شمالی کشمیر میں پولیس نے کی غیر منقولہ جائیداد ضبط

سرینگر: جموں و کشمیر پولیس نے شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں ایک ’نامزد‘ دہشت گرد ڈاکٹر آصف مقبول ڈار کی غیر منقولہ جائیداد کو ضبط کر لیا ہے تاکہ ’’دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو مالی اور عملی طور پر کمزور کیا جا سکے‘‘۔ یہ کارروائی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ (UAPA) کی دفعہ 25 کے تحت انجام دی گئی، یہ ایکٹ حکام کو دہشت گردانہ سرگرمیوں میں استعمال ہونے والی جائیداد کو منسلک کرنے کا اختیار دیتی ہے۔
ایک پولیس آفیسر نے بتایا کہ ’’ضبط کی گئی جائیداد ایک باغیچہ ہے جس کا رقبہ تین کنال اور 18 مرلہ ہے اور اس کی مالیت ایک کروڑ روپے ہے، جو ضلع کے بانڈی پائین علاقے میں واقع ہے۔‘‘ پولیس اہلکار کے مطابق ’’یہ جائیداد بظاہر آصف کے والد کے نام پر ہے لیکن تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکی ہے کہ آصف اس کا ایک فعال حصہ دار ہے۔‘‘
ڈاکٹر آصف مقبول ڈار کو وزارت داخلہ نے 2023 میں نامزد دہشت گرد قرار دیا تھا، جو فی الوقت سرحد پار سے اپنی سرگرمیاں چلا رہے ہیں۔ ان پر کئی برسوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے دہشت گردی کو فروغ دینے، ملک مخالف پروپیگنڈا پھیلانے اور حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے اکسانے کے الزامات ہیں۔
یہ کارروائی سرینگر کے پولیس اسٹیشن پارم پورہ میں درج ایک مقدمہ (FIR No. 107/2020) کی پیروی میں کی گئی جس میں دفعات 124A، 153A، 295A (آئی پی سی) اور 13، 18 اور 38 (یو اے پی اے) شامل ہیں۔ پولیس کے ایک ترجمان کے مطابق اس اقدام کا مقصد دہشت گردی کے مالیاتی اور عملی نظام کو تباہ کرنا ہے۔
پولیس نے مزید کہا کہ ’’اس فیصلہ کن کارروائی سے یہ واضح اور سخت پیغام دیا گیا ہے کہ ملک مخالف اور دہشت گردی سے متعلق سرگرمیوں میں ملوث افراد کو سخت قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جن میں جائیداد کی ضبطی بھی شامل ہیں۔‘‘
یہ بھی پڑھیں: