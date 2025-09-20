ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیری سلیمنڈر اور لداخ کی اپولو تتلی معدوم ہونے کے درپے، تحقیق میں انکشاف
جموں و کشمیر سمیت لداخ میں زرعی توسیع، جنگلات کی کٹائی وغیرہ نے یہاں پائے جانے والے نایاب جانداروں کا مسکن تنگ کر دیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 20, 2025 at 6:01 PM IST
سرینگر: ایک نئی سائنسی تحقیق نے خبردار کیا ہے کہ کشمیر اور لداخ کی نایاب اور دنیا میں کہیں نہ پائی جانے والی نسلیں تیزی سے معدوم ہونے کے قریب ہیں۔ ان میں کشمیری غار کی چھپکلی (Kashmir Cave Salamander) اور لداخی بینڈیڈ اپالو تتلی (Ladakh Banded Apollo) شامل ہیں، جنہیں جنگلات کی کٹائی، آب و ہوا کی تبدیلی اور انسانی سرگرمیوں نے شدید خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔
بین الاقوامی جریدہ انٹرنیشنل جرنل آف ناول ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں شائع اس تحقیق میں کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر حیاتیاتی تنوع کا ایک نایاب خزانہ ہے جہاں 50 سے زائد جانور، 500 پرندے، 40 رینگنے والے جاندار، 20 آبی جانور اور ہزاروں پودے پائے جاتے ہیں۔
تحقیق کے مرکزی مصنف ڈاکٹر وِشال شرما کے مطابق: ’’یہ خطہ حیاتیاتی لحاظ سے انتہائی قیمتی ہے مگر بہت زیادہ کمزور بھی۔ اگر ہم نے بروقت اقدامات نہ اٹھائے تو یہ نسلیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔‘‘
رپورٹ میں کئی اہم جانوروں کا ذکر ہے۔ ہانگُل (کشمیر کا نایاب ہرن) آج صرف داچھی گام نیشنل پارک تک محدود رہ گیا ہے۔ دنیا کے سب سے نایاب پرندوں میں شمار ہونے والا ’’مغربی تراگاپن‘‘ (Western Tragopan) کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے۔ اسی طرح کشمیری فلائی کیچر (Kashmir Flycatcher) پرندہ بھی اب ’خطرے سے دوچار‘ کی فہرست میں آ گیا ہے۔
تحقیق کے مطابق زرعی توسیع، جنگلات کی کٹائی، سڑکوں اور ڈیمز کی تعمیر نے قدرتی مسکن کو تقسیم اور تنگ کر دیا ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے برفباری اور بارشوں کے پیٹرن بدل گئے ہیں اور کئی جانور اونچی پہاڑیوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔
کشمیر کی غاروں میں پائی جانے والی چھپکلی اپنی رہائش گاہ پہلے ہی بڑی حد تک کھو چکی ہے جبکہ لداخی اپالو تتلی صرف اونچے پہاڑوں پر ہی پائی جاتی ہے، مگر بڑھتے درجہ حرارت نے اس کا دائرہ مزید محدود کر دیا ہے۔
تحقیق میں کہا گیا ہے کہ نیشنل پارکس جیسے داچھی گام، ہیمنس اور کشتواڑ انتہائی اہم ہیں مگر ان مقامات پر عمل درآمد کمزور ہے۔ ماہرین نے مزید محفوظ علاقے قائم کرنے، غیر قانونی شکار پر سخت کارروائی اور ’’بائیولوجیکل کوریڈورز‘‘ بنانے کی تجویز دی ہے۔
