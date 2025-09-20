ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیری سلیمنڈر اور لداخ کی اپولو تتلی معدوم ہونے کے درپے، تحقیق میں انکشاف

جموں و کشمیر سمیت لداخ میں زرعی توسیع، جنگلات کی کٹائی وغیرہ نے یہاں پائے جانے والے نایاب جانداروں کا مسکن تنگ کر دیا ہے۔

ا
کشمیر کے داچھی گام نیشنل پارک کا فائل فوٹو (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 20, 2025 at 6:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر: ایک نئی سائنسی تحقیق نے خبردار کیا ہے کہ کشمیر اور لداخ کی نایاب اور دنیا میں کہیں نہ پائی جانے والی نسلیں تیزی سے معدوم ہونے کے قریب ہیں۔ ان میں کشمیری غار کی چھپکلی (Kashmir Cave Salamander) اور لداخی بینڈیڈ اپالو تتلی (Ladakh Banded Apollo) شامل ہیں، جنہیں جنگلات کی کٹائی، آب و ہوا کی تبدیلی اور انسانی سرگرمیوں نے شدید خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔

بین الاقوامی جریدہ انٹرنیشنل جرنل آف ناول ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں شائع اس تحقیق میں کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر حیاتیاتی تنوع کا ایک نایاب خزانہ ہے جہاں 50 سے زائد جانور، 500 پرندے، 40 رینگنے والے جاندار، 20 آبی جانور اور ہزاروں پودے پائے جاتے ہیں۔

ا
تحقیق کے صفحہ اول کا ایک عکس (Special Arrangement)

تحقیق کے مرکزی مصنف ڈاکٹر وِشال شرما کے مطابق: ’’یہ خطہ حیاتیاتی لحاظ سے انتہائی قیمتی ہے مگر بہت زیادہ کمزور بھی۔ اگر ہم نے بروقت اقدامات نہ اٹھائے تو یہ نسلیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔‘‘

رپورٹ میں کئی اہم جانوروں کا ذکر ہے۔ ہانگُل (کشمیر کا نایاب ہرن) آج صرف داچھی گام نیشنل پارک تک محدود رہ گیا ہے۔ دنیا کے سب سے نایاب پرندوں میں شمار ہونے والا ’’مغربی تراگاپن‘‘ (Western Tragopan) کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے۔ اسی طرح کشمیری فلائی کیچر (Kashmir Flycatcher) پرندہ بھی اب ’خطرے سے دوچار‘ کی فہرست میں آ گیا ہے۔

تحقیق کے مطابق زرعی توسیع، جنگلات کی کٹائی، سڑکوں اور ڈیمز کی تعمیر نے قدرتی مسکن کو تقسیم اور تنگ کر دیا ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے برفباری اور بارشوں کے پیٹرن بدل گئے ہیں اور کئی جانور اونچی پہاڑیوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔

کشمیر کی غاروں میں پائی جانے والی چھپکلی اپنی رہائش گاہ پہلے ہی بڑی حد تک کھو چکی ہے جبکہ لداخی اپالو تتلی صرف اونچے پہاڑوں پر ہی پائی جاتی ہے، مگر بڑھتے درجہ حرارت نے اس کا دائرہ مزید محدود کر دیا ہے۔

ا
داچھی گام نیشنل پارک، ہارون، سرینگر (ای ٹی وی بھارت)

تحقیق میں کہا گیا ہے کہ نیشنل پارکس جیسے داچھی گام، ہیمنس اور کشتواڑ انتہائی اہم ہیں مگر ان مقامات پر عمل درآمد کمزور ہے۔ ماہرین نے مزید محفوظ علاقے قائم کرنے، غیر قانونی شکار پر سخت کارروائی اور ’’بائیولوجیکل کوریڈورز‘‘ بنانے کی تجویز دی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

کشمیر کا نایاب ہانگل: آبادی میں اضافہ یا خطرہ برقرار؟ مردم شماری 17 مارچ سے

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR ENDANGERED SPECIESLADAKH BANDED APOLLO BUTTERFLYJAMMU KASHMIR LADAKH RISK SPECIESJAMMU KASHMIR LADAKH RARE SPECIESKASHMIR CAVE SALAMANDER AT RISK

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.