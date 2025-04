ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پہلگام حملے نے سیاحتی صنعت سے وابستہ افراد کو جنجھوڑ کے رکھا :روف ترمبو - PAHALGAM ATTACK

پہلگام حملے نے سیاحتی صنعت سے وابستہ افراد کو جنجھوڑ کے رکھا :روف ترمبو ( etv bharat )

By ETV Bharat Urdu Team Published : April 24, 2025 at 9:49 AM IST | Updated : April 24, 2025 at 11:08 AM IST 3 Min Read

پہلگام حملے نے سیاحتی صنعت سے وابستہ افراد کو جنجھوڑ کے رکھا :روف ترمبو (ETV BHARAT)

سرینگر( پرویز الدین ): پہلگام میں منگل کو ہوئے سیاحوں پر عسکری حملے کے بعد آج ہزاروں کی تعداد میں سیاح کشمیر چھوڑ کر واپس جارہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ایسے میں نہ صرف کئی ہوٹلوں اور ہاوس بوٹس میں پیش بکینگس منسوخ کی گئی ہیں بلکہ سیر ع تفریح کیلئے کشمیر آئے سیاح اپنے ٹور مختصر کررہے ہیں ۔ اپنے کشمیر کی سیر کو مختصر کر کے آج پہلے دن کتنے سیاح واپس اپنےاپنے آبائی ریاستوں میں گئے اس کی ابھی واضح تعداد سامنے نہیں آئی ہے البتہ ایک دن میں تقریباً 80 فیصد پیشگی بکینگس کی منسوخی کی اطلاع ہے۔



کشمیر ٹور اینڈ ٹراول ایجنٹس ایسوسی ایشن کے صدر روف ترمبو نے کہا کہ کشمیر کی سیاحتی صنعت ابھی بحال ہی ہورہی تھی کہ سیاحوں پر کئے گئے اس حملے نے پورے کشمیر خاص طور پر ٹورازم سے وابستہ افراد کی نیندیں حرام کی ہیں۔کیونکہ ٹورازم سیکٹر کے ساتھ کشمیر کے لاکھوں لوگ بلواسطہ یا بلاواسطہ طور پر اور ہارٹیکلچر کے بعد سیاحتی شعبہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ٹورازم کو جموں وکشمیر کی اقتصادیات کا اہم شعبہ مانا جاتا ہے۔



روف ترمبو نے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آج دن بھر کئ ہوٹل سیاحوں سے خالی ہوئے اور اکثر سیاح فون کر کے اپنی بکنگس منسوخ کروا رہے ہیں ۔جو کہ باعث تشویش ہے۔انہوں نے کہا کہ کشمیر کے اکثر ہوٹلز اور گیسٹ ہاوسز جون تک بک تھے لیکن اس حملے نے حالات کو یکسر تبدیل کیا ہے اور ہر سو خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا۔



روف ترمبو نے کہا کہ جو سیاح یہاں سے واپس جارہے ہیں ہم تو ان کو روک نہیں سکتے ہیں، البتہ آنے والے سیاح کو ہم سمجھا کرخوف سے باہر نکالنے کی کوشش کررہے ہیں اور اس کام کے لیے وابستہ دیگر متعلقین بھی اپنا کام کررہے ہیں، تاکہ سیاحوں کے اعتماد کو پھر سے حاصل کیا جائے اور ٹورازم سیکٹر کو مزید نقصان سے بچایا جاسکے ۔تاہم انہوں کہا اس کے لیے اجتماعی اور انفرادی سطح پر کام کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔



قابل ذکر ہے سرینگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سیاحوں کے واپس جانے کا کافی رش دیکھنے کو ملا۔ آن لائن ہوائی ٹکٹ بک کرنے کے علاوہ سیاح سرینگر کے ہوائی اڈے پر بھی اپنی ٹیکٹز بک کرنے میں لمبی لمبی قطاروں میں دیکھے گئے۔ حکام بھی سیاحوں کو اپنے آبائی ریاستوں میں بحفاظت واپسی کے لیے تمام کوششیں کر رہے ہیں۔ ادھر سرینگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سیاحوں کی اس بھاری رش کو دیکھتے ہوئے ایئر لائنز نے بدھ کو اضافی پروازوں کا بھی انتظام کیا تھا۔اسی درمیان وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پہلگام میں خوفناک عسکری حملے کے بعد وادی سے مہمانوں کی واپسی دیکھ کر مایوسی ہورہے ہیں۔ مزید پڑھیں: پہلگام دہشت گردانہ حملہ: چھندواڑہ کے سیاح نے خوفناک واقعہ کے مناظر کا آنکھوں دیکھا حال سنایا



واضح رہے منگل کی دوپہر مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں نہتے سیاحوں پر مبینہ عسکریت پسندوں نے اندھادھند فائرنگ کر دی جس میں دو درجن سے زائد افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے ۔ہلاک ہونے والوں میں 2 غیر ملکی سیاح اور ایک مقامی شہری بھی شامل ہیں۔ اس حملے کے بعد جموں وکشمیر میں خوف کا ماحول طاری ہے، اس واقع کے سوگ میں بدھ کو کشمیر مکمل بند رہا۔

