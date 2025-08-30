سرینگر (پرویز الدین): مرکزی وزیر برائے سماجی انصاف اور روزگار رام داس آٹھاولے نے کہا کہ جموں وکشمیر میں ریاستی درجہ جلد بحال کیا جانا چاہیے اور دیگر ریاستوں کی طرح یہ بھی خواتین کمیشن کو قائم کرنا وقت کی اہم ضرورت۔ہے۔ ایسے میں وزیر اعظم نریندر مودی سے سٹیٹ وومنز کمیشن کے قیام کے حوالے سے بات کروں گا۔
ان باتوں کا اظہار انہوں نے ہفتے کو سرینگر میں ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کی جانب سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں وکشمیر کی خواتین کو انصاف فراہم کرنے کے تعلق سے جس طرح ملک کی باقی ریاستوں یا یوٹیز میں خواتین کمیشن کام کررہا ہے ویسے ہی گھریلوں تشدد کی شکار یہاں کی خواتین کو انصاف فراہم کرنے کیلئے جموں وکشمیر بھی وومنز کمیشن کا دوبارہ سے قیام عمل میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔انہوں نے کہا یہاں وومنز کمیشن کے جلد قیام کیلئے میں آنے والے وقت میں وزیر اعظم سے ضرور بات کروں گا۔
وہیں رام داس آٹھاولے نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جموں وکشمیر کو ریاستی درجہ جلد بحال کیا جانا چائیے۔ جس طرح گزشتہ برس جموں وکشمیر کے لوگوں نے بغیر کسی خوف و ڈر کے انتخابات میں حصہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وہ قابل ستائش ہیں۔انہوں نے کہا کہ یہاں 60 فیصد سے زیادہ لوگوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا ۔باقی ریاستوں میں بھی اس طرح ووٹنگ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے۔ ایسے میں اب ریاستی درجے کی بحالی کے حوالے سے لوگوں کی مانگ زور پکڑتی جارہی ہے، جس پر مرکزی سرکار کو سوچ بیچار کر کے جموں وکشمیر کے ریاستی درجے کو بحال کرنا چائیے۔
انہوں نے کہا کہ دفعہ 370کی منسوخی کے بعد وزیر داخلہ امیت شاہ اور وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ کیا۔توقع ہے کہ آنے والے وقت میں ان کا کیا گیا وعدہ پورا ہوگا ۔تاہم جب ان سے پوچھا گیا کہ کب تک ریاستی درجے بحال ہونے کا امکان ہے تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ میں بتا نہیں سکتا۔ البتہ اس حوالے سے میں وزیر اعظم سے بات کروں گا۔
جموں وکشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ ریپبلیکن پارٹی آف انڈیا( ٹھاولے )بھی آئندہ نومبر میں یہاں ہونے والے پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے گی اور ہماری پارٹی جموں وکشمیر کے سبھی اضلاع میں اپنے امیدوار میدان میں اتارنے کا رادہ رکھتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ دفعہ 370 منسوخی کے بعد جموں وکشمیر میں ترقی کے لحاظ سے کافی بدلاو دیکھنے کو مل رہا ہے اور مرکزی سرکاری جموں وکشمیر میں ہر ایک شعبے کو ترقی کی نئی اونچائی تک لیجانے کے لیے وعدہ بند ہے اور دیگر ریاستوں اور یوٹیز کے ہم پلہ بنانے کے لیے مرکز جموں وکشمیر پر اپنی توجہ مرکوز کئے ہوئے ہے۔
واضح میڈیا سے بات کرنے سے قبل انہوں نے پارٹی کے عہدیداران اور کارکنان سے بھی خطاب کیا۔