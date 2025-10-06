ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جنوبی کشمیر میں منشیات فروش کی جائیداد قرق
این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت ضبط کی گئی غیر منقولہ جائیداد کی قیمت پچیس لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 6, 2025 at 6:12 PM IST
کولگام (فیاض لولو) : منشیات کے خلاف مہم کو جاری رکھتے ہوئے جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں پولیس نے ایک اور ’’بدنام زمانہ‘‘ منشیات فروش کی جائیداد کو این ڈی پی ایس (NDPS) ایکٹ کی دفعہ 68-ایف کے تحت ضبط کر لیا ہے۔
کولگام پولیس کے مطابق پولیس اسٹیشن قاضی گنڈ میں درج ایف آئی آر نمبر 85/2024 زیرِ دفعہ 8/15، 21 این ڈی پی ایس ایکٹ کی تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا کہ چیکی باگوانی، کورگام، قاضی گنڈ کے بلال احمد بٹ ولد محمد عبداللہ نامی ایک شہری منشیات اسمگلنگ میں ملوث ہے اور اس کی آمدن کا کوئی جائز ذریعہ نہیں ہے۔ پولیس بیان کے مطابق ملزم اس وقت ڈسٹرکٹ جیل بھدرواہ میں قید ہے۔
پولیس بیان کے مطابق تحقیقات سے مزید پتہ چلا کہ ملزم نے منشیات فروشی سے حاصل شدہ ناجائز رقم سے ایک رہائشی مکان خریدا تھا جو سروے نمبر 797 منیم، کورگام قاضی گنڈ میں ہے، جس کی مالیت تقریباً پچیس لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ پولیس اسٹیشن قاضی گنڈ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 68-ایف کے تحت اس جائیداد کو ضبط کرنے کی کارروائی عمل میں لائی۔
یاد رہے کہ اس سے قبل بھی جموں کشمیر پولیس نے یمین و یسار میں اس طرح کی کارروائیاں انجام دیتے ہوئے منشیات فروشی میں ملوث ہونے کے الزام میں درجنوں جائیداد قرق کی ہیں۔ جموں کشمیر پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ’’یہ کارروائی کولگام پولیس کی اس مسلسل مہم کا ایک اور اہم قدم ہے جس کا مقصد نہ صرف منشیات کی وبا کا خاتمہ کرنا ہے بلکہ ان جرائم پیشہ افراد کے مالی ڈھانچے کو بھی تباہ کرنا ہے جو اس غیر قانونی کاروبار سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔‘‘
کولگام پولیس نے ’’منشیات فروشوں اور غیر قانونی منشیات کے کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف اپنی کاروائیاں جاری رکھنے‘‘ کا عندیہ دیتے ہوئے کہا: ’’یہ اقدامات نہ صرف سپلائی چین کو ختم کرنے کے لیے اہم ہیں بلکہ ان نیٹ ورکس کی مالی بنیادوں کو تباہ کرنے کے لیے بھی کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اپنے نوجوانوں اور سماج کو اس خطرناک لعنت سے محفوظ رکھنا ہے۔‘‘
دریں اثناء، کولگام پولیس نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں منشیات فروشی یا اس سے متعلق سرگرمیوں کی کوئی بھی اطلاع پولیس کے ساتھ شیئر کریں۔ پولیس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ فراہم کردہ تمام معلومات کو مکمل رازداری کے ساتھ رکھا جائے گا۔
