ہائی وے کی مار کے بعد مغل روڈ پر ٹریفک جام، ٹوٹ رہی کشمیری فروٹ انڈسٹری کی کمر

مغل روڑ پر ٹریفک جام کا اثر شوپیاں قصبہ تک پھیل گیا۔ ٹرانسپورٹرز، تاجرین نے کیا علامتی احتجاج

شوپیاں قصبہ میں ٹریفک جام
شوپیاں قصبہ میں ٹریفک جام (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 15, 2025 at 4:36 PM IST

شوپیاں (شاہد ٹاک) : پہلے سرینگر - جموں نیشنل ہائی وے کی بار بار بندشوں نے کشمیر کے میوہ کاروباریوں خاص کر سیب کاشتکاروں، تاجروں کی کمر توڑ دی ہے اور اب متبادل راستہ تاریخی مغل روڑ پر بدترین ٹریفک جام نے فروٹ انڈسٹری کو مزید بحران میں دھکیل دیا ہے۔

شوپیاں قصبہ میں ٹریفک جام (ای ٹی وی بھارت)

جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں پیر کے روز سینکڑوں گاڑیاں، جن میں سیب سے لدے ٹرک بھی شامل تھے، کئی گھنٹوں تک جام کی وجہ سے سڑکوں پر محصور ہو کر رہ گئے۔

وادی کشمیر میں سیب کا سیزن عروج پر ہے اور اس سیزن میں صرف شوپیاں ضلع سے ہی روزانہ قریب دو ہزار ٹرک ملک کی منڈیوں تک روانہ کیے جاتے ہیں، تاہم آج کے ٹریفک جام نے اس ترسیل کو بری طرح متاثر کیا۔ مغل روڈ پر ٹریفک جام کا اثر قصبہ شوپیان کی اندرونی سڑکوں تک نظر آیا، اسکولی طلبہ کو پیدل اپنے تعلیمی اداروں کا رخ کرنا پڑا اور عام مسافر گھنٹوں گاڑیوں میں ہی محصور رہے۔

شوپیاں ضلع، جو میٹھے اور رس دار سیبوں کے لیے دنیا بھر میں ایک خاص شہرت رکھتا ہے، اس وقت کروڑوں روپے مالیت کے سیب ٹرکوں میں بند پڑے ہیں۔ باغبانوں اور تاجروں کو خدشہ ہے کہ ’’اگر بروقت یہ سیب منزل تک نہ پہنچے تو مال ضائع ہونے سے بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔‘‘

اس دوران شوپیان کی میگا فروٹ منڈی میں فروٹ ایسوسی ایشن اور ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ بھی ہوا۔ تاجروں اور کاشتکاروں نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ نیشنل ہائی وے پر بھاری گاڑیوں کی پابندی اور مغل روڈ پر ناقص انتظامات نے سیب کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ’’اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو لاکھوں میٹرک ٹن سیب برباد ہو جائے گا۔‘‘

کاشتکاروں نے بتایا کہ وہ اپنی فصل توڑنا بھی روکنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ دستیاب نہیں ہے۔ باغبانوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال سے وہ دیوالیہ ہو جائیں گے۔

