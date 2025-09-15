ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شاہراہ بند، سیب صنعت تباہی کے دہانے پر، کشمیر میں کسانوں کا غصہ پھوٹ پڑا
قومی شاہراہ کی مسلسل بندش پر حکومت پر سنگین غفلت کا الزام عائد کرتے ہوئے میوہ صنعت نے دو روزہ ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔
Published : September 15, 2025 at 3:27 PM IST
سرینگر: سیب چننے کے عروج کے موسم میں کشمیر کی میوہ صنعت ایک غیر معمولی بحران سے دوچار ہے۔ وادی کی مختلف فروٹ منڈیوں - سرینگر، سوپور، اننت ناگ، شوپیاں، کولگام اور پلوامہ - نے آج سے دو روزہ ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ احتجاج کی یہ لہر اس وقت شروع ہوئی جب سرینگر جموں قومی شاہراہ پر سیب سے لدے سینکڑوں ٹرک پچھلے کئی دنوں سے درماندہ ہیں اور کروڑوں روپے مالیت کا پیداوار گل سڑ رہی ہے۔
یہ احتجاج نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) اور جموں و کشمیر حکومت پر شاہراہ کی ’’سست اور غیر مؤثر‘‘ بحالی کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ کشمیر کی معیشت کے لئے انتہائی اہم یہ شاہراہ 26 اگست کو ضلع ادھمپور کے تھارڈ علاقے میں شدید بارشوں سے مٹی کے تودے گرآنے کے بعد بند ہوئی تھی۔
ٹریفک پولیس کے مطابق فی الحال تھارڈ پر ایک عارضی سنگل لین کھولی گئی ہے مگر یہ شاہراہ کیچڑ سے بھری اور اتنی تنگ اور ناہموار ہے کہ ٹریفک کا گھنٹوں تک جام لگا رہتا ہے، خاص طور پر رام بن اور ادھمپور اضلاع کے درمیان گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی رہتی ہیں۔
گرچہ مغل روڈ کو ایک متبادل راستہ بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کی تنگی اور پہاڑی ساخت کی وجہ اس پر صرف چھ ٹائر والی گاڑیوں کو ہی سفر کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، جبکہ زیادہ تر سیب بڑے ٹرکوں میں منتقل ہوتے ہیں۔
تاجروں اور کسانوں کا غصہ
سوپور فروٹ منڈی کے صدر فیاض احمد ملک نے الزام عائد کیا ہے کہ ’’سینکڑوں ٹرک ہائی وے پر درماندہ ہیں اور ان میں موجود سیب سڑ رہے ہیں۔ اگر وزیر اعلیٰ سیب ٹرکوں کو گزارنے کا انتظام نہیں کر سکتے تو انہیں عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔‘‘ ملک نے خبردار کیا کہ اگر اگلے 48 گھنٹوں میں راستہ بحال نہ ہوا تو وادی گیر اقتصادی ہڑتال ہوگی۔
ایپل فارمرز فیڈریشن کے صدر ظہور احمد راتھر نے کہا: ’’ہمارے سیب سڑ رہے ہیں، جبکہ لوہے اور دیگر میٹیرئل سے لدی گاڑیاں گزر رہی ہیں۔ یہ بے حسی ناقابل قبول ہے۔‘‘
سیاسی ردعمل
پیپلز کانفرنس (پی سی) کے سربراہ سجاد غنی لون نے حکومت کو ’’مجرمانہ غفلت‘‘ کا ذمہ دار ٹھہرایا: ’’بارش اور لینڈ سلائیڈ سرکار کے ہاتھ میں نہیں، مگر خاموش تماشائی بنے رہنا جرم ہے۔ وزراء غائب ہیں اور کسان بے یار و مددگار۔‘‘
علیحدگی پسند رہنما میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق کے مطابق: ’’کسانوں کی محنت ضائع ہو رہی ہے اور حکومت کو اس کی پرواہ نہیں۔ فوری طور پر ٹرکوں کو ترجیحی بنیادوں پر راستہ دیا جائے۔‘‘
حکومتی ردعمل
وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے دعویٰ کیا کہ وہ ادھمپور اور رام بن جاکر صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ ’’میں نے لیفٹیننٹ گورنر اور آئی جی پی ٹریفک سے بات کی ہے تاکہ کم از کم دو دن کے لیے یک طرفہ ٹریفک کی اجازت دی جائے اور پھنسے ٹرکوں کو نکالا جائے۔‘‘
ادھر، کشمیر ویلی فروٹ گروورز یونین کے صدر بشیر احمد بشیر نے لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کے بعد دعویٰ کیا کہ انہیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ سیب سے لدے تمام ٹرکوں کو ترجیح دی جائے گی اور شاہراہ کل مکمل طور پر بحال کر دی جائے گی۔
شاہراہ کی اصل صورتحال
نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا NHAI کے مطابق تھارڈ میں 150 میٹر طویل حصہ لینڈ سلائیڈز کی زد میں آکر تباہ ہوکر تباہ ہو گیا تھا جبکہ بلی نالہ پر 20 میٹر کا پل بھی زمین بوس ہو گیا۔ اس کے بعد عارضی ڈائیورژن تیار کیا گیا، مٹی کو مضبوط کرنے کے لیے پتھروں اور بلاسٹنگ کے ذریعے چوڑائی میں کچھ اضافہ کیا گیا ہے۔
NHAI کی میڈیا اسسٹنٹ جیسوال نے کہا کہ یہ انتظام عارضی ہے: ’’ٹیمیں چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہیں۔ مستقل مرمت جلد شروع کی جائے گی۔ عوام بے بنیاد الزامات پر نہ جائیں۔‘‘
معیشت پر اثرات
کشمیر کی معیشت میں سیب کی صنعت ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس کا وادی کشمیر کی جی ڈی پی میں سات فیصد حصہ ہے۔ کشمیر میں سالانہ 25 سے 30 لاکھ ٹن پیداوار ہوتی ہے اور تقریباً 35 لاکھ کسان اس پر انحصار کرتے ہیں۔ بھارت کی کل سیب کی پیداوار کا 78 فیصد کشمیر سے آتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹرانسپورٹ میں رکاوٹ دیہی معیشت کو تباہ کن دھچکا دے سکتی ہے۔
