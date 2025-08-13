ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ایل جی منوج سنہا نے کیا بجبہاڑہ پریمیئر لیگ کا افتتاح - LG INAUGURATED PREMIUM LEAGUE

منوج سنہا نے جموں و کشمیر میں قومی سطح کے ٹورنامنٹس کا انعقاد کا بھی اعلان کیا۔

ایل جی منوج سنہا نے کیا بجبہاڑہ پریمیئر لیگ کا افتتاح
ایل جی منوج سنہا نے کیا بجبہاڑہ پریمیئر لیگ کا افتتاح (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 13, 2025 at 8:47 PM IST

2 Min Read
ایل جی منوج سنہا نے کیا بجبہاڑہ پریمیئر لیگ کا افتتاح (ای ٹی وی بھارت)

اننت ناگ (دین عمران) : جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بدھ کو بجبہاڑہ پریمیر لیگ کا افتتاح کرتے ہوئے جموں و کشمیر میں اسپورٹس انفراسٹرکچر کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ ضلع اننت ناگ کے اپنے دورے کے دوران انہوں نے کہا: ’’5 اگست 2019 کے بعد سے جموں و کشمیر نے کھیلوں کے شعبے میں نمایاں پیش رفت کا مظاہرہ کیا ہے اور یہاں کے اسپورٹس انفراسٹرکچر میں مسلسل بہتری لائی جا رہی ہے۔‘‘

بجبہاڑہ، اننت ناگ میں خطاب کرتے ہوئے ایل نے کہا کہ ’’حکومت کی کوشش ہے کہ جموں و کشمیر کے نوجوانوں کو کھیلوں میں بہترین مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر سکیں اور قومی و بین الاقوامی سطح پر کامیابیاں حاصل کریں۔‘‘

لیفٹیننٹ گورنر نے اعلان کیا کہ آئندہ دنوں میں جموں و کشمیر میں قومی سطح کے ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا جائے گا، جس سے نہ صرف مقامی کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے گا بلکہ جموں کشمیر کی مثبت شناخت کو بھی فروغ ملے گا۔

انہوں نے ان باتوں کا اظہار جنوبی کشمیر کے اننت ضلع میں بجبہاڑہ پریمیئر لیگ کے افتتاح کے موقع پر منعقدہ تقریب کے دوران کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ’’ایسے ایونٹس نہ صرف کھیلوں کے فروغ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں بلکہ نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے دور رکھنے کا بہترین ذریعہ بھی ہیں۔‘‘

منوج سنہا نے منتظمین کو کامیاب ایونٹ کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی اور اس امید کا اظہار کیا کہ آنے والے وقت میں جموں و کشمیر کھیلوں کا ایک مضبوط مرکز بن کر ابھرے گا۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. کشمیر میں اسپورٹس انفراسٹرکچر کو فروغ دیا جائے گا، ایم ایل اے مشتاق گورو
  2. کھیل گاہ کی خستہ حالی سے کھلاڑی مایوس

ایل جی منوج سنہا نے کیا بجبہاڑہ پریمیئر لیگ کا افتتاح (ای ٹی وی بھارت)

اننت ناگ (دین عمران) : جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بدھ کو بجبہاڑہ پریمیر لیگ کا افتتاح کرتے ہوئے جموں و کشمیر میں اسپورٹس انفراسٹرکچر کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ ضلع اننت ناگ کے اپنے دورے کے دوران انہوں نے کہا: ’’5 اگست 2019 کے بعد سے جموں و کشمیر نے کھیلوں کے شعبے میں نمایاں پیش رفت کا مظاہرہ کیا ہے اور یہاں کے اسپورٹس انفراسٹرکچر میں مسلسل بہتری لائی جا رہی ہے۔‘‘

بجبہاڑہ، اننت ناگ میں خطاب کرتے ہوئے ایل نے کہا کہ ’’حکومت کی کوشش ہے کہ جموں و کشمیر کے نوجوانوں کو کھیلوں میں بہترین مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر سکیں اور قومی و بین الاقوامی سطح پر کامیابیاں حاصل کریں۔‘‘

لیفٹیننٹ گورنر نے اعلان کیا کہ آئندہ دنوں میں جموں و کشمیر میں قومی سطح کے ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا جائے گا، جس سے نہ صرف مقامی کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے گا بلکہ جموں کشمیر کی مثبت شناخت کو بھی فروغ ملے گا۔

انہوں نے ان باتوں کا اظہار جنوبی کشمیر کے اننت ضلع میں بجبہاڑہ پریمیئر لیگ کے افتتاح کے موقع پر منعقدہ تقریب کے دوران کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ’’ایسے ایونٹس نہ صرف کھیلوں کے فروغ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں بلکہ نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے دور رکھنے کا بہترین ذریعہ بھی ہیں۔‘‘

منوج سنہا نے منتظمین کو کامیاب ایونٹ کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی اور اس امید کا اظہار کیا کہ آنے والے وقت میں جموں و کشمیر کھیلوں کا ایک مضبوط مرکز بن کر ابھرے گا۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. کشمیر میں اسپورٹس انفراسٹرکچر کو فروغ دیا جائے گا، ایم ایل اے مشتاق گورو
  2. کھیل گاہ کی خستہ حالی سے کھلاڑی مایوس

For All Latest Updates

TAGGED:

BIJBEHARA PREMIUM LEAGUEJK LG MANOJ SINHA ANANTNAG VISITJAMMU KASHMIR SPORTS ACTIVITIESJAMMU KASHMIR SPORTS INFRASTRUCTURELG INAUGURATED PREMIUM LEAGUE

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.