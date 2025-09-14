ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ: جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ جموں و کشمیر کی جانب سے پروگرام کا انعقاد
واضح رہے کہ یوٹی کی اس نئی سیاسی پارٹی کے زیادہ تر ارکان ماضی میں جماعت اسلامی کشمیر سے وابستہ رہے ہیں۔
Published : September 14, 2025 at 3:09 PM IST|
Updated : September 14, 2025 at 3:44 PM IST
پلوامہ: جموں و کشمیر میں سیاسی منظرنامے پر ایک نئی جماعت "جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ جموں و کشمیر" کے نام سے سامنے آئی ہے، جو حال ہی میں سرکار کے ساتھ باضابطہ طور پر رجسٹرڈ ہوئی ہے۔
اسی سلسلے میں آج ضلع پلوامہ میں جماعت کی جانب سے پہلا پروگرأم منعقد کیا گیا، جس میں پارٹی کے چیئرمین غلام قادر، صدر شمیم احمد ٹھوکر، جنرل سیکریٹری سیار احمد ریشی، چیف ترجمان ڈاکٹر طلعت مجید، ڈاکٹر کلیم اللہ لون کے علاوہ بڑی تعداد میں نوجوان شریک ہوئے۔ پروگرام کے دوران پارٹی کے رہنماؤں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جماعت کے بنیادی ایجنڈے اور مستقبل کے لائحہ عمل پر روشنی ڈالی۔
اپنے خطاب میں پارٹی صدر شامل احمد ٹھوکر نے کہا کہ نئی جماعت مکمل طور پر ملک کے قوانین کے مطابق کام کرے گی اور ہر قسم کی سیاسی سرگرمیاں شفافیت اور دیانتداری کے ساتھ انجام دے گی۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ جماعت آئندہ انتخابات میں بھی بھرپور حصہ لے گی تاکہ سیاسی اور جمہوری طریقے سے جموں و کشمیر کے مسائل کو اجاگر کیا جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ "ہمارا مقصد کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں بلکہ ہر شخص کو اس کا جائز حق دلانا ہے۔ ہم عوامی مسائل کے حل کے لیے میدان میں اترے ہیں اور ہمارا منشور ایمانداری، دیانتداری اور عوامی خدمت پر مبنی ہے۔"
پروگرأم سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے چیف ترجمان ڈاکٹر طلعت مجید نے زور دیا کہ سیاست کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی عمل میں اخلاقی اقدار کی پاسداری کے بغیر عوامی اعتماد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔
متعلقہ خبر: کالعدم جماعت اسلامی کے سابق ارکان نے کشمیر میں نئی سیاسی جماعت تشکیل دے دی، پہلگام حملے کی مذمت کی
انہوں نے حال ہی میں ڈاکٹر درخشاں اندرابی کی جانب سے درگاہ حضرت بل میں (ایمبلم) لگانے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی مذہبی مقام یا علامت کو سیاست میں استعمال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے عوامی جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کسی بھی سرگرمی سے اجتناب کرنا چاہے جس سے مزیبی اختلافات پیدا ہو جاٸنگے۔
اس موقع پر پارٹی صدر شمیم احمد ٹھوکر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم سبھی انتحابات میں حصہ لے گی جس کے لئے ہم پارٹی کو مظبوط کرنے کے لئے کام کررہے ہیں۔
پروگرأم میں نوجوانوں کی اچھی خاصی تعداد میں شمولیت کو نئی جماعت کے لیے ایک مثبت اشارہ قرار دیا جا رہا ہے۔ نوجوان شرکاء نے پارٹی کی پالیسیوں اور قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر واقعی یہ جماعت اپنے وعدوں پر عمل پیرا ہوتی ہے تو یہ جموں و کشمیر کی سیاست میں ایک نئی اور مثبت تبدیلی ثابت ہو سکتی ہے۔
واضح رہے کہ اس جماعت میں وہ افراد شامل ہوئے ہیں جو ماضی میں غیر ممنوع قرار دی گئی جماعت اسلامی سے وابستہ رہے ہیں۔ نئی سیاسی جماعت کا دعویٰ ہے کہ وہ آئینی اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے سیاست کرے گی اور جموں و کشمیر کے عوام کو ایک نئی سیاسی سوچ اور شفاف قیادت فراہم کرے گی۔
مزید پڑھیں:
کشمیر، جماعت اسلامی سے منسلک اسکولوں کو حکومتی تحویل میں لینے پر سیاسی جماعتوں کا ردعمل
نوجوانوں کی امیدیں اور خواب پرامن ماحول میں ہی پروان چڑھ سکتے ہیں: لیفٹیننٹ گورنر
عالمی یوم آب کے موقع پر بارہمولہ میں محکمہ جل شکتی کی جانب سے پروگرام کا انعقاد