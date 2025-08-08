جموں (عامر تانترے) : کشمیر کے میوہ کاشتکاروں اور تاجرین کے لیے ایک ریلوے حکام خصوصی پارسل وین سروس شروع کرنے جا رہے ہیں، تاکہ وادی کے موسمی پھلوں، خاص طور پر سیبوں کو، کم سے کم وقت میں قومی دارالحکومت نئی دہلی کی منڈیوں تک پہنچایا جا سکے۔ یہ اقدام مقامی کاشتکاروں اور محکمہ باغبانی کے ساتھ مشاورتی میٹنگوں کے بعد کیا گیا ہے تاکہ پھلوں کی نقل و حمل اور مارکیٹ تک آسان رسائی کو یقینی بنایا جا سکے۔
ناردرن ریلوے کے جموں ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر (SDCM) اچیت سِنگھل نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سیزن سیبوں کی نقل و حمل کے لیے ریلوے حکام نے میوہ کاشتکاروں اور محکمہ باغبانی کے ساتھ بات چیت کے دو دور ہوئے ہیں۔
سنگھل نے کہا: ’’ابتدا میں بڈگام سے دہلی تک پارسل سروس شروع کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں ایک تجویز منظوری کے لیے بھیجی گئی ہے۔‘‘ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’ہم نے اسٹیک ہولڈرز کو بریفنگ دی ہے، اور وہ اس کے بارے میں بہت پرجوش ہیں۔‘‘
نئے منصوبوں سے تجارت کو فروغ
گزشتہ ہفتوں کے دوران ریلوے ڈویژن جموں کی جانب سے کٹرا سے ممبئی تک چیری کو پارسل وین کے ذریعے کامیابی کے ساتھ بھیجا گیا تھا، جس کے بعد اب یہ نئی پہل انجام دی جا رہی ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق عام طور پر ٹرکوں کے ذریعے کشمیر سے ممبئی تک چیری تین دین سے ایک ہفتے کے قریب سفر کے بعد پہنچتی تھی جسے ریل سروس کے ذریعے محض 30 گھنٹوں میں مکمل کیا یگا۔
جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں ایک گڈز شیڈ (Goods Shed) تکمیل کے مراحل میں ہے، جس سے تاجروں کو بیرون ریاستوں سے براہ راست ان کی دہلیز پر سامان حاصل کرنے کا موقع ملے گا اور سفر کا وقت اور لاگت کم ہو جائے گی۔ سنگھل نے کہا، ’’اننت ناگ گڈز شیڈ تقریباً تیار ہے۔ پہلے ہمیں سامان بری برہمنہ، جموں اور ادھم پور تک ہی ملتا تھا اور وہاں سے ہم ٹرکوں کے ذریعے اسے کشمیر لے جاتے تھے۔ لیکن اب ہمیں سیمنٹ، غذائی اجناس اور دیگر سامان براہ راست ٹرین کے ذریعے اننت ناگ کے گڈز شیڈ تک ملے گا۔‘‘
وندے بھارت ریل سروس اور مستقبل کے منصوبے
وندے بھارت ٹرین سروس کے جموں تک توسیع کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنگھل نے بتایا کہ جموں - کٹرا سیکشن میں کچھ چیلنجز ہیں۔ انہوں نے کہا: ’’جموں ریلوے یارڈ کی دوبارہ تشکیل اور جموں-کٹرا ٹریک کی ڈبلنگ سے صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔‘‘
پہلگام حملے کے بعد کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنگھل نے کہا کہ ’’یہ ایک نیا، چیلنجنگ اور انوکھا تجربہ تھا۔ اس دوران (کشمیر سے) باہر جانے والے مسافروں کی تعداد زیادہ اور آنے والوں کی کم تھی۔‘‘ انہوں نے مزید بتایا کہ ’’ہم نے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خصوصی ٹرینوں اور اضافی کوچز کا انتظام کیا اور اپنے عملے کا حوصلہ برقرار رکھا۔‘‘
