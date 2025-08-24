ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کے پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارش کے حوالے سے جاری ایڈوائزری کے بعد سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔

موسلا دھار بارش لینڈ سلائیڈنگ اور بادل پھٹنے کی وارننگ جاری
موسلا دھار بارش لینڈ سلائیڈنگ اور بادل پھٹنے کی وارننگ جاری (علامتی تصویرEtv Bharat)
جموں (عامر تانترے): جموں خطہ کے بیشتر حصوں میں گزشتہ ایک ماہ سے جاری موسلادھار بارش اور کشتواڑ، کٹھوعہ اور پونچھ اضلاع میں بادل پھٹنے سے سیلاب کی وجہ سے پٹنی ٹاپ، سناسر، بھدرواہ، سرتھل اور دیگر علاقوں میں سیاحوں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔

نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) کی جانب سے وقفے وقفے سے جاری کی جانے والی وارننگز بھی لوگوں کو محتاط رکھے ہوئے ہیں۔

ہفتہ کو بھی، جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (جے کے یو ٹی ڈی ایم اے) کی طرف سے جاری کردہ ایک ایڈوائزری میں، لوگوں سے کہا گیا کہ وہ پانی کے ذخائر سے دور رہیں اور غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں۔

جموں ڈویژن میں بادل پھٹنے، لینڈ سلائیڈنگ کا امکان

اگلے 48 گھنٹوں میں اننت ناگ، کولگام، ڈوڈہ، جموں، کٹھوعہ، کشتواڑ، پونچھ، راجوری، رامبن، ریاسی، ادھم پور اور سانبہ اضلاع میں کئی مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ جے کے یو ٹی ڈی ایم اے کی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے، "ہوشیار رہیں۔ جموں ڈویژن میں بادل پھٹنے، اچانک لینڈ سلائیڈنگ کا امکان ہے۔"

اس ایڈوائزری میں جموں خطہ کے تمام 10 اضلاع شامل ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو باہر جانے کا کوئی منصوبہ نہ بنانے کی اپیل کی گئی ہے۔

ڈوڈہ کے ایک رہائشی ناصر حسین نے کہا، "ہم ہفتے کا اختتام سناسر اور پٹنی ٹاپ میں گزارنے کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن موسلادھار بارش کی پیش گوئی اور JKUTDMA کی طرف سے جاری کردہ ایڈوائزری کی وجہ سے پروگرام کو منسوخ کرنا پڑا۔ بہتر ہے کہ گھر میں خاندان کے ساتھ وقت گزاریں اور جان کو خطرے میں ڈالے بغیر اندر ہی رہیں"۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گرمیوں کے ویک اینڈ میں پہاڑی مقامات جیسے بھدرواہ، پٹنی ٹاپ، سناسر، سرتھل اور دیگر علاقوں میں سب سے زیادہ بھیڑ ہوا کرتی تھی اور کمروں کی دستیابی محدود تھی، لیکن اس بار ہوٹل والے گاہکوں کے انتظار میں ہیں اور ویک اینڈ پر بھی ان علاقوں میں زیادہ لوگ نہیں آرہے ہیں۔

ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، وردان ریزورٹس پٹنی ٹاپ کے جنرل منیجر راجیش ٹھاکر نے کہا، "خراب موسم اور کشتواڑ اور کٹھوعہ اضلاع میں بادل پھٹنے کے واقعات کے بعد JKUTDMA کی طرف سے جاری کردہ ایڈوائزری کی وجہ سے لوگوں کو سیاحتی مقامات سے دور رہنا پڑتا ہے۔ پٹنی ٹاپ بالکل محفوظ ہے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں آ رہے ہیں۔"

آبی ذخائر اور پہاڑی علاقوں کے قریب نہ جانے کی ہدایت

مختلف اضلاع کی انتظامیہ نے شدید بارشوں کے امکان کے پیش نظر لوگوں کو آبی ذخائر اور پہاڑی علاقوں کے قریب نہ جانے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں جو کہ بعض اوقات جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں۔ ڈوڈہ ضلع میں انتظامیہ نے بھدرواہ کے بالائی علاقوں میں سالانہ کیلاش کنڈ یاترا میں حصہ لینے والے لوگوں کی تعداد کو محدود کر دیا ہے۔

یاترا کو کچھ دن مختصر کر دیا گیا اور صرف 15 سے 20 لوگوں کو کیلاش کنڈ تک پہنچنے کی اجازت دی گئی۔ رامبن کے ڈپٹی کمشنر محمد الیاس نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "یہ ظاہر ہے کہ جب باہر نہ نکلنے کی ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے، تو اس سے سیاحوں کی تعداد بھی متاثر ہوتی ہے۔"

