کشمیری کسانوں کے خواب گِران سیبوں کے ساتھ بوسیدہ ہو رہے ہیں
موسم کی مار کے بعد اب شاہراہ کی بندش کے سبب کشمیر کے باغات میں گران سیب کے انبار پڑے پڑے سڑ رہے ہیں۔
September 26, 2025 at 4:43 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : وادی کشمیر میں رواں برس سیب کاشتکاروں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ درختوں سے بڑے پیمانے پر سیب گرنے لگے ہیں جنہیں مقامی طور پر ’گران‘ کہا جاتا ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ وہ یہ گرے ہوئے سیب مارکیٹ تک پہنچانے میں ناکام رہے ہیں کیونکہ قومی شاہراہ مسلسل بند رہی، نتیجہ یہ ہوا کہ سیب ضائع ہو گئے اور باغات، سڑکوں کے کنارے سڑ رہے ہیں۔
میوہ کاشتکاروں کو سال بھر مختلف چیلینجز درپیش رہتے ہیں؛ خشک سالی، ژالہ باری، قدرتی آفات، مارکیٹس کی تنگی، قیمتوں میں گراوٹ، ٹرانسپورٹ کی کمی ترسیلی نظام میں رکاوٹ، غیر معیاری کھاد و جراثیم کش ادویات سمیت دیگر کئی مسائل سے اس صنعت کو نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہیں اب سڑے ’گران‘ کاشتکاروں کے لئے مزید مصیبتوں کا باعث بن رہے ہیں۔
اگرچہ رواں برس کشمیر کے کسانوں کو اچھی فصل کی امید تھی تاہم فصل تیار ہوتے ہی کاشتکاروں کے لئے کئی مصیبتیں پیدا ہو گئیں، جس سے آنے والے وقت میں کسانوں اور تاجروں پر مالی دباؤ کے اثرات نمایاں ہونے کا خدشہ ہے۔ طویل خشک سالی کے بعد مسلسل بارشوں اور سیلاب سے بچتے بچاتے سیبوں کے ہاروسٹنگ سیزن کے عروج پر سرینگر جموں قومی شاہراہ تین ہفتوں تک بند رہی جس سے سیب کی صنعت کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔
گراں سیب کسانوں کے لیے نئی مصیبت
ضلع اننت ناگ سے تعلق رکھنے والے محمد سعید نامی ایک کاشتکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ موسم کی مار، ترسیلی نظام منقطع رہنے سے جو نقصانات ہوئے اس کی بھرپائی کرنا ابھی باقی ہی تھا کہ باغات میں درختوں سے از خود سیب گرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا جس نے کسانوں کے لئے ایک نئی مصیبت پیدا کی۔
محمد سعید نے دعویٰ کیا کہ ’’درختوں سے تقریبا 30 سے 40 فیصد تک سیب گر گئے۔‘‘ اس طرح کی صورتحال انہیں پہلی بار دیکھنے کو ملی ہے، سعید نے کہا کہ راستہ بند ہونے کے سبب وہ گرے ہوئے سیبوں کو بھی مارکیٹ نہیں بھیج پائے جس سے وہ بوسیدہ ہو گئے۔
’کسانوں کے ساتھ استحصال‘
سعید کا کہنا ہے کہ کسانوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے استحصال ہو رہا ہے۔ ’’غیر معیاری ادویات کیمیائی کھاد، منڈیوں تک مال پہنچانے کے لئے ٹرانسپورٹز کی من مانی، قیمتوں میں گراوٹ جیسے معاملات کی الجھنوں میں کسان پھنسا ہوا ہے جس سے وہ کبھی نکل نہیں پا رہا ہے۔‘‘
محمد انور نامی ایک اور کاشتکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’معیشت میں ایک اہم شراکت داری ہونے کے باوجود میوہ صنعت کے تئیں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔‘‘ انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ ان کے باغات میں تقریبا 50 فیصد سیب درختوں سے گر کر ضائع ہو گئے۔
سعید اور انور جیسے کسانوں کا کہنا ہے کہ کھاد، ادویات اور دیگر اخراجات کے لئے وہ بینک سے قرضہ لیتے ہے تاہم اس طرح کے مصائب میں مبتلا ہونے کے بعد وہ قرض ادا نہیں کر پاتے۔ انہوں نے ’’کراپ انشورنس اسکیم‘‘ کو متعارف کرائے جانے کی مانگ کی تاکہ ’’کسانوں کو کسی حد تک راحت مل سکے۔‘‘
سیاسی رد عمل
آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری اور ایم ایل اے ڈورو غلام احمد میر کا کہنا ہے کہ ’’سیب ایک واحد صنعت ہے جس پر جموں کشمیر کی معیشت کا دار و مدار ہے۔ ایک طرف سرکار اس صنعت کے لئے مشکلات پیدا کرنے کے لئے غیر ملکی سیب کو مارکیٹس میں آسان رسائی فراہم کرتی ہے، تو دوسری جانب قدرت کی مار بھی ان ہی کسانوں کو جھیلنی پڑتی ہے جس سے سال بھر کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔‘‘
میر نے ہائی وے کی بندش کے حوالہ سے کہا: ’’حالیہ دنوں قومی شاہراہ مسلسل کئی ہفتوں تک بند رہنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صرف واحد شاہراہ پر منحصر نہیں رہنا چاہئے لہٰذا سرکار کو مزید راستے بنانے کی ضرورت ہے اور متبادل کے طور پر مسلسل مال گاڑی کی آواجاہی کو یقینی بنانے کے لئے اقدامات اٹھائے جائیں۔‘‘
باغبانی اور معیشت
واضح رہے کہ وادی کشمیر کی اقتصادی حالت کو مستحکم بنانے میں سیب کی صنعت کا ایک اہم کردار ہے۔ ایک سروے کے مطابق وادی کشمیر کی تقریبا نصف آبادی بالواسطہ یا بلاواسطہ سیب کی صنعت کے ساتھ منسلک ہے۔ یہاں پر تقریبا 3.5 لاکھ ہیکٹر اراضی پر سیب کی کاشتکاری کی جاتی ہے جس سے سالانہ اوسطاً 20 سے 25 لاکھ میٹرک ٹن سیب کی پیداور ہوتی ہے جس سے شعبہ باغبانی کو تقریبا 10 ہزار کروڑ کی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ س صنعت سے یہاں کے تقریباً 45 لاکھ افراد منسلک ہیں۔
کشمیر میں سیب کی پیداوار
وادی کشمیر بھارت میں سیب کا ایک بڑا پروڈیوسر ہے، جہاں ملک کی مجموعی سیب کی پیداوار کا تقریباً 78 فیصد کاشت کیا جاتا ہے۔ وادی کے سازگار آب و ہوا اور کسانوں کی محنت کے سبب سیب کی پیداوار میں کشمیر کا ایک اہم کردار ہے۔ سیب کی پیداوار وادی میں کسانوں کے لیے آمدن اور روزگار کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ صنعت ریاست کی معیشت کے لیے آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہے، اور سیب کی برآمدات خطے کی جی ڈی پی میں 8 فیصد سے زیادہ کی شراکت داری ہے۔
