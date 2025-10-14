ETV Bharat / jammu-and-kashmir

'جموں و کشمیر کو پہلگام حملے سے پہلے کی حالت میں واپس آنے میں وقت لگے گا': عمر عبداللہ

جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں FICCI کی نیشنل ایگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کیا۔

عمر عبداللہ (/x.com/CM_JnK)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 14, 2025 at 3:57 PM IST

سری نگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے منگل کو کہا کہ جی ایس ٹی کی شرح پر نظرثانی سے اس مالی سال میں ریاست کی ٹیکس وصولی میں 1,000 کروڑ روپے تک کی کمی متوقع ہے۔ آج سری نگر میں FICCI کی قومی ایگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے اس اہم موضوع پر غور و فکر کے لیے جموں و کشمیر کو منتخب کرنے پر FICCI کی تعریف کی۔

عمر عبداللہ نے کہا، "صرف جی ایس ٹی کی شرح پر نظرثانی سے ہماری آمدنی میں 900₹ سے 1000₹ کروڑ کی کمی ہو جائے گی اور جموں و کشمیر جیسی ریاست کے لیے، جو پہلے ہی خسارے میں ہے، یہ بہت بڑی رقم ہے۔"

واپس کرنے میں وقت اور کافی کوشش درکار

وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے نے جموں و کشمیر کی شبیہ کو داغدار کیا ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے نے جموں و کشمیر کی سیاحت کی صنعت کو بڑا دھچکا پہنچایا ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی کہ معاملات اب مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ نے کہا کہ جموں و کشمیر کو پہلگام دہشت گردانہ حملے سے پہلے والی ریاست میں واپس کرنے میں وقت اور کافی کوشش درکار ہوگی۔

موسلادھار بارشوں نے معیشت کو خاصا نقصان پہنچایا

وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 2025 کے موسم گرما میں شدید بارشوں کی وجہ سے مرکز کے زیر انتظام علاقے کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ جولائی سے ستمبر تک جموں و کشمیر میں ہونے والی موسلادھار بارشوں نے مرکز کے زیر انتظام علاقے کی زراعت اور باغبانی کے شعبے کو بری طرح متاثر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے معیشت کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔

عمر عبداللہ نے کہا، "جب جموں و کشمیر میں حالات اچھے ہوتے ہیں تو بہت اچھے ہوتے ہیں اور جب خراب ہوتے ہیں تو خوفناک ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم اس وقت سب سے نچلے مقام پر ہیں، لیکن ہم اس سال کے شروع میں اس کے بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ لیکن اب، مجھے یقین ہے کہ صورتحال مثبت ہے۔"

