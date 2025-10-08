ETV Bharat / jammu-and-kashmir
موسم میں بہتری کے بعد جموں میں اسکول دوبارہ کھلے، ویشنو دیوی یاترا بحال
جموں و کشمیر میں موسم میں بہتری کے بعد آج سے تدریسی سرگرمیاں معمول کے مطابق بحال ہو گئی ہیں۔
Published : October 8, 2025 at 9:30 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): موسم میں بہتری کے بعد جموں خطے میں دو روزہ تعلیمی تعطیل کے بعد آج تمام اسکول دوبارہ کھول دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ نے شدید بارش کی پیش گوئی کے پیش نظر احتیاطی طور پر تدریسی سرگرمیاں معطل کر دی تھیں۔
ادھر موسم کی صورت حال بہتر ہونے کے ساتھ ہی ویشنو دیوی یاترا بھی آج صبح کٹرہ سے دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے اپنے آفیشل بیان میں کہا کہ تمام یاترا رجسٹریشن کاؤنٹرز آٹھ اکتوبر کی صبح چھ بجے سے معمول کے مطابق کام کریں گے۔ بورڈ نے عقیدت مندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تازہ ترین جانکاری کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر بھروسہ کریں۔
محکمہ ٹریفک کے مطابق بہتر موسم اور سڑکوں کی حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے آج جموں سرینگر قومی شاہراہ پر صرف ایک طرفہ ٹریفک کی اجازت ہوگی۔ ہلکی گاڑیوں کو صبح سات بجے سے دس بجے تک قاضی گنڈ سے جموں کی سمت جانے کی اجازت دی گئی ہے، جب کہ جموں سے سرینگر جانے والی گاڑیوں کو اجازت نہیں ہوگی۔
وہیں مغل روڈ دونوں اطراف سے ہلکی گاڑیوں کے لیے کھلی ہے۔ محکمہ ٹریفک نے مسافروں سے گزارش کی ہے کہ وہ سفر پر روانہ ہونے سے قبل متعلقہ ٹریفک کنٹرول یونٹس سے سڑک کی تازہ صورت حال کی تصدیق ضرور کر لیں۔
واضح رہے کہ گذشتہ دنوں جموں و کشمیر میں مسلسل بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری کے باعث جموں سری نگر قومی شاہراہ کو بند کر دیا گیا تھا۔ مٹی کے تودے گرنے، پتھروں کے کھسکنے اور کیچڑ کے باعث متعلقہ محکمے نے متعدد مقامات پر گاڑیوں کی آمد و رفت مکمل طور پر بند کر دی تھی۔ اس کے علاوہ مغل روڈ، سونمرگ۔سری نگر۔گمری (ایس ایس جی) روڈ اور سنتھن ٹاپ روڈ بھی تازہ برفباری کے باعث بند کر دیے گئے تھے۔ ان راستوں میں سے کئی پر دو سے تین فٹ برف جمع ہو گئی تھی جس کے باعث گاڑیوں کی نقل و حرکت ناممکن ہو گئی تھی۔
