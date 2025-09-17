ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کے بی جے پی لیڈر صوفی نے سنجے سنگھ کو ان کے ریمارکس پر قانونی نوٹس بھیج دیا
کشمیر کے بی جے پی لیڈر غلام محی الدین صوفی نے آپ کے ایم پی سنجے سنگھ کو ان کے تبصرے پر قانونی نوٹس بھیجا۔
Published : September 17, 2025 at 5:32 PM IST|
Updated : September 17, 2025 at 6:20 PM IST
سری نگر: کشمیر کے ایک سینئر بی جے پی لیڈر نے عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے راجیہ سبھا رکن سنجے سنگھ کو ایک قانونی نوٹس بھیجا ہے، جس میں انہیں دہشت گرد کہنے پر غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔
بی جے پی لیڈر غلام محی الدین صوفی نے کہا کہ انہوں نے قانونی نوٹس اپنے وکیل کے ذریعے بھیجا ہے، جس میں سنگھ پر ان کے خلاف جھوٹے، غیر سنجیدہ اور بے بنیاد الزامات لگانے کا الزام لگایا گیا ہے، جس سے ان کی شدید تذلیل، ان کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اور ذہنی اذیت پہنچی ہے۔
قانونی کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے، صوفی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اگر رکن پارلیمنٹ میری ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے معافی نہیں مانگتے ہیں، تو میں ان کے خلاف عدالت میں مجرمانہ ہتک عزت کا مقدمہ دائر کروں گا۔
یہ تنازع بی جے پی اور اے اے پی کے درمیان گرما گرم تبادلوں سے پیدا ہوا جب ڈوڈا سے اے اے پی ایم ایل اے مہراج ملک کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت حراست میں لیا گیا۔
ملک کو ڈوڈا کے سب مجسٹریٹ ہرویندر سنگھ نے پی ایس اے کے تحت مقدمہ درج کیا تھا اور ایک پبلک ہیلتھ سنٹر کی منتقلی کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ (ڈی ایم) کے خلاف غیر حساس زبان استعمال کرنے پر کٹھوعہ میں جیل بھیج دیا گیا تھا۔
ملک پر پی ایس اے کے نفاذ کی جموں و کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں نے مذمت کی تھی سوائے بی جے پی کے، جس نے ملک پر حزب المجاہدین کے مقتول کمانڈر برہان وانی کی تعریف کرنے کا الزام لگایا تھا۔ ملک کے خلاف بی جے پی کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے اے اے پی لیڈر سنجے سنگھ نے نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس میں بی جے پی کے کئی عہدیداروں پر سابق دہشت گرد ہونے کا الزام لگایا۔
ان الزامات میں بارہمولہ ضلع کے سابق بی جے پی ضلع صدر صوفی بھی شامل تھے جنہوں نے 2014 کے اسمبلی انتخابات بھی لڑے تھے۔ سنگھ نے یہ الزامات اس وقت لگائے جب حکام نے انہیں اور اے اے پی کے دیگر رہنماؤں کو ملک کی نظر بندی کے خلاف سری نگر میں احتجاج کرنے سے روک دیا۔
بی جے پی نے سنگھ کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے یہ الزام لگایا کہ کشمیر اور نئی دہلی میں اے اے پی کے کئی عہدیداروں کے دہشت گردوں اور خالصتان کے حامی گروپوں سے روابط ہیں۔
اپنے قانونی نوٹس میں، صوفی نے سنگھ کے الزامات کی سختی سے تردید کی۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ "میرا موکل ایک معصوم اور قانون کا پابند شہری ہے جس نے اپنے سماجی، سیاسی اور عوامی کاموں کے ذریعے معاشرے میں باعزت شہرت حاصل کی ہے۔ آپ کے لاپرواہ اور بے بنیاد بیانات واضح طور پر مجرمانہ ہتک عزت کے دائرے میں آتے ہیں۔"
اس میں یہ بھی کہا گیا ہے، "آپ سے درخواست ہے کہ میرے مؤکل سے 15 دنوں کے اندر تحریری طور پر اور اسی ذریعے سے غیر مشروط معافی مانگیں جس کے ذریعے ہتک آمیز الزامات لگائے گئے تھے۔" اس میں مزید کہا گیا ہے، "تعمیل کرنے میں ناکامی پر، میرا مؤکل آپ کے اپنے خطرے، قیمت اور نتائج پر آپ کے خلاف مناسب فوجداری اور دیوانی کارروائی شروع کرے گا۔"
صوفی کے علاوہ سنگھ کی فہرست میں عبدالرحمن لون، فیاض احمد نظر، عبدالمجید میر، جاوید احمد میر، ظہور احمد شیخ، گلزار احمد ملک، فاروق احمد خان، محمد اشرف حازم، اور طالب حسین شاہ کے نام بھی ہیں۔