پہلگام حملے نے سیاحتی صنعت سے وابستہ افراد کو جنجھوڑ کے رکھا :روف ترمبو (ETV BHARAT) سرینگر( پرویز الدین ): پہلگام میں منگل کو ہوئے سیاحوں پر عسکری حملے کے بعد آج ہزاروں کی تعداد میں سیاح کشمیر چھوڑ کر واپس جارہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ایسے میں نہ صرف کئی ہوٹلوں اور ہاوس بوٹس میں پیش بکینگس منسوخ کی گئی ہیں بلکہ سیر ع تفریح کیلئے کشمیر آئے سیاح اپنے ٹور مختصر کررہے ہیں ۔ اپنے کشمیر کی سیر کو مختصر کر کے آج پہلے دن کتنے سیاح واپس اپنےاپنے آبائی ریاستوں میں گئے اس کی ابھی واضح تعداد سامنے نہیں آئی ہے البتہ ایک دن میں تقریباً 80 فیصد پیشگی بکینگس کی منسوخی کی اطلاع ہے۔



کشمیر ٹور اینڈ ٹراول ایجنٹس ایسوسی ایشن کے صدر روف ترمبو نے کہا کہ کشمیر کی سیاحتی صنعت ابھی بحال ہی ہورہی تھی کہ سیاحوں پر کئے گئے اس حملے نے پورے کشمیر خاص طور پر ٹورازم سے وابستہ افراد کی نیندیں حرام کی ہیں۔کیونکہ ٹورازم سیکٹر کے ساتھ کشمیر کے لاکھوں لوگ بلواسطہ یا بلاواسطہ طور پر اور ہارٹیکلچر کے بعد سیاحتی شعبہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ٹورازم کو جموں وکشمیر کی اقتصادیات کا اہم شعبہ مانا جاتا ہے۔



روف ترمبو نے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آج دن بھر کئ ہوٹل سیاحوں سے خالی ہوئے اور اکثر سیاح فون کر کے اپنی بکنگس منسوخ کروا رہے ہیں ۔جو کہ باعث تشویش ہے۔انہوں نے کہا کہ کشمیر کے اکثر ہوٹلز اور گیسٹ ہاوسز جون تک بک تھے لیکن اس حملے نے حالات کو یکسر تبدیل کیا ہے اور ہر سو خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا۔



روف ترمبو نے کہا کہ جو سیاح یہاں سے واپس جارہے ہیں ہم تو ان کو روک نہیں سکتے ہیں، البتہ آنے والے سیاح کو ہم سمجھا کرخوف سے باہر نکالنے کی کوشش کررہے ہیں اور اس کام کے لیے وابستہ دیگر متعلقین بھی اپنا کام کررہے ہیں، تاکہ سیاحوں کے اعتماد کو پھر سے حاصل کیا جائے اور ٹورازم سیکٹر کو مزید نقصان سے بچایا جاسکے ۔تاہم انہوں کہا اس کے لیے اجتماعی اور انفرادی سطح پر کام کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔



قابل ذکر ہے سرینگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سیاحوں کے واپس جانے کا کافی رش دیکھنے کو ملا۔ آن لائن ہوائی ٹکٹ بک کرنے کے علاوہ سیاح سرینگر کے ہوائی اڈے پر بھی اپنی ٹیکٹز بک کرنے میں لمبی لمبی قطاروں میں دیکھے گئے۔ حکام بھی سیاحوں کو اپنے آبائی ریاستوں میں بحفاظت واپسی کے لیے تمام کوششیں کر رہے ہیں۔ ادھر سرینگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سیاحوں کی اس بھاری رش کو دیکھتے ہوئے ایئر لائنز نے بدھ کو اضافی پروازوں کا بھی انتظام کیا تھا۔اسی درمیان وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پہلگام میں خوفناک عسکری حملے کے بعد وادی سے مہمانوں کی واپسی دیکھ کر مایوسی ہورہے ہیں۔ مزید پڑھیں: پہلگام دہشت گردانہ حملہ: چھندواڑہ کے سیاح نے خوفناک واقعہ کے مناظر کا آنکھوں دیکھا حال سنایا



واضح رہے منگل کی دوپہر مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں نہتے سیاحوں پر مبینہ عسکریت پسندوں نے اندھادھند فائرنگ کر دی جس میں دو درجن سے زائد افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے ۔ہلاک ہونے والوں میں 2 غیر ملکی سیاح اور ایک مقامی شہری بھی شامل ہیں۔ اس حملے کے بعد جموں وکشمیر میں خوف کا ماحول طاری ہے، اس واقع کے سوگ میں بدھ کو کشمیر مکمل بند رہا۔

Last Updated : April 24, 2025 at 11:08 AM IST