگی نے عوام اور خاص طور پر کسانوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ کشمیر میں ان جانوروں کی یہاں آمد سے متعلق سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ’’یہ یہاں کیسے پہنچتے ہیں‘‘ کیونکہ ماضی میں یہ یہاں نہیں پائے جاتے تھے۔ تاہم اب نہ صرف بیشتر اضلاع میں جنگلی سوروں کے جھنڈ نہ صرف دکھائی دیتے ہیں بلکہ کسان ان کی وجہ سے شدید پریشانیوں میں ہیں، کیونکہ دھان کے کھیت اور سبزیوں کی فصلوں کو جنگلی سوروں نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔

جنوبی کشمیر کے سیموہ، ترال اور مضافاتی علاقوں کے کسانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلی بار جنگلی سوروں کو جھنڈوں کی شکل میں دیکھا ہے، جو ان کی سال بھر کی کمائی کو پل بھر میں تباہ کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق، ‘‘اب جب کہ فصلیں تیار ہو رہی ہیں، یہ جانور ان کی محنت پر پانی پھیر رہے ہیں۔‘‘ کسانوں نے دعویٰ کیا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے محکمہ وائلڈ لائف سے رابطہ کیا، لیکن انہیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔

حکام کا ردعمل
اس حوالے سے ای ٹی وی بھارت نے محکمہ وائلڈ لائف، ترال کے مقامی آفیسر فیروز نذیر سے فون پر بات کی، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں بھی کئی علاقوں میں یہ جانور دیکھے گئے ہیں، لیکن گزشتہ دو تین برسوں سے ان کا دوبارہ نمودار ہونا حیران کن ہے۔‘‘

محکمہ وائلڈ لائف بے بس؟
انہوں نے مزید بتایا کہ محکمہ کے پاس ان جانوروں کو قابو کرنے یا انہیں دوسری جگہ منتقل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ جھنڈ کی شکل میں رہتے ہیں، اور پورے جھنڈ کو ٹرینکولائز کرنا ممکن نہیں۔فیروز نزیر نے مزید کہا کہ ’’اگر ہمیں اختیارات دیے جاتے ہیں تو ہم اس بارے میں مناسب اقدامات کریں گے۔‘‘

یہ بھی پڑھیں:

  1. کولگام میں جنگلی سور کے حملے میں 6 افراد زخمی

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR WILD BOARSWILD BOARS IN TRALKASHMIR FARMERS WILD BOARSKASHMIR PADDY CROPS AND WILD BOARSWILD BOARS DESTROY PADDY CROP

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.