ایل جی منوج سنہا نے کیا بجبہاڑہ پریمیئر لیگ کا افتتاح

اننت ناگ (دین عمران) : جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بدھ کو بجبہاڑہ پریمیر لیگ کا افتتاح کرتے ہوئے جموں و کشمیر میں اسپورٹس انفراسٹرکچر کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ ضلع اننت ناگ کے اپنے دورے کے دوران انہوں نے کہا: ’’5 اگست 2019 کے بعد سے جموں و کشمیر نے کھیلوں کے شعبے میں نمایاں پیش رفت کا مظاہرہ کیا ہے اور یہاں کے اسپورٹس انفراسٹرکچر میں مسلسل بہتری لائی جا رہی ہے۔‘‘
بجبہاڑہ، اننت ناگ میں خطاب کرتے ہوئے ایل نے کہا کہ ’’حکومت کی کوشش ہے کہ جموں و کشمیر کے نوجوانوں کو کھیلوں میں بہترین مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر سکیں اور قومی و بین الاقوامی سطح پر کامیابیاں حاصل کریں۔‘‘
لیفٹیننٹ گورنر نے اعلان کیا کہ آئندہ دنوں میں جموں و کشمیر میں قومی سطح کے ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا جائے گا، جس سے نہ صرف مقامی کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے گا بلکہ جموں کشمیر کی مثبت شناخت کو بھی فروغ ملے گا۔
انہوں نے ان باتوں کا اظہار جنوبی کشمیر کے اننت ضلع میں بجبہاڑہ پریمیئر لیگ کے افتتاح کے موقع پر منعقدہ تقریب کے دوران کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ’’ایسے ایونٹس نہ صرف کھیلوں کے فروغ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں بلکہ نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے دور رکھنے کا بہترین ذریعہ بھی ہیں۔‘‘
منوج سنہا نے منتظمین کو کامیاب ایونٹ کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی اور اس امید کا اظہار کیا کہ آنے والے وقت میں جموں و کشمیر کھیلوں کا ایک مضبوط مرکز بن کر ابھرے گا۔
یہ بھی پڑھیں: